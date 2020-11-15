Борьба с коррупцией и сближение с Западом: чего ждать от президента Санду

Молдову впервые в истории страны возглавит президент-женщина. Лидер правой партии "Действие и справедливость" (Partidul "Actiunea si Solidaritate" - PAS) Майя Санду победила во втором туре выборов главы государства, состоявшемся в воскресенье, 15 ноября. По предварительным данным ЦИК, Санду набрала 57,75% голосов избирателей, а ее конкурент, действующий президент и неформальный лидер социалистов Игорь Додон - 42,25%.

Во втором туре, по закону, порога явки нет, тем не менее на избирательные участки в стране и за рубежом пришли почти 53% граждан (1,633 млн человек), имеющих право голоса. Как отмечают в ЦИКе, явка за пределами Молдовы была самой высокой за всю историю: участие в голосовании приняли свыше 260 тысяч избирателей. На этих участках Санду набрала 92,94% голосов, Додон - 7,06%.

О том, какой политический курс будет проводить президент Санду, DW расспросила аналитиков.

Санду обещает стать "президентом для всех"

Майя Санду принимает поздравления. На пресс-конференции в Кишиневе 16 ноября она пообещала стать "президентом для всех", сообщив, что приоритетами в ее работе будут борьба с коррупцией, помощь бизнесу и тем, кто больше всего пострадал от экономического кризиса, вызванного пандемией. "Я хочу, чтобы Молдову перестали ассоциировать с бедностью, коррупцией и эмиграцией", - подчеркнула Санду. И добавила, что готова сотрудничать со всеми странами ради блага ее собственной.

На одном из избирательных участков

По мнению бывшего замминистра иностранных дел, политического аналитика Валерия Осталепа, "после длящихся с 2009 года долгих и пустых разговорах о стратегических и прагматических отношениях с зарубежными странами, в частности с Россией, на удивление всем именно Санду может показать, что такое прагматичность". В интервью DW Осталеп высказал мнение, что Санду извлекла нужный урок из горького опыта ее премьерства, и "теперь будет стараться держать равновесие в обществе и вести взвешенную внешнюю политику".

Майя Санду занимала пост премьер-министра Молдовы с 8 июня по 12 ноября 2019 года, когда парламентское большинство вынесло вотум недоверия ее правительству. Причиной стало то, что правительство взяло на себя ответственность за внесение поправок в закон "О прокуратуре", которые предусматривали выдвижение премьером кандидатов на должность генпрокурора.

"Приднестровью выгодны такие политики"

Политический аналитик Корнелий Чуря уверен, что с приходом Санду внешняя политика Молдовы будет ориентирована на Запад ("тем более после прихода к власти в США Байдена"), а "на теплые отношения с Россией рассчитывать не очень приходится, несмотря даже на то, что Путин поздравил ее один из первых". По выражению эксперта, Санду - из той же плеяды политиков, что Зеленский в Украине, Йоханис в Румынии, Пашинян в Армении, а "их Кремль не очень любит".

Однако, вероятно, Санду будет вести какие-то переговоры с Москвой, прогнозирует Чуря. И "если ей предложат какие-то правила игры, на которые она согласится", то, указал аналитик в интервью DW, отношения с РФ действительно могут потеплеть. "Правила игры" могут быть связаны, например, с приднестровским урегулированием, продолжает Чуря, но "вряд ли Санду с ними согласится". Россия против вывода из региона остатков 14-й армии, Санду же настаивает на выводе российского военного контингента с территории страны.

"Понятно, что при таких требованиях сближения с Приднестровьем быть не может", - полагает Чуря. Максимум, что возможно - периодические встречи с лидером региона Вадимом Красносельским на нейтральных площадках. Вообще же, по оценке эксперта, Приднестровью выгодно, когда в Молдове правят политики правого толка: "Это дает возможность Тирасполю проталкивать идею независимости".

Додон готов оспорить результаты

Утром 16 ноября Майю Санду поздравили президенты России Владимир Путин, Румынии Клаус Йоханнис, Украины Владимир Зеленский. Поздравил ее и действующий президент Молдовы Игорь Додон, но, по его выражению, "предварительно".

Выступая на брифинге в Кишиневе 16 ноября, он сообщил о намерении оспорить результаты выборов в суде, так как "было зафиксировано беспрецедентное в истории число нарушений", связанных в том числе с организованным подвозом и подкупом избирателей за рубежом и "прямым вмешательством в выборы со стороны европейских лидеров". Так, например, указал Додон, в канун второго тура выборов в Молдове, 10 ноября, на пресс-конференции в Бухаресте президент Румынии Йоханнис выразил прямую поддержку Санду, заявив, что голос за нее - "это голос за необратимую демократическую эволюцию" страны.

Игорь Додон

Перечисляя нарушения, Додон также упомянул блокирование доступа на избирательные участки для граждан Молдовы, проживающих на территории Приднестровья. 15 ноября в районе села Варница, которое входит в состав приднестровского города Бендеры, но находится под юрисдикцией Кишинева, ветераны военного конфликта на Днестре в 1992 году пытались закрыть людям доступ на избирательный участок, из-за чего возникали потасовки. Потребовалось вмешательство полиции, чтобы граждане могли реализовать свое право голоса. Приднестровцы традиционно голосуют за пророссийские силы, в этом регионе Додон набрал во втором туре более 85% голосов.

Действующий президент пообещал не выводить своих сторонников на улицы, а воспользоваться "всеми законными методами для опротестования результатов выборов". По закону инаугурация нового главы государства может состояться после 23 декабря, когда истечет мандат Игоря Додона.

Смотрите также:

Приднестровье вчера и сегодня Разделенная Молдавия Четверть века назад в результате вооруженного конфликта Молдавия оказалась разделенной надвое, а своеобразной границей стала река Днестр. На востоке страны, на левом берегу Днестра, возникла непризнанная "Приднестровская молдавская республика", ориентирующаяся на Россию. Добраться из Молдавии в любой населенный пункт Приднестровья можно только через административную границу.

Приднестровье вчера и сегодня Миротворцы на посту Бендеры – второй по величине город непризнанной "Приднестровской молдавской республики". Расположен он на правом берегу Днестра, но находится под юрисдикцией Тирасполя. Раньше доехать из Кишинева до Бендер можно было за 40 минут. Теперь же есть опасность застрять на приднестровской таможне. Перед ней пост миротворцев, где служат молдавские, приднестровские и российские военные.

Приднестровье вчера и сегодня Варницкий анклав Село Варница стоит на берегу Днестра. Оно находится в черте города Бендеры, но административно относится к Ново-Анненскому району правобережной Молдавии. Четверть века назад, в ходе вооруженного конфликта между берегами Днестра, его жители поддерживали Кишинев, отказавшись стать частью непризнанного Приднестровья. На фото - воинский мемориал в Варнице в память о погибших односельчанах.

Приднестровье вчера и сегодня Имени Карла XII Варнице есть, что предложить историкам. Наверное, это единственное в мире село, где есть улица имени шведского короля Карла XII. После поражения под Полтавой в 1709 г. он бежал сюда от армии Петра I. В 1711-1713 гг. там, где сейчас огороды варницких крестьян, выросли королевская резиденция и поселение, которое назвали Новый Стокгольм. В 1993 г. в Варнице нашли остатки королевской канцелярии.

Приднестровье вчера и сегодня С помощью Евросоюза В ближайшем будущем на территории бывшей королевской резиденции откроют музей Карла XII. Проект при финансовой поддержке Евросоюза и Швеции инициировала шведская неправительственная организация с трудновоспроизводимым названием Nordiskkulturochhistoryformedling. Подключилась и местная женская организация, которую возглавляет Вероника Штефан.

Приднестровье вчера и сегодня Клад Мазепы На улице Карла XII стоит еще один памятный знак. Им отмечено место смерти украинского гетмана Ивана Мазепы, бежавшего сюда от русской армии вместе со шведским королем. По легенде, убегая, Мазепа сумел захватить с собой 2 бочонка с золотом и несколько мешков серебра. Часть утонула в Днепре, но что-то, говорят историки, попало в Варницу. Мазепа умер здесь, в крестьянском доме, 22 сентября 1709 г.

Приднестровье вчера и сегодня Улица на границе Эту улицу Варницы жители расположенных друг напротив друга домов называют по-разному. Одни считают, что живут на улице Николая Йорга, другие утверждают, что на Борисовской. Это потому, что нечетная сторона улицы относится к молдавской Варнице, а четная - к приднестровским Бендерам. Из-за этого возникает масса проблем, например, у бизнесменов, которые хотят зарегистрировать здесь предприятие.

Приднестровье вчера и сегодня Местные реалии Нашим проводником по Варнице стал член местного совета Георгий Лупу. Он рассказал, что некоторые жители получают приднестровские пенсии с российскими надбавками, т.к. работали на предприятиях в Бендере. Сотрудники же варницких предприятий получают зарплату в молдавских леях, а услуги ЖКХ оплачивают приднестровскими рублями. Соотношение между леем и рублем 3:1 в пользу приднестровской валюты.

Приднестровье вчера и сегодня Танк в сарае Георгий привез нас на бывшую военную базу 14-й российской армии. Заброшенная база хранит много интересного. Например, в одном из гаражей стоит настоящий танк. Правда, снять его не удалось, т.к. хозяин отсутствовал. Он - один из местных жителей, приобретший на этой территории кусок земли вместе с заброшенным ржавым оборудованием. Зато осталась караульная вышка.

Приднестровье вчера и сегодня Бендеры тогда и сейчас Чтобы попасть из Варницы в Бендеры, нужно проехать через таможню и получить миграционную карту. В июне 1992 г. город был местом ожесточенных боев за мост через Днестр между защитниками целостности Молдавии и сторонниками непризнанной республики. В них погибло больше тысячи человек. Сегодня город живет обычной жизнью и отличается от других молдавских городов разве что обилием военных памятников.

Приднестровье вчера и сегодня Бендерская крепость Билеты в главную достопримечательность города - Бендерскую крепость - можно купить и за молдавские леи. Построенная турками в XVI в. фортификация только недавно открылась для экскурсий. В советское время здесь дислоцировалась ракетная бригада 14-й российской армии и понтонно-мостовой полк. Сейчас вплотную к крепости примыкает воинская часть армии непризнанной Приднестровской республики.

Приднестровье вчера и сегодня Тот самый Мюнхгаузен Перед входом в крепость стоит то самое пушечное ядро, на котором тот самый Мюнхгаузен слетал взглянуть на позиции неприятеля, укрывшегося за стенами цитадели. И ядро, и памятник литературному герою установлены тут неслучайно. Прототип повести Р.Э. Распе Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен действительно в 1737 г. участвовал в штурме Бендерской крепости русскими войсками.

Приднестровье вчера и сегодня Мосты разведены до сих пор Со смотровой площадки Бендерской крепости виден мост через Днестр. За ним на противоположной стороне - Тирасполь, столица непризнанного государства. Все 25 лет, прошедшие после вооруженных столкновений, мост не соединяет, а скорее разъединяет берега. После завершения конфликта летом 1992 г. начался переговорный процесс по его урегулированию и статусу Приднестровского региона. Он длится до сих пор. Автор: Юлия Семенова, Кишинев (+ Тирасполь)

