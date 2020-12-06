 Майя Санду пообещала стать президентом для всех граждан Молдовы | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Майя Санду пообещала стать президентом для всех граждан Молдовы

Новый президент Молдовы Майя Санду пообещала бороться с коррупцией, наводить мосты во внешней политике и стать президентом для всех граждан страны.

Пятый президент Молдовы Майя Санду, фото из архива

Пятый президент Молдовы Майя Санду, фото из архива

Пятый президент Молдовы Майя Санду официально вступила в должность главы госдарства. Ее инаугурация состоялась в четверг, 24 декабря, в Кишиневе. Из-за пандемии коронавируса церемония во Дворце республики проходила скромно: на ней присутствовали около 200 человек, в том числе депутаты парламента, представители дипкорпуса, спикер законодательного органа Зинаида Гречаный и теперь уже экс-премьер Ион Кику, заявивший об отставке с этой должности 23 декабря. Предшественник Санду на посту президента Игорь Додон и парламентарии-социалисты на мероприятие не пришли.

Борьба с коррупцией и права человека

В первой речи после принесения президентской присяги Майя Санду перечислила приоритеты своей будущей деятельности как главы государства: прежде всего борьба с коррупцией на всех уровнях и повышение уровня жизни всех граждан страны. "Делать политику на защите олигархов больше нельзя. Мы сможем очистить государство от коррупции", - заверила Санду. "Предложенная мною программа будет максимально реализована при правительстве и парламенте. Для этого необходимы досрочные выборы, другого выхода нет", - подчеркнула новый президент.

Майя Санду также пообещала чтить конституцию и законодательство страны. "Нам требуется больше демократии. Политический выбор людей больше не должен быть причиной преследований", - заявила она. Санду намерена вывести "страну из международной изоляции" и "продвигать внешнюю политику, которая наводит мосты, а не строит стены". На государственном, молдавском, а также русском, украинском, гагаузском и болгарском - языках живущих в Молдове народов - президент объявила, что будет действовать "в интересах всех граждан, чтобы повысить уровень жизни людей".

В условиях кризиса

"Пандемия довела нас до состояния, которое больше не может предоставлять людям доступ к медицинским услугам", - заявила Майя Санду в первой президентской речи. Начало ее деятельности в новой должности совпало и с кризисом в парламенте, где нет официально оформленного большинства, и с отставкой правительства Иона Кику, о которой было объявлено за день до инаугурации.

Экс-президент Игорь Додон заявил, что теперь вся ответственность за страну ляжет на плечи нового главы государства. Однако это не так, убежден экс-премьер Кику. "У каждого госслужащего есть свой уровень ответственности. Каждый отвечает за свой участок, независимо от того, где он работает", - пояснил он в эфире одного из местных телеканалов 23 декабря.

Полномочия президента Молдовы ограничены. При определенных условиях он может созывать и распускать парламент, подписывает законы, обладает правом законодательной инициативы; выдвигает кандидатуру премьера и так далее. Однако все важные решения в стране принимает не президент, а парламент.

Майя Санду пришла в политику в 2012 году, когда по предложению правящих тогда либерал-демократов заняла пост министра образования, от которого была освобождена в 2014-м. В 2016 году возглавила правую проевропейскую партию "Действие и солидарность" (Partidul Actiune si Solidaritate – PAS). С июня по ноябрь 2019 года была премьер-министром в коалиционном правительстве социалистов и блока ACUM ("Сейчас"), куда, кроме PAS, входили представители политической платформы "Достоинство и правда". 15 ноября 2020 года она победила во втором туре президентских выборов, опередив Игоря Додона на 15 процентов.

Смотрите также

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Пять лет назад Таня уехала в Италию на заработки. Она ухаживает за стариками. Зарабатывает около 850 евро в месяц. Три ее дочери - Ольга, Сабрина и Каролина - остались в Молдавии. Им было тогда 12, 9 и 8 лет. Сначала они жили одни, потом у разных людей, которым Таня посылала деньги. Сейчас старшая - Ольга - заканчивает школу в Кишиневе, двух младших мать забрала к себе в Италию.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Мама звонит из Италии.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Со стола убрать некому...

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Родители Каталины в последние семь лет редко бывают дома. Сначала они работали в Москве, несколько месяцев назад получили рабочую визу в Италию. Бабушка живет в другой деревне, но переехала к Каталине и ее брату Виктору, чтобы присматривать за ними.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Оттилии был год, когда ее родители уехали на Запад на заработки. По 4 тысячи евро они заплатили человеку, который переправил их в Италию. Так как они находились там нелегально, то боялись выехать из страны: а вдруг не пустят обратно? Оттилия не видела их пять лет. Она жила с бабушкой, которую называла "мама". Год назад ее родители получили вид на жительство и забрали Оттилию к себе.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Лилия перебралась с мужем на Запад восемь лет назад. Пришлось очень много работать, чтобы отдать взятые в долг под огромные проценты деньги, которые они заплатили, чтобы их нелегально переправили через границу. Наде и Алине было тогда 9 и 6 лет. Дочери жили у бабушки и дедушки. Трижды в месяц Лилия посылала им посылки. Сейчас родители забрали детей к себе. "Виза" стоила по 1500 евро на ребенка.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Посылки детям в Молдавию.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    В пустующей родительской кровати...

    Автор: Ефим Шуман


  

Смотреть видео 03:33

Проевропейски настроенная Майя Санду победила на выборах президента Молдовы

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус нанес мощный удар по молдавской экономике  

Криковские винные подвалы в Молдове ежегодно привлекают более 50 тысяч туристов  

Также по теме

Moldawien | Proteste in Chsinau

В Молдове идут массовые антиправительственные протесты 06.12.2020

Сторонники избранного президента Молдовы Майи Санду выступают против закона, ограничивающего полномочия главы государства, и требуют досрочных парламентских выборов.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Вакцина "Спутник V": как корреспонденту DW сделали вторую прививку от коронавируса  

Как в Германии отреагировали на "зеркальные" санкции Лаврова  

The Hill: Госдепартамент США обвинил ФСБ в отравлении Навального  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно