Майя Санду пообещала стать президентом для всех граждан Молдовы

Пятый президент Молдовы Майя Санду официально вступила в должность главы госдарства. Ее инаугурация состоялась в четверг, 24 декабря, в Кишиневе. Из-за пандемии коронавируса церемония во Дворце республики проходила скромно: на ней присутствовали около 200 человек, в том числе депутаты парламента, представители дипкорпуса, спикер законодательного органа Зинаида Гречаный и теперь уже экс-премьер Ион Кику, заявивший об отставке с этой должности 23 декабря. Предшественник Санду на посту президента Игорь Додон и парламентарии-социалисты на мероприятие не пришли.

Борьба с коррупцией и права человека

В первой речи после принесения президентской присяги Майя Санду перечислила приоритеты своей будущей деятельности как главы государства: прежде всего борьба с коррупцией на всех уровнях и повышение уровня жизни всех граждан страны. "Делать политику на защите олигархов больше нельзя. Мы сможем очистить государство от коррупции", - заверила Санду. "Предложенная мною программа будет максимально реализована при правительстве и парламенте. Для этого необходимы досрочные выборы, другого выхода нет", - подчеркнула новый президент.

Майя Санду также пообещала чтить конституцию и законодательство страны. "Нам требуется больше демократии. Политический выбор людей больше не должен быть причиной преследований", - заявила она. Санду намерена вывести "страну из международной изоляции" и "продвигать внешнюю политику, которая наводит мосты, а не строит стены". На государственном, молдавском, а также русском, украинском, гагаузском и болгарском - языках живущих в Молдове народов - президент объявила, что будет действовать "в интересах всех граждан, чтобы повысить уровень жизни людей".



В условиях кризиса

"Пандемия довела нас до состояния, которое больше не может предоставлять людям доступ к медицинским услугам", - заявила Майя Санду в первой президентской речи. Начало ее деятельности в новой должности совпало и с кризисом в парламенте, где нет официально оформленного большинства, и с отставкой правительства Иона Кику, о которой было объявлено за день до инаугурации.

Экс-президент Игорь Додон заявил, что теперь вся ответственность за страну ляжет на плечи нового главы государства. Однако это не так, убежден экс-премьер Кику. "У каждого госслужащего есть свой уровень ответственности. Каждый отвечает за свой участок, независимо от того, где он работает", - пояснил он в эфире одного из местных телеканалов 23 декабря.



Полномочия президента Молдовы ограничены. При определенных условиях он может созывать и распускать парламент, подписывает законы, обладает правом законодательной инициативы; выдвигает кандидатуру премьера и так далее. Однако все важные решения в стране принимает не президент, а парламент.

Майя Санду пришла в политику в 2012 году, когда по предложению правящих тогда либерал-демократов заняла пост министра образования, от которого была освобождена в 2014-м. В 2016 году возглавила правую проевропейскую партию "Действие и солидарность" (Partidul Actiune si Solidaritate – PAS). С июня по ноябрь 2019 года была премьер-министром в коалиционном правительстве социалистов и блока ACUM ("Сейчас"), куда, кроме PAS, входили представители политической платформы "Достоинство и правда". 15 ноября 2020 года она победила во втором туре президентских выборов, опередив Игоря Додона на 15 процентов.

Смотрите также: