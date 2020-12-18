 Почему правительство Молдовы подало в отставку и что будет дальше | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 23.12.2020

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Европа

Почему правительство Молдовы подало в отставку и что будет дальше

Молдова движется к досрочным выборам в парламент. Однако при определенных условиях их можно избежать.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику

Премьер-министр Молдовы Ион Кику

Правительство Молдовы уходит в отставку. Об этом объявил премьер-министр Ион Кику на брифинге в Кишиневе 23 декабря. Он рассказал, что это решение было принято после консультаций с действующим президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаный. Кику объявил о своем уходе с поста за несколько часов до того, как в парламенте должен был рассматриваться вотум недоверия правительству, инициированный демократами, а также партиями "Достоинство и правда" и "Действие и солидарность".

Премьера обвиняют в провальной стратегии борьбы с пандемией коронавируса, в непрозрачности при разработке законов о госбюджете и налоговой политики на 2021 год, а также в продвижении интересов социалистов и их неформального лидера Игоря Додона, срок полномочий которого в качестве главы государства истекает 24 декабря. Отставка премьера произошла на фоне многодневных протестов в центре Кишинева фермеров, пострадавших от летней засухи.

Для запуска процедуры досрочных выборов

Как заявил 23 декабря на брифинге уходящий президент Додон, решение об отставке правительства Кику было принято не под давлением оппозиции, а для запуска процедуры организации досрочных парламентских выборов. "Это решение было принято после того, как были утверждены все важные законы для обеспечения функционирования государства. Вступили в силу законы о государственном бюджете и о бюджетно-налоговой политике. В ситуации, когда обеспечена бюджетная, финансовая стабильность, мы, президент, премьер и спикер, как и обещали, приняли нужное решение в подходящий момент", – указал Додон.

Участники антиправительственных протестов в Кишиневе, 6 декабря 2020 г.

Участники антиправительственных протестов в Кишиневе, 6 декабря 2020 г.

Между тем политический аналитик Стелла Жантуан в комментарии для DW высказала мнение, что "это была принципиальная позиция, электоральный пиар – уйти, не дожидаясь вотума недоверия, который, кстати, не был бы принят", так как социалисты вместе с парламентской группой Pentru Moldova ("Для Молдовы") обеспечили бы большинство голосов "против". По мнению Жантуан, "власти давно рассматривали варианты красивой отставки премьера, так как принятые законы о бюджете, налогах, документы социальной направленности носят чисто популистский характер". "Денег для их реализации нет. И теперь ответственность можно будет перекинуть на другой кабмин", - полагает политолог.

После того как 9 ноября демократы объявили о выходе из правящей коалиции с социалистами, в молдавском парламенте нет официально оформленного большинства. Законы о госбюджете, налоговой политике, снижении пенсионного возраста и ряд других документов были приняты поздно вечером 16 декабря голосами социалистов и группы Pentru Moldova, куда входит партия "Шор" и несколько независимых депутатов. Правая оппозиция не принимала участия в голосовании.

Возможно техническое правительство

Партия избранного президента Майи Санду "Действие и солидарность" поддерживает назначение нового премьера нынешним парламентом и настаивает на скорейшей организации досрочных выборов. Об этом заявил исполняющий обязанности главы партии Игорь Гросу. Сейчас, по его словам, "обсуждаются несколько сценариев, включая переходное правительство, большинство, меньшинство, дорожные карты", сказал он на пресс-конференции в Кишиневе.

Здание молдавского парламента в Кишиневе

Здание молдавского парламента в Кишиневе

По мнению директора Центра стратегических исследований и реформ, доктора экономики Галины Шеларь, "в сложных условиях правительство Кику было якорем, который позволил стране удержаться на плаву. Был создан инструментарий, который позволил стране жить почти по средствам, и если будет создано техническое правительство, о котором все время говорит оппозиция, оно сможет реализовать поставленные задачи". "В таком случае, и если будет сформировано парламентское большинство, досрочных выборов можно избежать", - говорит эксперт в интервью DW.

Условия для досрочных выборов

По конституции, в случае отставки премьера, правительство выполняет свои функции до назначения нового председателя кабмина. Его кандидатуру выдвигает президент после консультации с парламентскими фракциями. После этого в течение 15 дней кандидат обращается с запросом о вотуме доверия в парламент, готовит программу и список своего кабинета. В течение 45 дней после первого запроса законодательный орган должен утвердить кандидатуру премьер-министра. Если этого не происходит, парламент распускается.

Правительство Иона Кику просуществовало чуть больше года: премьер принес присягу 14 ноября 2019 года.

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