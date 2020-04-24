 Уходящий президент Молдовы отменил закон о выведенном миллиарде долларов | Новости из Германии о Европе | DW | 18.12.2020

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Европа

Уходящий президент Молдовы отменил закон о выведенном миллиарде долларов

Игорь Додон за несколько дней до передачи полномочий Майе Санду подписал закон, который отменяет решение о переводе в госдолг 1 млрд долларов, выведенного в офшоры .

Президент Молдовы Игорь Додон

Игорь Додон

Действующий президент Молдовы Игорь Додон подписал принятый накануне парламентом страны закон, который отменяет решение о превращении выведенного из банков страны 1 миллиарда долларовв государственный долг. В видеообращении, размещенном в пятницу, 18 декабря, в Facebook, Додон отметил, что сдержал свое обещание аннулировать так называемый "закон о миллиарде".

Он подчеркнул, что с аналогичными обещаниями выступали оппозиционные Партия действия и солидарности и "Платформа "Достоинство и правда". "Почему же сейчас вы его критикуете? Если вам это не нравится и вы хотите обратиться в Конституционный суд, то берите на себя ответственность, пусть люди об этом знают", - добавил он. Додон указал, что отмена закона, на основании которого предыдущие правительства возложили на плечи налогоплательщиков выплату миллиарда, снизит налоговое бремя населения и пойдет на пользу стране.

За отмену "закона о миллиарде" и принятие ряда других законопроектов 17 декабря проголосовал парламент. Оппозиция бойкотировала заседание, поэтому законопроекты были приняты голосами нового парламентского большинства, состоящего из депутатов Партии социалистов, партии "Шор" и депутатов, которые прошли в парламент по спискам Демократической партии. Ряд депутатов от оппозиции заявили о намерении оспорить некоторые из принятых законов в Конституционном суде.

Скандал о переводе миллиарда долларов банками за границу

"Закон о миллиарде" был принят в октябре 2016 года и предусматривает перевод в государственный долг суммы 13,6 миллиарда леев (в пересчете около 1 миллиарда долларов), которую три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank – в 2013-2014 годах перевели за границу в офшоры. Эти деньги были получены оказавшейся на грани банкротства "финансовой тройкой" от Национального банка, под в качестве кредита под госгарантии, чтобы ее вкладчики смогли вернуть свои депозиты.

Несмотря на госкредиты, три банка обанкротились, после чего было принято решение, что деньги Нацбанку должно вернуть государство, поскольку именно оно гарантировало возвращение кредита. Перевод за границу миллиарда долларов, что соответствует примерно 15 процентам ВВП страны, в Молдове было названо "аферой века". Ее расследовали журналисты, а также – по приглашению руководства страны - американское детективное агентство Kroll.

Игорь Додон 24 декабря передаст полномочия избранному президенту страны Майе Санду, победившей в середине ноября на президентских выборах. При этом глава Партии действия и солидарности значительно обошла действующего президента Игоря Додона, которого многие считают ставленником Москвы.

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