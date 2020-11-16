Комментарий: Победа на выборах Майи Санду - начало новой эры для Молдовы

Республика Молдова на восточной окраине Европы редко оказывается в фокусе внимания западных СМИ. А если и оказывается, то речь идет о коррумпированных политиках, о том, что страна долгие годы находится во власти олигархов, и о замороженном почти три десятилетия конфликте с сепаратистским регионом Приднестровье, который поддерживает Москва. То и дело появляются также сообщения о крайней нищете, в которой погрязла большая часть жителей страны, и о массовой эмиграции.

"Предатели" с большим влиянием

Почти два из четырех миллионов молдаван живут и работают за рубежом. Некоторые из них в России, большинство - в Европейском Союзе. И в первую очередь те, кто обрел в ЕС некое подобие нормальной жизни и относительного процветания, проявили себя ответственными европейскими гражданами. Без отправляемых ими домой денежных переводов, общая сумма которых ежегодно составляет почти четверть ВВП Молдовы, их семьи не смогли бы выжить, а страна давно бы обанкротилась.

Роберт Шварц

Социалист и действующий глава государства Игорь Додон, не скрывавший своих симпатий к России и проигравший президентские выборы, назвал 250 тысяч молдаван, проголосовавших в странах ЕС вдали от родины, "предателями". Отношение утратившего свой пост Додона к этим избирателям неудивительно - ведь свыше 90 процентов из них отдали свои голоса его сопернице на выборах Майе Санду. Более того: многие из них смогли убедить своих родных, живущих в Молдове и до этого традиционно выбиравших "старую гвардию", на этот раз проголосовать за открытую сторонницу проевропейских взглядов Санду. Явка избирателей в день голосования, несмотря на коронавирус, была впечатляющей.

Майе Санду нужна поддержка Запада

И что теперь? В интервью DW перед началом второго тура выборов новый президент кратко и лаконично изложила свои приоритеты: вытянуть страну из нищеты и дать людям перспективу. Удастся ли это, зависит не только от нее. Большинство в молдавском парламенте сохраняют социалисты, ориентированный на реформы прозападный лагерь разобщен. Даже такой мужественный президент, как Майя Санду, в одиночку сможет не многого добиться в борьбе с бедностью, коррупцией и кумовством.

Сейчас ей нужна решительная поддержка Запада - как со стороны Евросоюза, так и со стороны США. ЕС, прежде всего, теперь должен вдохнуть жизнь в Соглашение об ассоциации с Республикой Молдова, действующее с 2014 года, и оказать стране финансовую помощь. Германия, председательствующая сейчас в Совета ЕС, может здесь многого добиться. Страна нуждается в инвестициях, страна нуждается в рабочих местах, чтобы молдаване могли вернуться домой и участвовать в восстановлении их изможденной родины. Свое стремление к этому они впечатляюще продемонстрировали на прошедших в воскресенье выборах.

Европейская мечта Молдовы может стать реальностью

Но Молдова также нуждается во внушающей доверие политической перспективе. Длившееся десятилетиями лавирование между Востоком и Западом, между Москвой и ЕС оставило глубокие шрамы. Несмотря на все договоренности, на территории самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской республики" по-прежнему находятся российские войска, и Москва не предпринимает никаких шагов по их выводу.

Почти четверть молдаван хотели бы воссоединения со своим западным соседом Румынией. Проигравший президент Додон перед вторым туром выборов назвал это "непосредственной угрозой", которая может обернуться социальными волнениями и даже гражданской войной. На фоне вооруженных конфликтов на востоке Украины и в Нагорном Карабахе такие заявления циничны и безответственны. Политикам, подобным Додону, место на свалке истории. Навсегда. У ЕС есть все возможности для того, чтобы превратить европейскую мечту Молдовы в историю успеха.

Автор: Роберт Шварц, обозреватель DW

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