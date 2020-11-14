Майя Санду установила рекорд по числу полученных голосов на выборах

Победитель выборов заручилась поддержкой 943 тысяч 486 избирателей. Прежнее достижение принадлежало Петру Лучинскому, который на выборах в 1996 году получил 919 тыс. 800 голосов.
Победившая на президентских выборах в Республике Молдова Майя Санду установила абсолютный рекорд по количеству голосов, отданных в ее поддержку. Как сообщает в понедельник, 16 ноября, социологическая компания iData, в прошедшем накануне втором туре президентских выборов за лидера проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS) проголосовали 943 486 человек, что составило 57,75 процента от числа избирателей, пришедших к урнам для голосования. Прежнее достижение принадлежало Петру Лучинскому, который на выборах в 1996 году получил 919 800 голосов в свою поддержку.
По данным социологов, победу Санду обеспечили центральные районы Молдовы и Кишинев, где проживает большое количество избирателей. А также избирательные участки, открытые за рубежом. На них проголосовали 262 тыс. избирателей, причем, согласно результатам, 93 процента голосов было отдано за Майю Санду.
В свою очередь пока еще действующий президент Молдовы Игорь Додон, за которого проголосовали 691 141 избирателей (42,25 процента), победил во многих сельских районах на севере и юге Молдавии. В Гагаузской автономии за него отдано почти 95 процентов голосов. За Додона также проголосовали 85,8% избирателей из Приднестровья и более 60% во втором по величине городе Молдовы Бельцы. Действующий президент уверенно победил и на избирательном участке в России.
Игорь Додон уже предварительно поздравил своего оппонента с победой, но и поражения не признал. " Я предварительно поздравляю своего оппонента Майю Санду с этим. Подчеркиваю - предварительно. Наш избирательный штаб зарегистрировал огромное количество нарушений, случаев блокирования права голоса жителей Приднестровья, организованного подвоза избирателей на участках в странах Европы, агитации в пользу Майи Санду со стороны лидеров западных стран. Мы получили сотни и тысячи обращений граждан. И я обязан защищать голос граждан", - заявил Додон в понедельник на пресс-конференции.
Он намерен сделать это легальным способом - обратиться в суд, в Центризбирком и Конституционный суд. "Если они подтвердят результаты выборов, мы поставим точку и пойдем дальше", - приводит слова действующего президента агентство "Интерфакс".
Согласно законодательству, инаугурация нового президента должна пройти в течение 45 дней со дня выборов, но не ранее истечения срока полномочий действующего президента. Срок полномочий Игоря Додона истекает 23 декабря.
Президенты Украины Владимир Зеленский и Румынии Клаус Йоханнис первыми среди зарубежных лидеров поздравили Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы. Владимир Зеленский в социальных сетях выразил уверенность в "дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдовой и европейской интеграции наших народов".
Клаус Йоханнис отметил, что с избранием Санду "граждане выбрали продолжение европейского и демократического пути, путь прогресса". "Румыния будет рядом с Молдовой в реальных усилиях по модернизации, демократизации и сближению с ЕС", - отметил он.
Президент России Владимир Путин также поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии. Пресс-секретарь президента России в свою очередь заявил, что в Кремле рассчитывают наладить отношения с новым молдавским лидером. "Майя Санду говорила о том, что она будет работать именно в интересах молдавского народа, уверены, что в интересах молдавского народа - выстраивание добрых тесных отношений сотрудничества и взаимодействие во всех областях с нашей страной - Российской Федерацией", - указал Песков.
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