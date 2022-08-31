Сможет ли украинская энергосистема работать без ЗАЭС

По данным Национальной энергокомпании "Укрэнерго", в украинской энергосистеме от 50 до 60 процентов электроэнергии производят атомные электростанции. В стране сейчас действуют 4 атомные электростанции с 15 энергоблоками. Самой мощной из них является Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) с шестью энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, которая уже почти полгода находится под российской оккупацией. ЗАЭС является самой большой атомной электростанцией не только в Украине, но и во всей Европе. По словам главы государственного оператора атомных станций НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, до войны ЗАЭС производила почти половину электроэнергии, генерируемой атомными электростанциями Украины.

Отсоединить ЗАЭС от украинской сети и подключить к российской не получится?

По информации "Энергоатома", российские войска используют Запорожскую АЭС как площадку для хранения своего оружия и военной техники, периодически обстреливают станцию ​​и расположенный поблизости город Энергодар, угрожая своими действиями безопасности ЗАЭС и окрестным населенным пунктам.

Российский солдат на территории ЗАЭС. май 2022 года Фото: Uncredited/AP/dpa/picture alliance

"Российские военные обстреливают ЗАЭС, чтобы уничтожить ее инфраструктуру и отключить от энергосистемы Украины", - отмечается на сайте "Энергоатома". В то же время в Москве обвиняют в обстрелах Украину и заявляют, что российские войска "охраняют" ЗАЭС. Как сообщала Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, 25 августа в результате боевых действий в районе Запорожской АЭС дважды произошло отключение последней, четвертой, воздушной линии связи электростанции с энергосистемой Украины ПЛ-750 кВ "Днепровская" с последующим отключением от сети двух атомных блоков. Другие линии были повреждены при обстрелах еще раньше. В "Энергоатоме" тогда заявили о первом отключении ЗАЭС от сети в истории станции. Однако персоналу станции удалось быстро восстановить подключение к украинской энергосети и производство электроэнергии для нужд Украины.

ЗАЭС не работает на полную мощность с момента оккупации, рассказала DW Мария Цатурян, руководитель департамента коммуникаций и международного сотрудничества Национальной энергокомпании "Укрэнерго", являющейся оператором объединенной энергосистемы Украины. "Работают два, а иногда три блока - с неполной нагрузкой третьего. Информация о том, сколько именно станция генерирует электроэнергии в украинскую энергосистему, является закрытой информацией в условиях военного положения", - объяснила она.

Цатурян также убеждена, что российским оккупантам не удастся отключить Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы с последующей интеграцией в российскую энергосеть через энергосеть Крыма, поскольку это технически сложно. Еще 24 февраля этого года Украина рассинхронизировала свою энергосеть с российской энергосистемой и в середине марта полностью синхронизировала ее с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E. "Для того, чтобы ЗАЭС безопасно отсоединить от украинской энергосистемы и безопасно соединить с энергосистемой оккупированного Крыма, нужно сделать технически сложную рассинхронизацию и дальше синхронизировать с другой, отключая линию за линией. При этом должна сохраняться единая частота в энергосистеме в 50 герц, иначе в системе могут быть проблемы или аварии", - объяснила Мария Цатурян.

Украина еще ранее синхронизировала свою энергосеть с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E Фото: Mykola Tys/SOPA/ZUMA/picture alliance

Экспорт электроэнергии из Украины

Несмотря на то, что информация об объемах электроэнергии, производимой во время войны Запорожской АЭС, не обнародуется, опрошенные DW эксперты отмечают критически важную роль станции в энергосистеме страны, учитывая, что Украина сейчас экспортирует электроэнергию в ЕС. "Запорожская АЭС Украине критически нужна, поскольку без нее мы не сможем выполнить взятые на себя обязательства по экспорту электроэнергии за границу. Ведь производимая электроэнергия будет направляться исключительно на обеспечение отопительного сезона", - говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

На это указывают и эксперты аналитического центра DiXi Grouр, исследующего энергетический рынок Украины. "Экспорт электроэнергии - это поддержка энергетического сектора, чтобы компенсировать энергетикам пониженные цены на электроэнергию для населения. Для экономики нам нужна эта атомная станция", - констатирует президент DiXi Grouр Елена Павленко.

С июня 2022 года Украина начала экспортировать электроэнергию в ЕС, в направлении Румынии и Словакии. По данным "Укрэнерго", за это время от аукционов на доступ к межгосударственным линиям электропередачи компания должна получить более 2,5 миллиардов гривен. Средства будут направлены на подготовку к отопительному сезону: закупку угля, ремонт энергоблоков электростанций и сетей.

Отопительный сезон без ЗАЭС возможен

Если ожидаемых денег от экспорта электроэнергии не будет, подготовиться к отопительному сезону будет сложно, отмечают эксперты. "Мы проработали несколько сценариев прохождения отопительного сезона. Есть базовый, который предполагает включенность ЗАЭС в энергосистему Украины, и несколько пессимистических сценариев без ЗАЭС или любого энергоблока любой станции. В таком случае будет непростой отопительный сезон, но пройти его возможно", - отмечает глава департамента коммуникаций и международного сотрудничества Национальной энергокомпании "Укрэнерго" Мария Цатурян.

В то же время президент DiXi Grouр Елена Павленко отмечает, что даже если ЗАЭС не будет генерировать электроэнергию в украинскую энергосистему, то отопительный сезон в Украине будет усложнен, однако есть несколько факторов, которые смогут его облегчить. "Из-за того, что много людей выехало, крупные предприятия остановлены, потребление электроэнергии в Украине упало на 35 процентов. Если не будет человеческого фактора, когда все резко вернутся домой зимой, то отопительный сезон мы можем пройти и без генерации ЗАЭС", - считает Павленко.

В то же время опрошенные DW эксперты отмечают, что на Запорожскую АЭС "завязано" электроснабжение Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, а также части Донецкой и Харьковской областей. Поэтому если российские оккупационные войска будут осуществлять провокации или опасные эксперименты по переподключению ЗАЭС к российской энергосистеме, часть этих областей может остаться без электроэнергии, и их придется в аварийном режиме перестраивать на другие резервные мощности украинской объединенной энергосети.

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