"Энергоатом": Впервые ЗАЭС полностью отключена от сети

На 183-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 25 августа (время московское).

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Бельгия выделит 8 млн евро для оказания помощи украинским ВС. Об этом сообщается в заявлении федерального правительства, которое цитирует телеканал RTBF. Речь идет о добровольном взносе в трастовый фонд НАТО, в рамках которого Киеву может быть предоставлена нелетальная помощь. Будут направлены материалы для оказания первой медицинской помощи, зимняя одежда, приборы ночного видения и лекарственные средства. Бельгийские компании смогут участвовать в гостендерах.

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Олаф Щольц Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал Украине, что Германия будет и впредь оказывать поддержку Киеву. Об этом глава германского правительства заявил на полигоне в Германии, где украинские солдаты проходят обучение использованию зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. "Находящиеся здесь мужчины будут защищать свою страну. Они будут защищать ее от страшной угрозы, исходящей для Украины от жестокой агрессивной войны со стороны России, - отметил Шольц. - И мы продолжим поддерживать их с помощью наших финансовых средств, но также и с помощью оружия, которое мы можем предоставить со стороны Германии". Впервые посетив военный полигон бундесвера в Путлосе (земля Шлезвиг-Гольштейн), Шольц побеседовал с украинскими солдатами, а также с представителями компании - производителя вооружений Krauss-Maffei Wegmann, проводящими обучение. Программа подготовки входит в пакет поставок Украине 30 ЗСУ Gepard, финансируемых ФРГ.

Испания подготовила к отправке в Украину 200 тонн униформы и оборудования

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После месяца напряженной работы испанский Центр упаковки и поставки служебных материалов (PCAMI) совместно с сухопутными войсками Испании подготовил к отправке в Украину 200 тонн униформы и дополнительного оборудования, предназначенных для холодного климата, а также 1600 поддонов для хранения груза. Об этом сообщило Минобороны Испании.

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Впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Об этом сообщила в Telegram украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".Впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Об этом сообщила в Telegram украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". По ее данным, из-за пожаров дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три другие линии ранее были повреждены во время обстрелов. В результате два работающих энергоблока станции больше не соединены с сетью. Таким образом, речь идет о первом в истории станции полном отключении ЗАЭС от энергосети.

Более 200 000 тонн сельскохозпродукции из Украины экспортировано по Черному морю

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Более 200 000 тонн сельскохозяйственной продукции из Украины было экспортировано по Черному морю, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), не уточнив, о каком периоде идет речь. "Это обнадеживает. Но война Кремля по-прежнему угрожает глобальной продовольственной безопасности. Мы продолжаем способствовать увеличению экспорта из Украины", - добавила она.

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Правозащитники подвели итоги политических преследований в России на фоне полугода войны с Украиной. С начала вторжения за антивоенные выступления по всей стране были задержаны 16 437 человек, подсчитала организация "ОВД-Инфо ". Подавляющее большинство из них - 15230 человек - были задержаны в первый месяц войны. 224 человека стали фигурантами уголовных антивоенных дел. Из них 90 человек преследуются по статье о "фейках", 34 человека - за вандализм, 16 - за телефонный терроризм. По административной статье о "дискредитации армии" (20.3.3 КоАП) было заведено 3780 дел. По данным "Роскомсвободы", блокировке по "военной цензуре" подверглось около 7000 сайтов.

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Россия разработала подробный план по отключению Запорожской АЭС от энергосистем Украины "в случае чрезвычайной ситуации", рассказал газете The Guardian глава украинской компании "Энергоатом" Петр Котин. По его словам, детали плана были предоставлены работникам станции, а те уже поделились им с оператором всех АЭС страны. "Предварительным условием для этого плана было серьезное повреждение всех линий, которые соединяют Запорожскую АЭС с украинской системой", - рассказал Котин. Он предположил, что теперь российские военные будут пытаться разрушить связь между АЭС и Украиной, чтобы воплотить план в жизнь.

Электроснабжение станции уже находится в критическом состоянии, так как повреждены три из четырех основных линий, соединяющих ее с энергосистемой Украины, и две из трех резервных линий, соединяющих с обычной электростанцией. В случае отключения АЭС от Украины возникнет риск катастрофы, поскольку система охлаждения реакторов будет зависеть только от резервного дизельного генератора, предупредил Котин. "Нельзя просто сразу переключиться с одной системы на другую, надо выключить все с одной стороны, а потом начинаешь переключаться с другой стороны", - объяснил он.

Хроника событий 24 августа 00.00 - 13.59

Хроника событий 24 августа 14.00 - 23.59

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