Турчак предложил дату "референдумов" в оккупированных зонах

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил провести 4 ноября голосование об аннексии Россией оккупированных ею территорий Донбасса и других частей Украины. Об инициативе Турчака сообщило в среду, 7 сентября, агентство РБК. Функционер "Единой России" стал первым российским чиновником столь высокого ранга, назвавшим конкретную возможную дату подобных "референдумов".



На сайте "Единой России", где опубликованы цитаты из заявления Турчака, говорится, что жители Донбасса "мечтают о Русском мире". В свою очередь политолог Станислав Белковский, комментируя в своем Telegram-канале предложение Турчака "провести референдумы об аннексии 22% территории Украины 4 ноября", отметил, что для этого российской армии потребуется до конца октября выйти на административные границы Донецкой области, захватить Запорожье и отстоять Херсон.

Зеленский - о российских "референдумах" в Украине

Несколькими неделями ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если Москва будет проводить на оккупированных ею украинских территориях незаконные "референдумы" об их "присоединении" к России, то для нее переговоры с Киевом и его союзниками будут невозможны.

"Если оккупанты пойдут по пути псевдореферендумов, они закроют для себя любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно понадобятся в определенный момент", - подчеркнул Зеленский в видеообращении 7 августа.

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