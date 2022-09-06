МАГАТЭ призвало создать вокруг ЗАЭС зону безопасности

Необходимо без промедления прекратить обстрелы в окрестностях крупнейшей в Европе АЭС, говорится в докладе МАГАТЭ. Агентство зафиксировало повреждения на станции и призвало вывести военную технику россиян.

Вокруг захваченной российскими военными Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) необходимо безотлагательно создать зону безопасности. Об этом говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) , опубликованном во вторник, 6 сентября, по итогам визита его миссии на объект в Энергодаре. МАГАТЭ готово немедленно начать переговоры по этому вопросу.

Агентство призвало немедленно прекратить обстрелы в окрестностях станции, чтобы избежать каких-либо дальнейших повреждений крупнейшей в Европе АЭС. Кроме того, следует восстановить резервные линии электроснабжения объекта. Ситуация в Украине "беспрецедентная", подчеркивается в отчете МАГАТЭ. Чрезвычайная ситуация на ЗАЭС грозит серьезными последствиями как внутри Украины, так и за ее пределами, указывается далее.

Военные грузовики РФ внутри станции

Участники миссии подтвердили присутствие российских военнослужащих и военной техники в помещениях АЭС, Так, несколько грузовиков во время инспекции находились на первом этаже машинных залов 1-го и 2-го энергоблоков. Кроме того, военная техника была размещена под эстакадой, соединяющей блоки реактора. МАГАТЭ особо выделило необходимость вывести транспортные средства, поскольку их наличие может помешать работе систем безопасности и оборудования.

В ходе проверки инспекторы МАГАТЭ зафиксировали несколько повреждений на АЭС, в том числе вблизи комплекса зданий, где расположен реактор. Так, повреждены здание, где размещены хранилища свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов, учебный корпус, цистерна с маслом для смазки турбины и контейнер с системой радиационного контроля.

Эксперты МАГАТЭ встретили на ЗАЭС сотрудников "Росэнергоатома"

На станции присутствует и группа экспертов из "Росэнергоатома", говорится в отчете. Как объяснили команде МАГАТЭ персонал и руководство атомной станции, эксперты российской компании дают руководству ЗАЭС "рекомендации по ядерной безопасности, физической безопасности и эксплуатации" объекта.

В то же время агентство указало на тяжелые условия труда персонала и частые стрессы. МАГАТЭ рекомендует восстановить надлежащую рабочую среду, в том числе дать сотрудникам станции возможность общаться с семьями.

Запорожская АЭС была оккупирована российскими войсками в марте. Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Миссия МАГАТЭ провела на ЗАЭС несколько дней. На объекте остались два эксперта.

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