РФ потеряла в Украине не менее 5800 единиц военной техники

На 201-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 12 сентября (время московское).

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С момента вторжения в Украину Россия потеряла в этой стране не менее 5800 единиц военной техники. Из них 3670 единиц были уничтожены, 136 повреждены, 303 брошены и 1692 захвачены. Такие цифры обнародованы на сайте проекта Oryx, который учитывает лишь визуально подтвержденные данные. В частности, ВС РФ потеряли 1073 танка (644 из них уничтожены, 334 захвачены), 1193 боевые машины пехоты (751 уничтожена, 344 захвачены), 544 боевые бронированные машины (369 уничтожены, 139 захвачены) и 154 бронетранспортера (79 уничтожены, 64 захвачены).

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Появились первые сведения о последствиях обстрела, которому подвергся этой ночью Новобаварский район Харькова. "Обстрел жилого дома в Новобаварском районе. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. Сам дом частично разрушен", - написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.



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Минувшей ночью массированному обстрелу подверглись два района Днепропетровской области - Никопольский и Криворожский. "Били из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии", - сообщил в своем Telegram-канале председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, Никопольский район обстреливали трижды, попав по трем общинам - Никопольской, Марганецкой и Червоногригоровской. "Обошлось без погибших и раненых. Повреждены частные дома, лицей и электросети. Масштабы разрушений уточняются", - добавил Резниченко. В Криворожском районе удары были нанесены по Зеленодольськой общине, в результате повреждены несколько домов и газопровод, но люди не пострадали.

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За истекшие сутки части и подразделения ВСУ вытеснили противника более чем из 20 населенных пунктов страны и сейчас продолжают брать их под полный контроль. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 12 сентября. Там же сообщается, что за это же время российские войска нанесли по военным и гражданским объектам на территории Украины 18 ракетных и 39 авиационных ударов. "Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка. Россияне совершили очередной террористический акт - нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, объекту критической инфраструктуры города. В результате было частично обесточено несколько областей", - отмечается в документе.

Греция не даст Украине ЗРК С-300

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Греция не будет отправлять Украине ЗРК С-300 российского производства. Об этом заявил греческий премьер Кириакос Мицотакис в ответ на вопрос журналистов, пишет издание "Прототема" . Он объяснил это тем, что такая поставка может навредить обороноспособности его страны, но поддержка Украины не должна осуществляться в ущерб обороноспособности Греции. При этом, по словам Мицотакиса, Афины готовы передать Киеву гусеничные БМП-1 советского производства, однако взамен хотят получить от Германии БМП Marder1A3.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ночном обстреле Новобаварского района города, в результате которого пострадал жилой дом. Информация о пострадавших и разрушениях пока отсутствует.

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Ночью в Херсоне прогремели несколько сильных взрывов. Об этом пишут в соцсетях местные жители, корреспондент РИА "Новости" передает о как минимум пяти мощных взрывах при отсутствии следов зенитных ракет. Сразу после этого в одном из районов оккупированного города начался пожар, передает "24 канал" со ссылкой на местные паблики.

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При российских обстрелах вечером 11 сентября в Синельниковском районе Днепропетровской области погибли мужчина и женщина, 19-летняя девушка находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. 7 ракет сбили за прошедшие сутки над Днепропетровщиной подразделения Воздушного командования "Восток".

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На южном фронте украинские военные за 11 сентября уничтожили российский склад боеприпасов в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станцию РЭБ, сообщает оперативное командование "Юг" . Украинская авиация нанесла 3 удара, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач. По данным ОК "Юг", было уничтожено 4 танка и еще 4 единицы бронированной техники, 3 самоходных гаубицы "Мста-С", убиты 40 военных. Неприятель нанес 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения, говорится в ночной сводке командования. По его данным, маневрируя войсками, неприятель имитирует прибытие резервов.

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Командование западной группировки вооруженных сил РФ было в очередной раз изменено после серии поражений российской армии в войне против Украины, утверждает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. По его сведениям, руководящий состав западной группировки ВС РФ отстранен от командования за "сокрушительные поражения при наступлении украинских сил".

Новым главой группировки войск "Запад", по данным украинской разведки, должен стать командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин. Российская сторона подобные сообщения пока не комментировала.

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Украинские СМИ передают, что ВСУ вошли в город Волчанск, расположенный в Харьковской области вблизи границы с Россией, и публикуют фотографии украинских военных оттуда. Ранее стало известно, что Волчанск покинули российские военные.

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Украинские войска освободили от российской оккупации "сотни городов и сел", в том числе - в последние дни - Изюм, Балаклею и Купянск. Об этом президент Украины Владимир Зеленский объявил в своем вечернем обращении , обнародованном в 200-й день войны. При этом он выразил благодарность всем, кто защищает свою страну, - "кто все эти 200 дней выкладывается на 200%".

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По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, президент РФ Владимир Путин планирует грядущей зимой активнее применять тактику, аналогичную той, что он использовал при нанесении ударов по ТЭЦ-5 под Харьковом. "Террористическая Россия нанесла удары по объектам гражданской инфраструктуры, оставив тысячи украинцев без электричества, воды и тепла. Зимой Путин планирует больше применять такую тактику и прощупывает почву", - написал министр в Twitter.

По мнению главы МИД Украины, теперь Путин должен получить "жесткий ответ", а Россия должна быть признана государством - спонсором терроризма.

Хроника событий 11 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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