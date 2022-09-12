  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Одна из улиц Севастополя
Севастополь в аннексированном Россией Крыму (фото из архива)Фото: Stringer/REUTERS
ПолитикаЕвропа

ЕС не признает итоги выборов в аннексированном Крыму

Екатерина Венкина
10 мин. назад

ЕС привержен территориальной целостности Украины и не признает итоги выборов в аннексированном Крыму.

https://www.dw.com/ru/es-ne-priznaet-itogi-vyborov-v-anneksirovannom-krymu/a-63095359

Евросоюз не признает проведение выборов 9-11 сентября и их результаты в Севастополе и Крыму, незаконно аннексированном РФ. Об этом в понедельник, 12 сентября, заявили в Европейской службе внешних связей (EEAS).

"Никто из "избранных" в ходе этих выборов на незаконно аннексированном Крымском полуострове и претендующих на то, чтобы "представлять" население Крыма и Севастополя, не имеет легитимности и не будет признан в качестве представителей этих территорий", - подчеркнули в Брюсселе.

Европейский Союз привержен поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ и проведению политики непризнания украинского Крыма частью РФ.

В ЕС требуют от РФ вывести военную технику из Украины

ЕС требует от России "немедленно и безоговорочно прекратить незаконную, неспровоцированную и неоправданную военную агрессию против Украины и вывести все силы и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Выборы разного уровня прошли более чем в 80 российских регионах, в них имели право участвовать более 44 млн избирателей. Голосование 9 сентября началось в 35 регионах, 10 сентября - еще в 15. В остальных субъектах выборы были однодневными. Губернаторов и депутатов законодательных собраний выбирали среди прочего в Бурятии, Марий-Эл и Свердловской области. Более чем в 100 районах Москвы состоялись муниципальные выборы.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в единый день голосования сообщила о рекомендации ее ведомства не подводить итоги выборов губернаторов и депутатов законодательных собраний раньше 14 сентября. Данная рекомендация касается 18 регионов.

Памфилова объяснила ее необходимостью изучить все поступившие жалобы. "Если у кого-то будут действительно серьезные основания, вполне достаточно этого времени до среды, обратится в комиссию, чтобы все рассмотрели, все подготовили, как следует, и после этого подводите спокойно итоги. Тянуть не надо, но и суеты излишней тоже не надо", - добавила она.

Смотрите также:

Западные эксперты о военных действиях в Крыму

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Газовый удар по немцам, Крым охвачен взрывами, Лобода высказалась о России. DW Новости

Газовый удар по немцам, Крым охвачен взрывами, Лобода высказалась о России. DW Новости

Цены на газ в Германии для многих потребителей уже подняты в разы. А накануне правительство объявило еще и размер наценки на газ для рядовых граждан, которая должна с 1 октября компенсировать высокие расходы импортеров. Немецкая семья из четырех человек будет платить за газ примерно на полтысячи евро в год больше. Выдержит ли кошелек немцев под таким газовым напором?
16 августа 2022 г.
31:03 мин.
external

Отправляет ли Кремль уголовников на войну в Украину и лжет ли о взрывах в Крыму? DW Новости

Отправляет ли Кремль уголовников на войну в Украину и лжет ли о взрывах в Крыму? DW Новости

Большие сомнения вызывают заявления Москвы по поводу причин взрывов в Крыму и по поводу случившегося в Еленовке. У американских журналистов - совсем другие версии.
12 августа 2022 г.
29:38 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Задержание антивоенной активистки в Москве, март 2022

ООН: Россия преследует противников войны против Украины

Политика
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - Винни-Пух стоит с Пяточком по одну сторону границы и спрашивает: "А не пойти ли нам в гости?". По другую сторону границы Кролик стоит перед объявлением "Упрощенный режим выдачи шенгенских виз отменяется!".

Визовые ограничения для россиян в ЕС: турпоездки - капут!

Визовые ограничения для россиян в ЕС: турпоездки - капут!

Политика
4 ч. назад
Борис Акунин

Борис Акунин: Революция в России неизбежна

Борис Акунин: Революция в России неизбежна

Культура
6 ч. назад
Посетители фестиваля Mara Fest с бело-красно-белым флагом и флагом Украины

Белорусский фест в поддержку Украины прошел в Сопоте

Белорусский фест в поддержку Украины прошел в Сопоте

Общество
21 ч. назад
пожар в Казахстане

Пожары в Казахстане: МЧС тушит, эксперты спорят о причинах

Пожары в Казахстане: МЧС тушит, эксперты спорят о причинах

Катастрофы
5 ч. назад
Боец "Азова" Богдан "Будапешт"

Боец "Азова": Мы понимали - либо плен, либо смерть

Боец "Азова": Мы понимали - либо плен, либо смерть

Конфликты
10 сентября 2022 г.
Флаги Европейского Союза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Политика
9 сентября 2022 г.
На главную страницу