ЕС не признает итоги выборов в аннексированном Крыму

Евросоюз не признает проведение выборов 9-11 сентября и их результаты в Севастополе и Крыму, незаконно аннексированном РФ. Об этом в понедельник, 12 сентября, заявили в Европейской службе внешних связей (EEAS).

"Никто из "избранных" в ходе этих выборов на незаконно аннексированном Крымском полуострове и претендующих на то, чтобы "представлять" население Крыма и Севастополя, не имеет легитимности и не будет признан в качестве представителей этих территорий", - подчеркнули в Брюсселе.

Европейский Союз привержен поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ и проведению политики непризнания украинского Крыма частью РФ.

В ЕС требуют от РФ вывести военную технику из Украины

ЕС требует от России "немедленно и безоговорочно прекратить незаконную, неспровоцированную и неоправданную военную агрессию против Украины и вывести все силы и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Выборы разного уровня прошли более чем в 80 российских регионах, в них имели право участвовать более 44 млн избирателей. Голосование 9 сентября началось в 35 регионах, 10 сентября - еще в 15. В остальных субъектах выборы были однодневными. Губернаторов и депутатов законодательных собраний выбирали среди прочего в Бурятии, Марий-Эл и Свердловской области. Более чем в 100 районах Москвы состоялись муниципальные выборы.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в единый день голосования сообщила о рекомендации ее ведомства не подводить итоги выборов губернаторов и депутатов законодательных собраний раньше 14 сентября. Данная рекомендация касается 18 регионов.

Памфилова объяснила ее необходимостью изучить все поступившие жалобы. "Если у кого-то будут действительно серьезные основания, вполне достаточно этого времени до среды, обратится в комиссию, чтобы все рассмотрели, все подготовили, как следует, и после этого подводите спокойно итоги. Тянуть не надо, но и суеты излишней тоже не надо", - добавила она.

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