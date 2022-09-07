ВСУ признали нанесение ударов по военным объектам в Крыму

На 196-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 7 сентября (время московское).

++18.05++

Олаф Шольц (Olaf Scholz) и Владимир Зеленский в телефонной беседе обсудили военную, гуманитарную и экономическую ситуацию в Украине, а также возможности дальнейшей конкретной поддержки Киева. Шольц подчеркнул, что Германия не перестанет поддерживать Украину в военном, политическом, финансовом и гуманитарном плане, сообщила пресс-служба канцлера ФРГ. Обсуждая ситуацию на Запорожской АЭС, Шольц и Зеленский согласились с тем, что безопасность и защита электростанции имеют первостепенное значение и что доклад МАГАТЭ с рекомендованными им мерами "сыграл важную роль".

++17.45++

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал День народного единства 4 ноября - "правильной и символичной" датой "референдумов" на оккупированных Россией территориях Украины. Ранее СМИ сообщали о переносе Кремлем планов о проведении "референдумов" из-за неудач на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно повторял, что псевдореферендумы закроют для России все шансы на переговоры с Украиной и миром.

++17.10++

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала всех жителей населенных пунктов вблизи Запорожской АЭС самостоятельно эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию. "Россияне держат в заложниках не только персонал станции. В заложниках и жители временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС. Десятки тысяч человек. Минреинтеграции запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения со временно оккупированных территорий, прилегающих к атомной электростанции. В ответ - циничное молчание", - написала Верещук. Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что город был обстрелян дважды за сутки и остался без света.

Главнокомандующий ВСУ признал нанесение ударов по военным объектам в Крыму

++16.30++

Вооруженные силы Украины признали нанесение ими ударов по военным объектам в Крыму. В своей статье , опубликованной агентством "Укринформ", главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пишет о необходимости повлиять на восприятие большинством россиян "стоимости войны".

"Убедительный пример правильности такого подхода в текущем году - успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию Крыма. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего - по аэродрому Саки", - написал Залужный. В редакционной сноске к статье говорится, что в результате "комбинированного удара" по аэродрому 9 августа 2022 года из строя были выведены 10 российских самолетов Су-24 и Су-30М.

++15.50++

Крупнейшая партия Европарламента - Европейская народная партия - выдвинула президента Украины Владимира Зеленского и украинский народ на главную правозащитную награду Евросоюза - премию Сахарова.

"У нас нет сомнений, что мужественный народ Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским достоин того, чтобы в этом году получить Сахаровскую премию за свободу мысли. Они продолжают ежедневно защищать европейские ценности на полях сражений. Я надеюсь, что наше выдвижение будет поддержано всеми политическими группами в Европейском парламенте", - заявил депутат Европарламента Раса Юкнявичене.

В 2021 году премию Сахарова присудили российскому политику Алексею Навальному.

++15.00++

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "не поддерживает провокационный курс Запада" в отношении России и Украины и придерживается "сбалансированной политики" по этому вопросу. "Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится. Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада, потому что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу ".

++14.30++

Еврокомиссия предлагает предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере пяти миллиардов евро, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Средства планируется выделить в виде займов. "Ситуация в Украине требует нашей полной поддержки", - написала фон дер Ляйен в Twitter, уточнив, что речь идет о дополнительных средствах помимо уже выделенных 10 млрд евро. Деньги предназначены, в том числе для выплаты зарплат и обслуживания объектов инфраструктуры. Новый пакет помощи министры финансов стран-членов ЕС обсудят в пятницу, 9 сентября.

++14.05++

Еврокомиссия предложит ввести потолок цен на газ из России. "Мы предложим предельную цену на российский газ. Мы должны урезать доходы России, которые Путин использует для финансирования этой жестокой войны в Украине", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Кроме того, Брюссель предложит странам ЕС ввести меры, включающие в себя обязательное сокращение потребления электроэнергии в часы пик и ограничение доходов негазовых производителей электроэнергии. Предложения будут представлены министрам энергетики стран-членов ЕС для консультаций на их встрече в пятницу, 9 сентября, пишет агентство Reuters.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригрозил, что в случае введения потолка цен на российский газ, Россия прекратит поставку энергоресурсов в Европу.

Хроника событий 7 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: