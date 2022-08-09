Взрывы на военном аэродроме РФ в Крыму: факты и версии

После того как во вторник, 9 августа, в районе военного аэродрома Саки возле поселка Новофедоровка на западе оккупированного Россией Крыма прогремела серия взрывов, эксперты выдвигают разные версии произошедшего. Россия утверждает, что пожар возник там без воздействия со стороны, как в свое время было и при потоплении крейсера "Москва". Украина же дает противоречивые объяснения.

По свидетельствам очевидцев, на которые ссылаются украинские СМИ, их было более десяти, причем два первых прогремели практически синхронно, чуть ли не в одну секунду. На публикуемых в Сети многочисленных видео- и фотоснимках с места происшествия видны два поднимающихся к небу столба густого дыма.

Сообщалось, что в самом курортном поселке в жилых домах были выбиты стекла, дрожали они и в 20 км от Новофедоровки, в автомобилях срабатывала сигнализация.

На месте вспыхнул пожар. Причем остается не совсем понятным, не возник ли он еще до взрывов. Потому что, когда прогремели они, как видно на видеозаписях, на месте уже имелось задымление. Как сообщил Telegram-канал "Крым Сегодня. Новости" со ссылкой на очевидцев, горела взлетная полоса аэродрома и склады с боеприпасами.

На месте работали бригады скорой помощи и санитарная авиация, из домов, находящихся около места взрывов, эвакуированы около 30 человек. По данным Baza, местные жители сообщали о большом количестве автомобилей скорой помощи, проследовавших в сторону Новофедоровки из находящейся в 30 километрах Евпатории. По словам "главы" аннексированного Крыма Сергея Аксенова, в пункты временного размещения помещены 252 человека. В Новофедоровке и соседнем селе Михайловка отключен газ. Повреждения получили более 60 многоквартирных домов и 20 коммерческих объектов.

Аксенов объявил, что вокруг места происшествия была установлена пятикилометровая зона оцепления, до 24 августа объявлен "желтый уровень террористической опасности". В Новофедоровке введен режим ЧС муниципального характера.

Пострадавшие и повреждения

Поначалу российская сторона заявляла, что в результате взрывов никто не пострадал. Позднее власти полуострова сообщили, что погиб один и пострадали девять человек, а к утру 10 августа официальное число пострадавших выросло до 14, среди них двое детей.

По данным местных властей, в результате происшествия в районе Новофедоровки туристы не пострадали, все отели и пляжи региона в обычном режиме принимают гостей и жителей полуострова. Однако вскоре после происшествия стали поступать сообщения о том, что из Новофедоровки начали массово выезжать туристы и местные жители, на дорогах образовались пробки.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что вскоре автомобильные пробки образовались также на подъезде к Крымскому мосту и на самом мосту в направлении России. "Отдыхающие на восточном берегу Крыма - Керчи, Феодосии, Планерском массово ринулись бежать", - говорится в сообщении. По данным очевидцев, пробка начинается "задолго до Крымского моста" и движется очень медленно.

Согласно заявлению Минобороны, авиационная техника на аэродроме не была повреждена. Между тем в соцсетях распространяются фотографии, как утверждается сделанные на аэродроме, где виден как минимум один разбитый самолет, а также видеозапись с многочисленными поврежденными и сгоревшими автомобилями. Парковка, где было снято это геолоцированное видео, располагается примерно в 600-800 метрах от складов, где произошли взрывы, а самолеты, согласно спутниковым снимкам, стояли еще значительно ближе к ним.

В свою очередь командование воздушных сил ВСУ, публикуя утром 10 августа данные по военным потерям российской армии, сопроводило их припиской: "Саки! Минус девять самолетов оккупантов", намекая тем самым на число утраченной неприятелем авиатехники в результате взрывов на военной базе.

Что известно об аэродроме Саки

Военный аэродром Саки около поселка Новофедоровка используется как авиабаза Минобороны РФ. Здесь базируются самолеты и вертолеты, в том числе морской авиации, указывает агентство ТАСС. Кроме того, там находится наземный испытательный тренировочный комплекс для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации. На аэродроме базировался 43-й истребительный авиаполк ВКС России.

Украинская программа расследований "Схемы" отмечает, что это один из ключевых для российской авиации аэродромов на оккупированном полуострове, он неоднократно использовался самолетами, наносившими удары по территории Украины.

Согласно данным, приведенным советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, на территории аэродрома Саки размещались десятки самолетов: 13 истребителей Су-30СМ, 12 бомбардировщиков Су-24МР, 1 тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76, а также 6 вертолетов. На одной из опубликованных записей видно, что Ил-76 удалось улететь сквозь дым.

На спутниковых снимках Planet Labs, сделанных примерно за четыре часа до взрывов в Новофедоровке, зафиксировано большое количество российской военной авиации и склады.

По всей видимости, два первых синхронных взрыва прогремели на складах боеприпасов, расположенных на территории авиабазы примерно в 600-700 метрах друг от друга.

Российские версии: пожар или детонация

Согласно первой версии, обнародованной местным изданием "Крымская правда", "причиной взрывов на территории авиабазы в Новофедоровке стал пожар при погрузке топлива. Позднее в Минобороны РФ заявили, что "на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов". В заявлении особо отмечено, что "никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было".

Анализируя эти заявления российской стороны, американский Институт изучения войны (ISW) указывает, что Кремль не настроен обвинять Украину в нанесении ракетных ударов по военной базе под Новофедоровкой, потому что это вновь продемонстрировало бы неэффективность российской системы ПВО, как ранее при потоплении крейсера "Москва".

Реакция Украины

То, что украинское военное командование привело уничтоженные в Саки российские самолеты в своей утренней сводке, фиксирующей российские потери, дало основание наблюдателям заявлять, что Киев признался в ударе по Крыму.

Именно такого мнения придерживается и бывший советник главы украинского МВД Виктор Андрусов; по его словам, взрывы на аэродроме свидетельствуют о том, что ракеты с дальностью поражения 200-300 км уже применяются ВСУ.

"Я ожидаю, что россияне постараются опровергнуть наш удар. Скажут что-то типа "несчастный случай", "возгорание", "диверсия". Причина этого банальна - паника. Признать, что у нас есть возможность ударить на 300 км - это посеять панику кругом, где расположены резервы и тылы", - написал Андрусов в Telegram.

Между тем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк официально опроверг причастность Киева к взрывам. "Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации", - заявил он в эфире "Дождя", отвечая на вопрос, берут ли украинские власти на себя ответственность за эти взрывы.

Ранее, вскоре после того как стало известно о взрывах, Подоляк написал в Twitter: "Демилитаризация Российской Федерации - неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым - быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военная база для террористов. Все только начинается".

Украинское оборонное ведомство отозвалось о причинах взрыва уклончиво. "Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах. Факт пожара может использоваться страной-террористом в информационной войне", - написало ведомство, намекнув, что на месте взрывов могут "случайно" найти какие-нибудь характерные "шеврон", "визитку" или "ДНК".

Вице-премьер Украины Ирина Верещук напомнила, что 9 августа отмечается Международный день коренных народов, какими в Украине считаются крымские татары, караимы и крымчаки. "А сегодняшние взрывы в Новофедоровке - очередное напоминание о том, чей Крым. Потому что это Украина!", - заявила она.

Затронув тему Крыма в своем традиционном вечернем видеообращении, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что присутствие российских военных в Крыму - это угроза для всей Европы и глобальной стабильности. По его словам, стабильного и долговременного мира во многих странах на побережье Средиземного моря не будет, пока Россия может использовать Крым как свою военную базу. "Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом - его освобождением", - заявил глава украинского государства.

Что это было? Основные версии

Среди основных версий причин взрывов - саботаж и удар с использованием ракет большой дальности. Сторонники первой из них упирают на то, что расстояние до украинских позиций на материке составляют порядка 220 километров, а добивающих на такую дальность американских ракет ATACMS, насколько известно, у Украины еще нет.

О том, что атаку на российскую военную базу в Крыму совершили ВСУ, пишет, к примеру, газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя вооруженных сил Украины, пожелавшего остаться анонимным. "Это была база, с которой регулярно поднимались самолеты, чтобы совершить налет на наши силы на южном театре военных действий", - цитирует издание своего собеседника. При этом, по словам источника NYT, удар был нанесен оружием украинского производства.

Газета The Washington Post передает слова украинского чиновника, говорившего на условиях анонимности, что за атакой на аэродром под Новофедоровкой стоят подразделения украинских Сил специальных операций. Однако подробностей операции собеседник издания не раскрыл.

При этом один из американских чиновников также на условиях анонимности заявил WP, что при нападении на аэродром не использовалось американское оружие.

"Нептун" или "Гром"?

Эксперты Института изучения войны допускают, что атаку могли совершить украинские войска с помощью ракеты "Нептун", модифицированной для нанесения ударов по наземным целям. Впрочем, в сводке ISW подчеркивается, что никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу, нет. При этом, отмечают аналитики, то, что в тот же день, с разницей в несколько часов, прогремели также несколько взрывов на военных складах РФ в Геническом районе Херсонской области, противоречит официальной версии Минобороны РФ о случайном пожаре, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар.

Немецкий военный эксперт из European Council on Foreign Relations Густав Грессель (Gustav Gressel) полагает, что, если взрывы все-таки были атакой, то Украина могла использовать ракеты "Гром" или "Гром-2" собственного производства. Однако, по его словам, они не могли бы достичь цели без поставленных США противорадиолокационных ракет, которые должны были "пробить брешь в российской противовоздушной обороне".

Если речь идет первичном ударе противолокационных ракет, то именно этим может объясняться то, что еще до двух первых мощных взрывов на военной базе было заметно задымление, указывает Руслан Левиев из Conflict Intelligence Team.

В случае если причиной взрывов в Новофедоровке действительно стали удары Вооруженных сил Украины, то мы имеем дело с первым примером нападения на российские объекты в Крыму - до сих пор украинские военные никогда не наносили ударов по полуострову, который Россия считает своей территорией.

Смотрите также:

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Гражданские цели в прицеле Более чем за пять месяц полномасштабной войны Россия нанесла немало ударов по гражданским объектам Украины. Школы, больницы, торговые центры, улицы и площади, жилые кварталы стали целью ракет, авиационных бомб, артиллерийских снарядов. Счет убитым и раненым в этих атаках идет на тысячи.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Ужас Винницы 14 июля ракетный удар был нанесен по одной из центральных площадей Винницы. Были повреждены жилые дома, Дом офицеров, офисное здание. Погибли 24 человека, включая трех детей: четырехлетняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет. За помощью обратились 182 пострадавших. В РФ заявили, что целью был Дом офицеров, где якобы "проходило совещание командования ВВС Украины с иностранными поставщиками оружия".

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Пятиэтажка в Часовом Яру Город Часов Яр на подконтрольной Киеву территории Донецкой области обстреляли вечером 9 июля. Ракета комплекса "Искандер", изначально рассчитанная на уничтожение хорошо защищенных стратегических объектов, попала в жилые дома. Подъезд одной многоэтажки - общежития - полностью обрушился, еще один дом был сильно поврежден. Из-под завалов извлекли тела 48 жертв, в том числе мальчика 9 лет.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине База отдыха в Одесской области Ночью 1 июля российская армия выпустила три крылатые ракеты Х-22 по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Две ракеты попали в популярный курортный поселок Сергеевка, разрушив две базы отдыха, одна из которых принадлежала Молдове. Еще одна ракета практически полностью уничтожила одну из секций пятиэтажного жилого дома. Погибли 22 человека, ранены - 30, в том числе трое детей.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Торговый центр в Кременчуге 27 июня бомбардировщики Ту-22М3 ВВС РФ запустили крылатые ракеты Х-22 по Кременчугу. Согласно версии Минобороны РФ удар нанесен "по ангарам с поступившим от США и стран Европы вооружением и боеприпасами" в районе завода "Кредмаш". Одна из ракет разрушила заводские теплицы и один из цехов, вторая - попала в торгово-развлекательный центр "Амстор", где находились сотни людей. Погиб 21 человек.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Обстрел вокзала в Краматорске 8 апреля в момент ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске на его территории находились сотни ожидавших эвакуации людей. Погиб 61 человек, в том числе семь детей, десятки получили ранения. Ракета "Точка-У" была выпущена с территории так называемой "ДНР". Минобороны РФ заявило, что ракет этого типа на вооружении России нет, что было опровергнуто международными расследователями.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Драмтеатр в Мариуполе 16 марта российская авиация уничтожила драмтеатр в центре Мариуполя, сбросив на здание тяжелые авиационные бомбы. Находившихся там людей не спасло слово "Дети", написанное огромными белыми буквами спереди и сзади здания. По разным данным, погибли от 300 до 600 человек. Минобороны РФ заявило, что театр не бомбили, а взрыв - результат провокации бойцов полка "Азов", разрушивших здание изнутри.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Детская больница и роддом в Мариуполе 9 марта войсками РФ был нанесён авиаудар по родильному дому и детской больнице в центре Мариуполя. В результате погибли 5 человек, включая беременную женщину с ребёнком.Как минимум 17 человек получили ранения. В Минобороны РФ заявили о полностью "срежиссированной провокации". В МИД РФ утверждали, что больница служила опорным пунктом для боевиков, изгнавших из здания медперсонал и рожениц.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Областная администрация Николаева 29 марта ударом с воздуха было поражено здание областной администрации Николаева. В результате попадания ракеты разрушена полностью центральная секция здания с 1 по 9 этаж. Пожара не произошло. Взрывной волной повреждено еще несколько расположенных поблизости жилых и административных зданий. Погибли 36 человек. 34 тела достали из-под завалов, еще двое раненых позднее скончались в больнице.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Областная администрации Харькова 1 марта российские ракеты попали в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате были разрушены перекрытия, выбиты окна, повреждена крыша. В общей сложности в результате удара погибли 24 человека, еще около десяти получили ранения. Жертвами стали не только люди, находившиеся внутри здания, большая часть которого была разрушена, но и те, кто в момент удара проезжали мимо.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Число жертв среди мирного населения По данным ООН, за период с начала боевых действий и по 12 июля, подтверждена гибель 5100 мирных жителей Украины, 346 из которых - дети. Число раненых гражданских лиц превысило 6500 человек. Реальное число жертв среди гражданского населения, вероятно, намного больше, отметил официальный представитель ООН.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Военные преступления Согласно Женевским конвенциям, к военным преступлениям, не имеющим срока давности, относятся в том числе "умышленные нападения на гражданское население", "нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, деревни, жилища или здания или их обстрел с применением каких бы то ни было средств". Наказание виновных в военных преступлениях компетенции Международного уголовного суда. Автор: Виталий Кропман

