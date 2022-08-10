Эксперты ISW: РФ не может обвинить Киев в ударе по Крыму

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 августа.
На 168-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 10 августа (время московское).
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Крупнейший европейский авиаконцерн Lufthansa объявил об отмене полетов в Россию и Украину как минимум до 25 марта 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании. В Lufthansa отметили, что воздушное пространство Украины в настоящее время закрыто, а полеты в Россию и использование ее воздушного пространство невозможны из-за "текущей нормативно-правовой ситуации". "Lufthansa Group продолжает внимательно следить за ситуацией и находится в тесном контакте с национальными и международными властями", - указал перевозчик.
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Российская сторона не может обвинить Украину в ракетном ударе по аэродрому Саки в Крыму, потому что это продемонстрировало бы неэффективность российской системы ПВО, "что уже показало потопление крейсера "Москва", считают в американском Институте изучения войны (ISW).
9 августа несколько взрывов также прогремело на военных складах РФ в Геническом районе Херсонской области. Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара в Саках, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар, указывают эксперты ISW в своей ежедневной сводке.
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В результате ночных ударов по Никопольскому району Днепропетровской области погибли 13 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
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В Москве к бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой пришли с обыском. Об этом она сообщила "ОВД-Инфо". Для оказания юридической помощи к ней выехал адвокат от "ОВД-Инфо" Дмитрий Захватов. По его словам, оперативники вломились в дом Овсянниковой, не дожидаясь адвоката. Дело, в связи с которым идет обыск, возбуждено по статье о "распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России" (ст. 207.3 УК).
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В ночью на 10 августа российские войска обстреляли территорию вблизи поселка Кушугум в Запорожской области. Как сообщает в своем Telegram-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, в результате ракетного удара погибла женщина, разрушены около 30 строений.
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Российские власти, по всей вероятности, используют лидеров иммигрантских и этнических организаций в РФ для формирования добровольческих подразделений для войны против Украины. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW). В отчете, в частности, упоминается добровольческий батальон "Амир Тимур", укомплектованный узбекскими гражданами, проживающими в Пермском крае.
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Москва запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с артиллерийскими обстрелами Запорожской АЭС в Энергодаре. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выразил обеспокоенность в связи с обстрелами станции. Он подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов агентства по защите и гарантиям безопасности на АЭС.
Москва и Киев обвиняют друг друга в ударах по Запорожской АЭС 5-6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, заявил, что "нет такого народа в мире, который может чувствовать себя в безопасности, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию". 8 августа Киев призвал ООН, МАГАТЭ и мировое сообщество принять все возможные меры для направления специальной миссии на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС.
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София не исключает возможность возобновить переговоры с "Газпромом" по поставкам российского газа, заявил глава Минэнерго республики Розен Христов в интервью телеканалу bTV. "Мы в первую очередь ищем альтернативных поставщиков, но если их окажется недостаточно - я не буду тем министром, который оставит население без ничего", - указал он. По его словам, покупка газа у "Газпрома" не выходит за рамки политики Евросоюза, поскольку София не намерена принимать условия, отличные от тех, по которым газ у России покупает Германии и ряд других стран ЕС.
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США выделяют 89 млн долларов на работу около ста команд, занимающихся разминированием территории Украины, а также обучение и экипировку украинских специалистов в этой области, сообщает Государственный департамент.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре подтвердили свою решимость поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, а также намерение продолжать согласовывать свои усилия, чтобы удовлетворять нужды украинцев в военной, гуманитарной и экономической сферах. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
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Газета The New York Times сообщает со ссылкой на высокопоставленного представителя вооруженных сил Украины, пожелавшего остаться анонимным, что атаку на российскую военную базу в Крыму совершили ВСУ. "Это была база, с которой регулярно поднимались самолеты, чтобы совершить налет на наши силы на южном театре военных действий", - цитирует издание своего собеседника.
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Украина не несет ответственности за взрывы на российской военной базе в Крыму, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, отвечая на вопрос журналистов телеканала "Дождь". Ранее, вскоре после того как стало известно о взрывах, Подоляк написал в Twitter, что "будущее полуострова Крым - быть жемчужиной Черного моря", а не "военной базой для террористов". "Все только начинается", - добавил он.
Накануне, 9 августа, на военном аэродроме Саки в аннексированном Россией Крыму прогремела серия взрывов.
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Не менее двух взрывов прогремели в районе поселка Кирилловка, расположенном в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом сообщает в Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, от взрывов пострадала база военной техники РФ.
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Присутствие российских военных в Крыму - это угроза для всей Европы и глобальной стабильности. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего традиционного вечернего обращения.
Стабильного и долговременного мира и во многих странах на побережье Средиземного моря не будет, пока Россия может использовать Крым как свою военную базу, добавил он. "Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом - его освобождением", - заявил глава украинского государства.
Хроника событий 8 августа 14.00 - 23.59 >>>
Хроника событий 8 августа 00.00 - 13.59 >>>
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