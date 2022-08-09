Калининград исчерпал лимиты ЕС на поставки нефти и удобрений через Литву

На 167-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 9 августа (время московское).

В Киевской области приговорили местного жителя за пособничество оккупантам

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К 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорил украинский суд жителя села Победа Киевской области. Как сообщила в своем Telegram-канале киевская областная прокуратура, во время оккупации села приговоренный сотрудничал с российскими военными и под гарантии личной неприкосновенности информировал их о местонахождении блокпостов территориальной обороны, месте работы местных жителей, в частности о работниках правоохранительных органов и военнослужащих ВСУ, выполнял иные поручения.

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Авиакомпания Lufthansa не намерена использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года из-за ситуации в Украине. Об этом говорится в заявлении перевозчика. Компания до этой даты продлевает и приостановку авиасообщения с Украиной. При этом указывается, что "в настоящее время воздушное пространство над Украиной закрыто, полеты не осуществляются".

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Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер не верит в результативность попыток вести переговоры с Путиным. По его мнению, президент РФ решил уничтожить Украину как суверенное государство, и он не остановится, пока у него будет такое "имперское мышление". При этом, заявил Волкер в интервью Радио "Свобода", что позиции Путина ослабевают, поскольку Москве не удалось завоевать Украину, несмотря на большое количество жертв.

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Украинским военным неизвестна причина взрывов и пожара на российском военном аэродроме близ Новофедоровки в оккупированном Крыму, сообщило министерство обороны Украины в Facebook. "Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в очередной раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - говорится в сообщении. В ведомстве считают, что "факт пожара может использоваться страной-террористом в информационной войне". "Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК"", – говорится далее.

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Вскоре после серии взрывов в Крыму в районе аэродрома в Саках, на котором расположена российская военная база, образовались автомобильные пробки на подъезде к Крымскому мосту и на самом мосту в направлении России, сообщил Антон Герщанко в своем телеграм-канале. "Отдыхающие на Восточном берегу Крыма - Керчи, Феодосии, Планерском массово ринулись бежать", - говорится в сообщении. По данным очевидцев, пробка начинается "задолго до Крымского моста" и движется очень медленно.

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Во время российской оккупации города Буча под Киевом погибли 458 мирных жителей, при этом 419 из них были застрелены или умерли от пыток. Как рассказала заместитель мэра города Михайлина Скорик-Шкаровская, Среди погибших 366 мужчин и 86 женщин, включая девять детей. Ещё у пять тел невозможно определить пол в силу их состояния. Около 50 трупов до сих пор находится в моргах как неопознанные или невостребованные родственниками.

Компания Coca-Cola построит детский сад в Киевской области

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Компания Coca-Cola взяла на себя обязательство построить новый детский сад в селе Богдановка Киевской области. Село находится на территории Броварского района, где уже около 25 лет работает завод Coca-Cola. В Богдановке практически уничтожена вся социальная инфраструктура - школа и детский сад, значительные повреждения получила амбулатория. Coca-Cola инвестирует в строительство 1,1 млн долларов.

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Калининградская область исчерпала некоторые лимиты, установленные Евросоюзом на перевозку через Литву товаров, попавших под санкции. Об этом, как сообщает РБК, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В частности, это касается отдельных видов железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриза, лесоматериалов. По словам губернатора, квоты "были рассчитаны Литвой исходя из перевозок за последние три года". Алиханов отметил, что стоимость этих грузов значительно возрастет, если их начнут доставлять в регион по морю.

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Только в Николаевской области с начала прямой военной агрессии России против Украины убиты 408 человек. Об этом рассказал журналистам председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. "У нас с начала активной войны 1 тыс. 481 человек пострадал, из них 408 убиты. И 10 среди них - дети. Относительно внутренне перемещенных лиц, на сегодня это 24 тысячи 856 человек", - сказал Ким.

Взрыв и пожар на военном аэродроме в Крыму

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В захваченном РФ Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки, начался пожар. Как сообщает Telegram-канал "Крым Сегодня. Новости" со ссылкой на очевидцев, горела взлетная полоса и склады с боеприпасами в Новофедоровке. Ранее ВСУ допустили применение РСЗО HIMARS для ударов по объектам в Крыму.

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В оккупированные Россией Донецк и Луганск и прибыла делегация из Москвы. Целью визита якобы является проверка целевого использования средств, которые Москва восемь лет выделяла "на развитие Донбасса". Как сообщает украинский "24 канал" со ссылкой на источники в разведке Украины, в Кремле всерьез задумались над тем, чтобы снять с "должностей" всех коллаборантов на оккупированных территориях и заменить их российскими чиновниками.

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Военные инструкторы из Финляндии примут участие в обучении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великобритании. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Ранее стало известно, что инструкторов для подготовки солдат ВСУ отправили в Великобританию Швеция, Канада и Нидерланды.

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Украина вернула тела 17 своих погибших военных. Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины, операция по возвращению тел проводилась при сотрудничестве с уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олегом Котенко и силовыми структурами Украины. Процесс передачи тел погибших военных происходит в в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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Военно-воздушные силы и ПВО Беларуси проведут в августе военные учения, которые в том числе пройдут и на территории 185-го центра боевой подготовки Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщило министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале. Целью учений названо "повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач".

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Украинская государственная компания "Укртранснафта" остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба". По ней сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. Как сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на компанию Транснефть, перекачка прекращена с 4 августа, поскольку российская компания из-за санкций ЕС не смогла оплатить услуги транзита.

Хроника событий 9 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 августа 14.00 - 23.59 >>>

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