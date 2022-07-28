 Овсянникова выплатит 50 тыс. рублей по делу о ″дискредитации ВС″ | Новости из Германии о России | DW | 28.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Овсянникова выплатит 50 тыс. рублей по делу о "дискредитации ВС"

Мещанский районный суд Москвы постановил, что экс-сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова должна выплатить 50 тыс. рублей по делу о "дискредитации ВС РФ".

Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова

Марина Овсянникова

Мещанский районный суд Москвы постановил, что экс-сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова должна выплатить 50 тыс. рублей по административному делу о "дискредитации ВС РФ". Приговор вынесен в четверг, 28 июля.

"Абсурдный суд закончился не менее абсурдным постановлением. Судья решила, что мои слова в защиту Ильи Яшина представляли особую общественную опасность", - отметила Овсянникова, добавив, что назначен "максимальный по этой статье штраф".

Дело связано с интервью Овсянниковой 13 июля перед зданием Басманного районного суда, арестовавшего оппозиционера Илью Яшина. В беседе с журналистами экс-сотрудница канала заявила, что "война - это самое ужасное преступление 21 века".

Пикет напротив Кремля

Позднее, 15 июля, Овсянникова вышла на антивоенный пикет напротив Кремля с плакатом, на котором, среди прочего, было написано: "Путин - убийца". Во время акции на Софийской набережной Москвы-реки она задержана не была.

Марину Овсянникову задержали 17 июля и вскоре освободили после составления административного протокола.

В середине марта Овсянникова, еще работая редактором вечерних новостей на "Первом канале", вошла в прямом эфире в кадр с плакатом "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Перед этим она записала видеообращение: "То, что сейчас происходит на Украине - это преступление. Россия - страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит только на одном человеке. Этот человек - Владимир Путин". В итоге Овсянникову приговорили к штрафу в 30 000 рублей по административной статье "о нарушении установленного порядка проведения митинга" - из-за видео, записанного перед акцией.

Вернулась в Россию

В начале апреля берлинский медиаконцерн Axel Springer сообщил, что Овсянникову взяли на работу на немецкий новостной телеканал Welt. Через три месяца контракт закончился, и она вернулась в Россию. Овсянниковой, которая стала лауреатом немецкой "Премии СМИ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien"), в итоге решили не вручать награду.

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 04:36

Писатель Виктор Шендерович - об акции Марины Овсянниковой

Аудио- и видеофайлы по теме

"Это такая боль": Почему россияне молчат о войне в Украине? (03.06.2022)  

Антивоенный протест в эфире Первого канала  

Реклама

Самые читаемые

Siemens ответил на обвинения "Газпрома" из-за турбин для "Северного потока"  

Мэры с острова Рюген предложили задействовать "Северный поток - 2"  

Хроника войны в Украине 28 июля  