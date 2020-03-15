Марина Овсянникова покинула немецкий телеканал Welt

Бывшая сотрудница "Первого канала", которая вышла в прямой эфир с антивоенным плакатом, покинула немецкий новостной телеканал Welt. Об этом она сама сообщила в соцсетях в воскресенье, 3 июля.

"Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо команде die Welt за то, что поддержали меня в столь трудное время. Время пролетело незаметно. Наш 3-месячный контракт завершился. Продолжаю двигаться дальше", - написала она.

Овсянникова 14 марта в прямом эфире вечерних новостей на "Первом канале" вошла в кадр с плакатом "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Перед этим она записала видеообращение: "То, что сейчас происходит на Украине - это преступление. Россия - страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит только на одном человеке. Этот человек - Владимир Путин". В итоге Овсянникову приговорили к штрафу в 30 000 рублей по административной статье о нарушении установленного порядка проведения митинга - из-за видео, записанного перед акцией.

С "Первого канала" - на немецкий Welt

В начале апреля берлинский медиаконцерн Axel Springer сообщил, что Овсянникову взяли на работу на немецкий новостной телеканал Welt. "У Марины Овсянниковой в решающий момент нашлось мужество показать зрителям в России неприукрашенную картину реальности, - объяснил такое решение главный редактор телеканал Welt Ульф Пошард (Ulf Poschard). "Своим поступком она защитила главные журналистские ценности - и это, несмотря на угрозу репрессий со стороны государства", - заявил он.

Решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе, а у здания телестудии Welt прошла демонстрация с призывом не брать Овсянникову на работу из-за ее прошлого сотрудничества с российским "Первым каналом".

Овсянниковой, которая стала лауреатом немецкой "Премию СМИ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien"), в итоге решили не вручать награду. В мае она получила премию имени Вацлава Гавела - "За креативный протест".

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