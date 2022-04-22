Чем закончилась попытка вручения Марине Овсянниковой немецкой медиапремии

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Намерение жюри немецкой "Премии СМИ за свободу" вручить ее, наряду с Владимиром Зеленским и Светланой Тихановской, также и Марине Овсянниковой привело к скандалу в соцсетях. Какой выход нашли организаторы - у DW.
Состоявшееся в пятницу, 22 апреля, вручение "Премии СМИ за свободу", ежегодно присуждаемой издательской группой Weimer Media Group и приуроченной к двухдневному форуму в честь отца послевоенных экономических реформ в Германии, второго канцлера ФРГ Людвига Эрхарда (Ludwig Erhard), могло завершиться серьезным скандалом. Причиной тому послужило нетривиальное решение жюри.
В фокусе организаторов форума в этом году оказались трагические события в Украине, ставшей жертвой немотивированной военной агрессии со стороны России. Не случайно одной из тем для дискуссии стали вопросы сокращения зависимости Европы и Германии от российских энергоносителей и функционирование экономики в случае блокирования Россией поставок газа в Европу.
Не удивительно, что и жюри премии, присуждаемой "общественным деятелям, которые особенно привержены свободе выражения мнений, политическому диалогу и демократии", не могло не внести свой вклад в поддержку "борьбы за свободу в Восточной Европе". И решило наградить представителей трех славянских народов, оказавшихся втянутыми в кровавую войну в самом сердце континента. Оргкомитет объявил заранее, что "Премию СМИ за свободу" в 2022 году получат президент Украины Владимир Зеленский, одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская и бывший редактор Первого канала российского телевидения Марина Овсянникова.
Представляя лауреатов, организаторы назвали Владимира Зеленского представителем поколения "харизматичных лидеров, которые вдохновляют людей во всем мире своим мужеством, любовью к свободе и справедливости". Он вместе с миллионами украинцев ведет самоотверженную борьбу с деспотизмом и угрозой европейским ценностям и свободе "со стороны нелиберальных и автократических систем", указано в обосновании жюри.
В свою очередь Светлана Тихановская, как отметили организаторы, стала символом борьбы за демократию и сильного женского лидерства: "По словам Тихановской, исход войны России против Украины - это еще и вопрос судьбы ее народа. Белорусы против Лукашенко и против войны".
Что касается Марины Овсянниковой, устроившей 14 марта антивоенную акцию в эфире программы "Время", в жюри заявили, что она ради правды "поставила на карту свою личную безопасность и будущее" и своим поступком напомнила европейцам "насколько жизненно важны свобода мнений и журналистская независимость для демократических обществ".
Присуждение премии вызвало неоднозначную реакцию в Украине и в стане белорусской оппозиции. И если против награждения Зеленского резко высказалось лишь входящее в государственный российский медиахолдинг "Россия сегодня" интернет-издание "Украина.ру", которое припомнило украинскому президенту закрытие так называемых оппозиционных медиа, то вокруг фигуры Овсянниковой в социальных сетях разразилась настоящая буря.
"Многолетний винтик преступной пропаганды Марина Овсянникова после своего громкого покаянного поступка не только получила работу в германском медиахолдинге Welt (кто знает, может, это пиар-ход для воздействия на медийщиков, остающихся внутри зомбо-фабрики), но и удостоилась суперпрестижной награды "Freiheitspreis der Medien" ("Премии СМИ за свободу"), - написала в Facebook известная российская писательница Алиса Ганиева. - У меня одной вызывает глубокую неловкость, что это имя стоит рядом с именами Зеленского и Тихоновской - двух других лауреатов этого года? Как такое соседство вообще возможно? При всем уважении к ее шагу".
"В России есть журналисты, которые заслужили этот приз куда больше, чем Овсянникова", - прокомментировал ситуацию немецкий политолог Андреас Умланд (Andreas Umland). "Немцы ищут способ опозориться еще сильнее", - назвала решение Weimer Media Group руководительница украинского экспертного ресурса "Гендер в деталях" Тамара Злобина. Она особо жестко высказалась против мотивационной части решения жюри, где указывалось, что "украинцы, белорусы и россияне стоят на передовой борьбы против зла, против войны и тирании в Восточной Европе и мужественно защищают свою, а также нашу свободу". "Непонятно только с кем мы воюем?" - задала риторический вопрос Злобина, выразив надежду, что "и Зеленский, и Тихановская откажутся от такой "премии".
Не остался в стороне и Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию. "Национальный совет считает неприемлемым уравнивать вклад в продвижение демократии и мира в Европе президента Украины и российской пропагандистки, которая много лет работала на одном из крупнейших российских пропагандистских каналов", - говорится в обращении ведомства. Регулятор призвал Weimer Media Group и медиасообщество выбрать правильную позицию в сложившейся ситуации и отказаться от вручения премии Овсянниковой.
Примерно за пару часов до начала торжественной церемонии свою позицию озвучила и Светлана Тихановская. "Очевидно, что ситуация, когда Украину, Россию и Беларусь пытаются объединить вот в таком виде, некорректна. Мы независимые страны, не нужно притягивать нас один к одному по каким-то признакам", - заявила она в интервью DW.
Тихановская также рассказала DW, что премию получит только она и Владимир Зеленский. Так в конечном итоге и случилось. Открывая церемонию награждения, соучредительница Weimer Media Group, журналистка и публицистка Кристиане Гётц-Ваймер (Christiane Goetz-Weimer) напомнила, что премия достается борцам за свободу в Восточной Европе, прежде всего "храброму Владимиру Зеленскому и лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской". "Но и всем тем, кто храбро сопротивляется в России", - заявила она. И это было одно из двух высказываний о российской оппозиции за всю церемонию. Ильзе Айгнер (Ilse Aigner), глава ландтага Баварии, в которой и проходит форум Людвига Эрхарда, в своей краткой речи упомянула "лидеров российской оппозиции, имена которых мы не можем здесь перечислить". А лидер Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) слов на эту тему и вовсе не нашел.
Каким образом имя Марины Овсянниковой буквально в последний момент исчезло из списка лауреатов немецкой "Премии СМИ за свободу", так и осталось неясным. Пресс-служба Weimer Media Group на момент написания этой статьи не ответила на запрос DW, никаких официальных заявлений организаторов также опубликовано не было.
"Премия СМИ за свободу" была впервые вручена в 2016 году. Первым ее обладателем стал бывший президент СССР Михаил Горбачев. Жюри таким образом решило отметить его неоценимый вклад в окончание холодной войны. Среди других лауреатов - экс-глава Конференции немецких католических епископов кардинал Райнхард Маркс (Reinhard Marx) и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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