Чем закончилась попытка вручения Марине Овсянниковой немецкой медиапремии

Состоявшееся в пятницу, 22 апреля, вручение "Премии СМИ за свободу", ежегодно присуждаемой издательской группой Weimer Media Group и приуроченной к двухдневному форуму в честь отца послевоенных экономических реформ в Германии, второго канцлера ФРГ Людвига Эрхарда (Ludwig Erhard), могло завершиться серьезным скандалом. Причиной тому послужило нетривиальное решение жюри.

В фокусе организаторов форума в этом году оказались трагические события в Украине, ставшей жертвой немотивированной военной агрессии со стороны России. Не случайно одной из тем для дискуссии стали вопросы сокращения зависимости Европы и Германии от российских энергоносителей и функционирование экономики в случае блокирования Россией поставок газа в Европу.

Президент Украины Владимир Зеленский

Не удивительно, что и жюри премии, присуждаемой "общественным деятелям, которые особенно привержены свободе выражения мнений, политическому диалогу и демократии", не могло не внести свой вклад в поддержку "борьбы за свободу в Восточной Европе". И решило наградить представителей трех славянских народов, оказавшихся втянутыми в кровавую войну в самом сердце континента. Оргкомитет объявил заранее, что "Премию СМИ за свободу" в 2022 году получат президент Украины Владимир Зеленский, одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская и бывший редактор Первого канала российского телевидения Марина Овсянникова.

Представляя лауреатов, организаторы назвали Владимира Зеленского представителем поколения "харизматичных лидеров, которые вдохновляют людей во всем мире своим мужеством, любовью к свободе и справедливости". Он вместе с миллионами украинцев ведет самоотверженную борьбу с деспотизмом и угрозой европейским ценностям и свободе "со стороны нелиберальных и автократических систем", указано в обосновании жюри.

Вручение премии представительнице Светланы Тихановской

В свою очередь Светлана Тихановская, как отметили организаторы, стала символом борьбы за демократию и сильного женского лидерства: "По словам Тихановской, исход войны России против Украины - это еще и вопрос судьбы ее народа. Белорусы против Лукашенко и против войны".

Что касается Марины Овсянниковой, устроившей 14 марта антивоенную акцию в эфире программы "Время", в жюри заявили, что она ради правды "поставила на карту свою личную безопасность и будущее" и своим поступком напомнила европейцам "насколько жизненно важны свобода мнений и журналистская независимость для демократических обществ".

Взрыв в социальных сетях

Присуждение премии вызвало неоднозначную реакцию в Украине и в стане белорусской оппозиции. И если против награждения Зеленского резко высказалось лишь входящее в государственный российский медиахолдинг "Россия сегодня" интернет-издание "Украина.ру", которое припомнило украинскому президенту закрытие так называемых оппозиционных медиа, то вокруг фигуры Овсянниковой в социальных сетях разразилась настоящая буря.

Марина Овсянникова открыто выступила против войны в Украине

"Многолетний винтик преступной пропаганды Марина Овсянникова после своего громкого покаянного поступка не только получила работу в германском медиахолдинге Welt (кто знает, может, это пиар-ход для воздействия на медийщиков, остающихся внутри зомбо-фабрики), но и удостоилась суперпрестижной награды "Freiheitspreis der Medien" ("Премии СМИ за свободу"), - написала в Facebook известная российская писательница Алиса Ганиева. - У меня одной вызывает глубокую неловкость, что это имя стоит рядом с именами Зеленского и Тихоновской - двух других лауреатов этого года? Как такое соседство вообще возможно? При всем уважении к ее шагу".

"В России есть журналисты, которые заслужили этот приз куда больше, чем Овсянникова", - прокомментировал ситуацию немецкий политолог Андреас Умланд (Andreas Umland). "Немцы ищут способ опозориться еще сильнее", - назвала решение Weimer Media Group руководительница украинского экспертного ресурса "Гендер в деталях" Тамара Злобина. Она особо жестко высказалась против мотивационной части решения жюри, где указывалось, что "украинцы, белорусы и россияне стоят на передовой борьбы против зла, против войны и тирании в Восточной Европе и мужественно защищают свою, а также нашу свободу". "Непонятно только с кем мы воюем?" - задала риторический вопрос Злобина, выразив надежду, что "и Зеленский, и Тихановская откажутся от такой "премии".

Не остался в стороне и Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию. "Национальный совет считает неприемлемым уравнивать вклад в продвижение демократии и мира в Европе президента Украины и российской пропагандистки, которая много лет работала на одном из крупнейших российских пропагандистских каналов", - говорится в обращении ведомства. Регулятор призвал Weimer Media Group и медиасообщество выбрать правильную позицию в сложившейся ситуации и отказаться от вручения премии Овсянниковой.

Примерно за пару часов до начала торжественной церемонии свою позицию озвучила и Светлана Тихановская. "Очевидно, что ситуация, когда Украину, Россию и Беларусь пытаются объединить вот в таком виде, некорректна. Мы независимые страны, не нужно притягивать нас один к одному по каким-то признакам", - заявила она в интервью DW.

Организаторы услышали критику?

Тихановская также рассказала DW, что премию получит только она и Владимир Зеленский. Так в конечном итоге и случилось. Открывая церемонию награждения, соучредительница Weimer Media Group, журналистка и публицистка Кристиане Гётц-Ваймер (Christiane Goetz-Weimer) напомнила, что премия достается борцам за свободу в Восточной Европе, прежде всего "храброму Владимиру Зеленскому и лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской". "Но и всем тем, кто храбро сопротивляется в России", - заявила она. И это было одно из двух высказываний о российской оппозиции за всю церемонию. Ильзе Айгнер (Ilse Aigner), глава ландтага Баварии, в которой и проходит форум Людвига Эрхарда, в своей краткой речи упомянула "лидеров российской оппозиции, имена которых мы не можем здесь перечислить". А лидер Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) слов на эту тему и вовсе не нашел.

Каким образом имя Марины Овсянниковой буквально в последний момент исчезло из списка лауреатов немецкой "Премии СМИ за свободу", так и осталось неясным. Пресс-служба Weimer Media Group на момент написания этой статьи не ответила на запрос DW, никаких официальных заявлений организаторов также опубликовано не было.

Вслед за Горбачевым

"Премия СМИ за свободу" была впервые вручена в 2016 году. Первым ее обладателем стал бывший президент СССР Михаил Горбачев. Жюри таким образом решило отметить его неоценимый вклад в окончание холодной войны. Среди других лауреатов - экс-глава Конференции немецких католических епископов кардинал Райнхард Маркс (Reinhard Marx) и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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