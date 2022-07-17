Полиция в РФ задержала Марину Овсянникову

Российская полиция задержала в Московской области бывшую журналистку и экс-сотрудницу "Первого канала" Марину Овсянникову. Об этом свидетельствуют фотографии задержания, опубликованные в воскресенье, 17 июля, в ее Telegram-канале. Местоположение Овсянниковой неизвестно.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", адвокат не может связаться с женщиной.

Двумя днями ранее, 15 июля, Марина Овсянникова выходила на антивоенный пикет напротив Кремля, держа в руках плакат, на котором, среди прочего, было написано: "Путин - убийца". Однако во время акции на Софийской набережной она задержана не была.

В середине марта Овсянникова, еще работая редактором вечерних новостей на "Первом канале" вошла в прямом эфире в кадр с плакатом "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Перед этим она записала видеообращение: "То, что сейчас происходит на Украине - это преступление. Россия - страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит только на одном человеке. Этот человек - Владимир Путин". В итоге Овсянникову приговорили к штрафу в 30 000 рублей по административной статье о нарушении установленного порядка проведения митинга - из-за видео, записанного перед акцией.

Три месяца работы на немецком телеканале Welt

В начале апреля берлинский медиаконцерн Axel Springer сообщил, что Овсянникову взяли на работу на немецкий новостной телеканал Welt. Через три месяца контракт закончился, и она вернулась в Россию.

Овсянниковой, которая стала лауреатом немецкой "Премию СМИ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien"), в итоге решили не вручать награду. В мае она получила премию имени Вацлава Гавела - "За креативный протест".

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