 Марине Овсянниковой предъявили обвинение по делу о ″фейках″ об армии | Новости из Германии о России | DW | 10.08.2022

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Россия

Марине Овсянниковой предъявили обвинение по делу о "фейках" об армии

В доме экс-сотрудницы "Первого канала" Марины Овсянниковой прошел обыск. Позже в среду ей предъявили обвинение по делу о распространении "фейков" про российскую армию, сообщил ее адвокат.

Марина Овсянникова (фото из архива)

Экс-сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова (фото из архива)

Бывшему сотруднику "Первого канала" Марине Овсянниковой предъявили обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ). Как сообщил в среду, 10 августа, в своем Telegram-канале адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов, сегодняшнюю ночь его подзащитная проведет в ИВС. "Вопрос по мере пресечения пока остается открытым. Идет допрос Марины Владимировны в качестве обвиняемой", - отметил юрист.

Ранее в среду полиция пришла с обыском к бывшей сотруднице "Первого канала" Марине Овсянниковой. Об этом она сообщила "ОВД-Инфо".  Для оказания юридической помощи к ней выехал адвокат от "ОВД-Инфо" Дмитрий Захватов. По его словам, сотрудники правоохранительных органов отказались дожидаться его приезда и "вломились в дом" к Овсянниковой.

Пикет напротив Кремля и акция в эфире "Первого канала"

15 июля Овсянникова вышла на антивоенный пикет напротив Кремля, держа в руках плакат, на котором, среди прочего, было написано: "Путин - убийца". Во время акции на Софийской набережной она задержана не была. Журналистку задержали 17 июля и вскоре освободили после составления административного протокола.

В середине марта Овсянникова, еще работая редактором вечерних новостей на "Первом канале" вошла в прямом эфире в кадр с плакатом "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Перед этим она записала видеообращение: "То, что сейчас происходит на Украине - это преступление. Россия - страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит только на одном человеке. Этот человек - Владимир Путин". В итоге Овсянникову приговорили к штрафу в 30 000 рублей по административной статье о нарушении установленного порядка проведения митинга - из-за видео, записанного перед акцией.

Три месяца работы на немецком телеканале Welt

В начале апреля берлинский медиаконцерн Axel Springer сообщил, что Овсянникову взяли на работу на немецкий новостной телеканал Welt. Через три месяца контракт закончился, и она вернулась в Россию. Овсянниковой, которая стала лауреатом немецкой "Премии СМИ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien"), в итоге решили не вручать награду. В мае она получила премию имени Вацлава Гавела "За креативный протест".

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Писатель Виктор Шендерович - об акции Марины Овсянниковой (15.03.2022)

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Сообщение в Telegram-канале адвоката Дмитрия Захватова

Силовики отказались дожидаться адвоката и вломились в дом

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