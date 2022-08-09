167-й день войны России против Украины: главные события

На 167-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, во вторник, 9 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Взрывы в Крыму

Серия взрывов произошла вблизи аэродрома Саки в районе Новофедоровки в аннексированном Россией Крыму. Как передало агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, около 15.20 по местному времени (совпадает с мск) прогремело не менее 12 взрывов. На 21.14 мск один местный житель погиб, девять, включая двоих детей, пострадали, сообщило в Telegram "министерство здравоохранения" Крыма. По словам "главы" аннексированного полуострова Сергея Аксенова, была установлена пятикилометровая зона оцепления. Несколько десятков человек эвакуированы из домов возле курортного поселка Новофедоровка. Образовались автомобильные пробки на подъезде к Крымскому мосту и на переправе в направлении России, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

В Минобороны РФ заявили, что "произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов", "авиационная техника на аэродроме не повреждена", "никакого огневого воздействия" по площадке хранения боеприпасов не было.

В Минобороны Украины указали, что не могут установить причину возгорания, но при этом напоминили о правилах пожарной безопасности. Факт пожара может использоваться страной-террористом в информационной войне, считают в украинском оборонном ведомстве.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук отметила, что 9 августа отмечался Международный день коренных народов мира. "В Украине таковыми считаются крымские татары, караимы и крымчаки. А сегодняшние взрывы в Новофедоровке - очередное напоминание о том, чей Крым", - написала она. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь отметил, "будущее полуострова Крым - быть жемчужиной Черного моря", а не "военной базой". "Все только начинается", - добавил он.

Военный аэродром Саки используется как авиабаза Минобороны РФ. Там базируются самолеты и вертолеты, в том числе - морской авиации. Кроме того, там находится наземный испытательный тренировочный комплекс для отработки взлета и посадки корабельной авиации. По данным украинских СМИ, аэродром неоднократно использовался самолетами, наносившими удары по территории Украины.

Ход военных действий

В оборонном ведомстве Великобритании отметили, что за месяц боевых действий в Донецкой области российским войскам не удалось захватить весь регион. Самым успешным направлением, по данным разведки Великобритании, может считаться Бахмут, где за это время российские силы смогли преодолеть примерно десять километров. На других направлениях успехи гораздо скромнее, считают аналитики. Несмотря на многочисленные попытки прорвать украинскую оборону, продвинуться более чем на три километра на других участках в Донбассе ВС РФ не удалось, указали в Минобороны Великобритании.

В составе российских войск для контроля за временно оккупированными территориями Украины могут все чаще использоваться плохо обученные подразделения, состоящие, например, из заключенных, сообщается в очередном отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW). По их мнению, недавно мобилизованные российские батальоны, вероятно, хуже подготовлены, менее профессиональны и более жестоки по отношению к оккупированному населению, чем даже призывники.

Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Биллом Клинтоном

По данным Федерального ведомства по радиационной защите (BfS) Германии, утечки радиации или ее проникновения с Запорожской АЭС (ЗАЭС) на территорию ФРГ не зафиксировано. "Нет никаких признаков того, что в Украине могли быть высвобождены радиоактивные вещества", - сообщило ведомство. Германские эксперты пока не видят острой опасности выброса радиоактивных веществ, но разделяют озабоченность в связи с необходимостью постоянной безопасной эксплуатации ЗАЭС, говорится в сообщении.

Между тем украинский лидер Владимир Зеленский по видеосвязи обсудил ситуацию на ЗАЭС с экс-президентом США Биллом Клинтоном. Зеленский призвал бывшего главу Белого дома "использовать личный авторитет", чтобы привлечь внимание мирового сообщества к обстрелам АЭС, а также к "ядерному террору" России, указали в офисе украинского политика.

Президент Украины призвал станы Запада закрыть границы для граждан РФ

Страны Запада должны запретить всем гражданам РФ въезд на свою территорию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post. По мнению главы государства, все ранее введенные санкции в отношении России являются слабыми по сравнению с закрытием границ для россиян на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей. "Самые важные санкции - это закрыть границы, потому что россияне захватывают чужую территорию. Пусть они живут в собственном мире, пока не поменяют свою философию", - считает Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ для поездок в страны ЕС. "Посещение Европы - это привилегия, а не право человека. Пора прекратить туризм из России уже сейчас", - написала политик в Twitter.

В аналогичном ключе высказалась и премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она заявила, что, по ее мнению, Совет Европы мог бы рассмотреть вариант наложения санкций на российский туризм, пока не кончится война.

В Еврокомиссии разъяснили, что визовый кодекс ЕС не предусматривает возможности запрета на выдачу краткосрочных виз, и есть категории лиц, которым визы должны предоставляться в любом случае.

Между тем в Кремле чрезвычайно негативно оценили призыв Зеленского. "Иррациональность мышления в данном случае зашкаливает", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти по южной ветке "Дружбы"

Украинская государственная компания "Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба". По ней сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. Об остановке с 4 августа сообщили в российской корпорации "Транснефть". По ее данным, транзит через Беларусь в направлении Польши и Германии продолжается. Поводом для прекращения прокачки послужила неспособность российской компании из-за санкций ЕС осуществить платеж за услуги транзита.

Из Черноморска вышли еще два судна с сельхозпродукцией из Украины

Из украинского порта Черноморск вышли еще два судна с сельхозпродукцией из Украины. Как сообщило министерство инфраструктуры Украины, балкер Ocean Lion доставит 64,7 тыс. тонн кукурузы в Южную Корею, судно Rahmi Yaggi перевезет около 5,3 тыс. тонн подсолнечного масла в Турцию.

Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Президент США Джо Байден подписал документы, ратифицирующие Вашингтоном вступление Финляндии и Швеции в НАТО. "Это шаг сделает Европу и весь мир более безопасными", - заявил американский лидер. Байден отметил, что Россия надеялась на ослабление альянса. "Они (российская сторона. - Ред.) хотели увидеть "финляндизацию" НАТО, а вместо этого получили НАТО в Финляндии", - сказал глава Белого дома.

Олигархи из РФ пока не предоставили информацию об активах в ФРГ

Несмотря на ужесточение закона об улучшении исполнения санкций ЕС - российские олигархи до сих пор не предоставили информацию о своих активах в Германии. Это следует из ответа министерства экономики ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Кристиана Гёрке (Christian Görke). Ни Немецкий федеральный банк (бундесбанк), ни Федеральное ведомство по экономике и экспортному контролю пока не получили никаких сведений на этот счет. Ряд российских олигархов подпал под санкции ЕС после начала войны в Украине.

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