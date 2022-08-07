Из портов Украины вышли еще четыре судна с сельхозпродукцией

Еще четыре судна с продовольствием вышли из украинских портов - один из Одессы и три - из Черноморска. Как сообщило в субботу, 6 августа, министерство обороны Турции, сухогруз MV GLORY с 66 тыс. тонн кукурузы направляется в Стамбул, MV STAR HELENA с 45 тыс. тонн муки - в Китай, MV RIVA WIND с 44 тыс. тонн кукурузы - в Искендерун на юге Турции, а MV MUSTAFA NECATI с 6 тыс. тонн подсолнечного масла - в итальянский порт Монополи.

Информацию об этом подтвердил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Ранее разрешение на выход из украинских портов выдал судам Совместный координационный центр ООН по вывозу морем украинской сельхозпродукции, в который входят представители Украины, Турции, России и ООН.

Киев: "Зерновой коридор" из Украины заработал

22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции было подписано соглашение между Россией и Украиной, целью которого стало прекращение блокады украинских портов и открытие коридора для вывоза зерна. Экспорт будет идти из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

"Можем констатировать, что благодаря усилиям президента Украины, Вооруженных сил, министерства инфраструктуры, а также наших партнеров из ООН и Турции заработал "зерновой коридор" на заход и выход в портах Украины", - отметил 6 августа министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В министерстве уточнили, что на следующей неделе начнется экспорт украинской сельхозпродукции из Южного. Рабочий коридор с тремя портами "позволит в течение месяца экспортировать 3 млн тонн украинской агропродукции", сообщили в ведомстве.

Первые суда с зерном прибывают с Стамбул

Накануне в Украину прибыло первое с начала войны грузовое иностранное судно, которое будет загружено украинским зерном. Сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса пришвартовался в порту Черноморска.

Первым в рамках подписанного соглашения 1 августа из Одессы вышел груженый кукурузой сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который направляется в Ливан. 2 августа судно прибыло в Стамбул, где прошло досмотр.

5 августа из Украины отправились еще три сухогруза. В полдень 6 августа первый из них прибыл в Стамбул. Судно Navistar под флагом Панамы направляется в Ирландию и перевозит 33 тыс. тонн кукурузы. Ожидается прибытие в Стамбул еще двух судов: Rojen под флагом Мальты и Polarnet под флагом Турции. Polarnet вышел 5 августа из Черноморска и везет 12 тыс. тонн кукурузы в турецкий порт Карасу, Rojen загружен 13 тыс. тонн кукурузы и направляется в британский Тиспорт.

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