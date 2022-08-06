В Украину прибыл первый с начала войны иностранный сухогруз

Первое с начала войны грузовое иностранное судно прибыло в Украину, где будет загружено украинским зерном на экспорт, сообщил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков в субботу, 6 августа.

Судно Fulmar S под флагом Барбадоса пришвартовалось в порту Черноморска, рассказал он. Накануне сухогруз прошел досмотр в Стамбуле. Прибытие первого иностранного судна в Украину стало возможно после заключения между Москвой и Киевом соглашения о возобновлении экспорта зерна через Черное море.

"Можем констатировать, что благодаря усилиям президента Украины, Вооруженных сил, министерства инфраструктуры, а также наших партнеров из ООН и Турции заработал "зерновой коридор" на заход и выход в портах Украины", - указал Кубраков.

Украина теперь рассчитывает выйти на ежемесячный объем перевалки в морских портах 3 млн тонн сельхозпродукции и на прием от трех до пяти судов в сутки, сообщил министр. "С этой целью мы ожидаем, что крупнейший украинский порт - Южный - присоединится к Черноморской зерновой инициативе на следующей неделе", - написал он.

Первые корабли с украинской кукурузой прибывают в Стамбул

В полдень 6 августа первый из трех сухогрузов, вышедших из украинских портов накануне, прибыл в Стамбул. Судно Navistar под флагом Панамы встало на якорь у берегов города и уже прошло инспекцию, сообщило Минобороны Турции. Сухогруз направляется в Ирландию и перевозит 33 тыс. тонн кукурузы.

Судно Rojen у пролива Босфор

Ожидается прибытие в Стамбул еще двух судов: Rojen под флагом Мальты и Polarnet под флагом Турции. Polarnet вышел 5 августа из Черноморска и везет 12 тыс. тонн кукурузы в турецкий порт Карасу, Rojen загружен 13 тыс. тонн кукурузы и направляется в британский Тиспорт. Отправку трех судов одобрил Совместный координационный центр, в который входят представители России, Украины, Турции и ООН. Центр был создан в рамках сделки о вывозе украинского зерна. Согласно договоренностям, зерно будут доставлять из Одессы, Черноморска и Южного.

Первое судно с агропродукцией вышло из Одессы 1 августа. Груженный кукурузой сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в Ливан и 2 августа прибыл в Стамбул, где прошел досмотр. его прибытие в ливанский порт Триполи ожидалось 7 августа, но было отложено, сообщило посольство Украины в Бейруте агентству AFP, не назвав причину. Как пишет ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника из администрации порта, ожидается, что судно достигнет Триполи 9 августа.

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