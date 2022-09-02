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Дым в районе Новофедоровки (9 августа 2022 года)Фото: REUTERS
ОбществоУкраина

После взрывов в Крыму перенесен чемпионат России по картингу

Павел Мыльников
49 мин. назад

Гоночный этап вместо Евпатории в аннексированном Крыму пройдет в Грозном. Заявителем для одного из участников выступает вероятный бывший зять Путина Йоррит Фаассен.

https://www.dw.com/ru/posle-vzryvov-v-krymu-cempionat-rossii-po-kartingu-perenesen-v-groznyj/a-63000421

Шестой и заключительный этап чемпионата России по картингу перенесен из Евпатории на западе аннексированного РФ Крыма в Грозный, сообщает издание "Новое время" в пятницу, 2 сентября. Гонки пройдут с 9 по 11 сентября.

В текущем году в списке заявленных участников присутствует имя Йоррита Фаассена, указанного в качестве заявителя для Романа Фаассена, который выступает в чемпионате в классе "Мини". При этом подданный Нидерландов по имени Йоррит Фаассен является первым мужем старшей дочери президента России Владимира Путина, Марии Воронцовой. Из перечня неясно, идет ли речь об одном и том же человеке.

Взрывы на военном аэродроме РФ в Крыму

Первоначальное место проведения финала чемпионата находится примерно в 20 километрах от военного аэродрома Саки. В районе этого объекта, используемого как авиабаза Минобороны РФ, 9 августа прогремели взрывы.

По данным "властей" полуострова, погиб один человек, еще 14 пострадали. Повреждения получили более 60 многоквартирных домов и 20 коммерческих объектов. Из зданий, находящихся около места взрывов, были эвакуированы около 30 человек. В Новофедоровке был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Минобороны России объяснило инцидент "детонацией нескольких авиационных боеприпасов" и заявило, что авиационная техника не была повреждена. В то же время командование Воздушных сил Украины утверждает, что на аэродроме уничтожены 9 российских самолетов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность официального Киева к взрывам.

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