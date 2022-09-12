Итоги выборов в России: триумф ЕР на фоне массовых нарушений

12 победивших губернаторов-"единороссов" и уход "Яблока" из муниципалитетов Москвы - результаты прошедших в РФ региональных выборов не стали сюрпризом. Подробнее о них и о нарушениях в ходе кампании - DW.

Кроме избрания 14 губернаторов и депутатов муниципальных советов в Москве, в России по итогам завершившегося Единого дня голосования сформированы и законодательные собрания в ряде областей. Большинство мандатов во всех регионах, по предварительной информации, взяли представители "Единой России". "Эти результаты достигнуты в ходе несвободных, неравных избирательных кампаний", - предупреждает ассоциация "Голос".

Уже традиционно для РФ прошедшие выборы также длились три дня. Официальные итоги глава ЦИК Элла Памфилова пообещала подвести 15 сентября. По ее мнению, кампания прошла достаточно спокойно. Уже сам факт того, что выборы были назначены, несмотря на, как она выразилась, "необъявленную, но, фактически развязанную хозяевами НАТО войну против России, свидетельствует об уверенности руководства страны… и общества в целом в своей правоте".

"Яблоко" потеряло почти все мандаты в Москве

Жители восьми регионов могли проголосовать не только на избирательных участках, но и электронно. Наибольший интерес, судя по официальным данным, процедура досрочного электронного голосования (ДЭГ) вызвала у москвичей. На муниципальных выборах в столице так проголосовали 1,7 млн жителей, отчитался Мосгоризбирком. На избирательные участки же пришли более чем в два раза меньше москвичей - около 700 тысяч.

Более 90% мест в муниципальных советах займут представители партии власти "Единая Россия" Фото: Mikhail Voskresensky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa/picture alliance

Кандидаты, поддержанные действующей властью, в российской столице получили больше мандатов, чем в 2017 году. Более 90% (около 1300) мест в муниципальных советах займут представители "Единой России" и объединения "Мой район", которое поддержала мэрия Москвы. Самые большие потери понесла оппозиционная партия "Яблоко" - она взяла только четыре мандата. Пять лет назад "Яблоко" завоевала более 170 мест в местных советах, при этом зарегистрировав тогда в несколько раз больше кандидатов, чем в этом году. Нынешним летом около сотни представителей партии были сняты с выборов.

"Несмотря на официальное обращение в Мосгоризбирком, "Яблоко" так и не получило доступ к ноде (программное обеспечение для наблюдения за ходом голосования - Ред.) ДЭГ, - заявил глава избирательного штаба "Яблока" в Москве Максим Круглов. - Поэтому есть все основания считать, что на электронное голосование не только массово сгоняли бюджетников, но и благодаря непрозрачности процедуры были подтасованы результаты".

Леонид Волков Фото: R.Oberhammer/DW

Команда Алексея Навального предлагала москвичам воспользоваться стратегией "умного голосования". Они подобрали 768 рекомендаций - кандидатов от шести партий и самовыдвиженцев, которые не поддержали развязанную Россией войну в Украине. Соратник Навального Леонид Волков 12 сентября объявил, что мандаты получили 73 человека из списка "умного голосования".

КПРФ может не признать выборы в Краснодарском крае

На губернаторских выборах в 14 регионах успех сопутствовал действующим или временно исполняющим обязанности их руководителям. Кроме 12 "единороссов", в двух регионах победили самовыдвиженцы, в том числе в Ярославской области бывший член "Яблока" Михаил Евраев. Владимир Путин назначил его врио губернатора 12 октября прошлого года. Самый высокий результат показал врио главы Томской области Владимир Мазур с 84,95% голосов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (в центре) на демонстрации (фото из архива) Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/imago

В законодательных собраниях регионов и областных центров большинство мест также досталось "Единой России". Самый впечатляющий результат партия получила в Твери. Теперь в местном горсовете вообще не будет оппозиции - все 25 мандатов забрали представители ЕР. В горсовете Горно-Алтайска альтернативы тоже почти не будет - "Единой России" там досталось 20 из 21 мандатов.

Один из самых высоких результатов показала ЕР и на выборах в заксобрание Краснодарского края - 71% по спискам и победы в 41 из 45 мандатных округов. КПРФ рассмотрит вопрос о возможности непризнания выборы в этом регионе, сообщил на пресс-конференции депутат Госдумы Юрий Афонин. "Тот массив нарушений, который был выявлен в Краснодарском крае, затмевает нарушения в остальной части страны - тотальный недопуск наблюдателей, удаление с избирательных участков, задержание наших кандидатов полицией и так далее", - отметил политик.

"Голос" о манипуляциях в пользу "Единой России"

Ассоциация "Голос" в своем заявлении после выборов также отметила Краснодарский край как одного из лидеров по нарушениям избирательного законодательства. Там "обнаруживались заполненные бюллетени, которые укрывали члены комиссии; в ящиках для голосования лежали аккуратные стопки бюллетеней; фиксировалось переписывание протоколов; подсчеты явки наблюдателями и комиссией порой расходились почти на порядок; были зафиксированы ночные подмены бюллетеней", перечисляют в "Голосе".

С похожими проблемами, как сказано в Telegram-канале команды Навального , сталкивались избиратели и в других регионах. В частности, указывается, что у кандидатов "умного голосования" "забрали десятки голосов и приписали их к провластным", а также были отмечены фальсификации протоколов в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) районов Сокол и Новогиреево. При этом у "единороссов" Максима Руденко, Дениса Прокопенко и Эльвиры Шлепиной голосов в таблице в ТИК стало больше, чем в итоговом протоколе с участков.

В ассоциации "Голос" подчеркивают, что прошедшие выборы нельзя назвать свободными, поскольку они проходили в условиях ограничения для существенного числа граждан права быть избранным, а также базовых политических прав и свобод. Главным препятствием для свободного волеизъявления граждан наблюдатели "Голоса" назвали "масштабное наступление на остатки свободы слова и свободы выражения мнения в России".

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