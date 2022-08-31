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Фото: picture-alliance/dpa/Tass/S. Savostyanov
ПолитикаРоссия

ФБК запускает "Умное голосование" на выборах в Москве

Сергей Гуща
1 ч. назад

Команда Навального призывает москвичей проголосовать на муниципальных выборах против тех, кто поддерживает войну в Украине.

https://www.dw.com/ru/storonniki-navalnogo-obavili-o-zapuske-umnogo-golosovania-na-vyborah-v-moskve/a-62983267

Сторонники Алексея Навального запускают "Умное голосование" на муниципальных выборах в Москве, намеченных на 9 - 11 сентября, сообщил в среду, 31 августа, в Twitter Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Такое решение принято потому, что, как считают в команде Навального, московские выборы являются главной политической кампанией в России в нынешнем году. Рекомендовать кандидатов, за которых стоит проголосовать, будут за несколько дней до выборов. По мнению сторонников Навального, важным критерием для рекомендации кандидата является его отношение к войне против Украины.  

"Мы знаем, что в Москве очень много противников Путина. Так давайте проголосуем против тех, кто развязал войну в чужой стране и тянет на дно свою собственную", - говорится на сайте "Умного голосования".

Москвичи смогут получить рекомендации через мобильные приложения, а также ознакомиться с ними на сайте и в телеграм-канале "Умного голосования".

Смотрите также:

"Умное голосование" выиграло или проиграло?

 

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