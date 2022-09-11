  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Избирательный участок в Санкт-Петербурге
Избирательный участок в Санкт-ПетербургеФото: Sergey Satanovskiy/DW
ПолитикаРоссия

В РФ проходит заключительный день голосования

Ольга Лебедева
2 ч. назад

В 82 регионах России проходят выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний, а также органов местного самоуправления. ЦИК рекомендует не подводить итоги выборов раньше 14 сентября.

https://www.dw.com/ru/v-rossii-prohodit-zaklucitelnyj-den-golosovania-na-vyborah-raznyh-urovnej/a-63082761

В России проходит заключительный день голосования на выборах разных уровней в целом ряде регионов. В воскресенье, 11 сентября, проводятся прямые выборы губернатора в 14 субъектах РФ, выборы депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров регионов и выборы в органы местного самоуправления.

В общей сложности выборы разного уровня состоятся в 82 российских регионах, в них имеют право участвовать более 44 млн избирателей. Голосование началось в 35 регионах еще 9 сентября, 10 сентября - в еще 15. В остальных регионах выборы однодневные. Губернаторов и депутатов законодательных собраний выбирают среди прочего в Бурятии, Марий-Эл и Свердловской области. В Москве проходят муниципальные выборы в более чем 100 районах.

Правозащитники заявляют о нарушениях

Движение "Голос" сообщило, что 11 сентября, на 10.00 часов мск получило 37 обращений на "горячую линию", еще 62 сообщения - на "Карту нарушений" и по другим электронным каналам связи. В пятерку лидеров среди регионов по числу жалоб на предполагаемые нарушения входят Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Алтайский край. По итогам второго дня голосования больше всего нарушений было выявлено в Москве, Краснодарском крае и Псковской области.

Правозащитники заявили о нарушении прав кандидатов, а также "аномалиях" в показателях явки на избирательные участки, принуждении к голосованию, проблемах с проведением голосования на дому и попытках вбросов бюллетеней. "Голос" проводит краткосрочное наблюдение за выборами в 19 регионах. По итогам избирательной кампании правозащитники заявили, что предвыборая агитация практически отсутствовала.

Проект команды Алексея Навального "Умное голосование" в этом году проводится только в Москве.

ЦИК рекомендует не подводить итоги раньше 14 сентября

Глава ЦИК Элла Памфилова в единый день голосования сообщила о рекомендации ее ведомства не подводить итоги выборов губернаторов и депутатов законодательных собраний раньше 14 сентября. Данная рекомендация касается 18 регионов. Памфилова объяснила данную рекомендацию необходимостью изучить все поступившие жалобы. "Если у кого-то будут действительно серьезные основания, вполне достаточно этого времени до среды, обратится в комиссию, чтобы все рассмотрели, все подготовили, как следует, и после этого подводите спокойно итоги. Тянуть не надо, но и суеты излишней тоже не надо", - добавила она.

По итогам первых двух дней голосования, явка избирателей в 11 регионах на выборах высших должностных лиц составила от 13 до 44 процентов, наиболее высокие показатели отмечены в Тамбовской и Саратовской областях, самый низкий - в Ярославской области.

Смотрите также:

Сергей Гуриев о России: это будет большая Северная Корея

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Все решает "Единая Россия": в Москве состоялось первое заседание Госдумы нового созыва (12.10.2021)

"Все решает "Единая Россия": в Москве состоялось первое заседание Госдумы нового созыва (12.10.2021)

Политика обновленной Госдумы, где у "Единой России" конституционное большинство, не изменится, считают как политики, так и эксперты. У оппозиции же в парламенте будет роль статиста. 
Политика
12 октября 2021 г.
03:20 мин.
external

В России прощаются с Путиным – "Заповедник" в отпуске, 4 неделя

В России прощаются с Путиным – "Заповедник" в отпуске, 4 неделя

– Именно Путин развязал преступную войну с Украиной! Я ж человек не военный! Я даже не догадывался, что пересечение нашими войсками границы чужого государства - это война! Пока Путин дремлет после свершений, его свита репетирует речь с некрологом и разоблачением культа личности.
Политика
21 августа 2022 г.
06:53 мин.

Отчет движения "Голос"

Пост в Telegram
t.me
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Запорожская АЭС

"Энергоатом" сообщил о полной остановке Запорожской АЭС

Конфликты
45 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Боец "Азова" Богдан "Будапешт"

Боец "Азова": Мы понимали - либо плен, либо смерть

Боец "Азова": Мы понимали - либо плен, либо смерть

Конфликты
10 сентября 2022 г.
Флаги Европейского Союза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Политика
9 сентября 2022 г.
Татуировка с очертаниями Беларуси и красной полосой - повод для задержания милицией

Как в Беларуси преследуют за "протестные" тату

Как в Беларуси преследуют за "протестные" тату

Общество
9 сентября 2022 г.
Ведущие подкаста "DW Новости Шоу "Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Прорыв ВСУ, скорбь по Елизавете. DW Шоу

Прорыв ВСУ, скорбь по Елизавете. DW Шоу

Политика
9 сентября 2022 г.
60:20 мин.
Карикатура - король Карл III, до этого известный россиянам как принц Чарльз говорит: "Я теперь Карл!".

Знаешь, Карл - это теперь не мем, а имя британского короля

Знаешь, Карл - это теперь не мем, а имя британского короля

Политика
9 сентября 2022 г.
Портрет Елизаветы II на стене здания на Пикадилли в Лондоне

Что будет происходить в Британии до похорон Елизаветы II

Что будет происходить в Британии до похорон Елизаветы II

Общество
9 сентября 2022 г.
На главную страницу