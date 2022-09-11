В РФ проходит заключительный день голосования

В 82 регионах России проходят выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний, а также органов местного самоуправления. ЦИК рекомендует не подводить итоги выборов раньше 14 сентября.

В России проходит заключительный день голосования на выборах разных уровней в целом ряде регионов. В воскресенье, 11 сентября, проводятся прямые выборы губернатора в 14 субъектах РФ, выборы депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров регионов и выборы в органы местного самоуправления.

В общей сложности выборы разного уровня состоятся в 82 российских регионах, в них имеют право участвовать более 44 млн избирателей. Голосование началось в 35 регионах еще 9 сентября, 10 сентября - в еще 15. В остальных регионах выборы однодневные. Губернаторов и депутатов законодательных собраний выбирают среди прочего в Бурятии, Марий-Эл и Свердловской области. В Москве проходят муниципальные выборы в более чем 100 районах.

Правозащитники заявляют о нарушениях

Движение "Голос" сообщило , что 11 сентября, на 10.00 часов мск получило 37 обращений на "горячую линию", еще 62 сообщения - на "Карту нарушений" и по другим электронным каналам связи. В пятерку лидеров среди регионов по числу жалоб на предполагаемые нарушения входят Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Алтайский край. По итогам второго дня голосования больше всего нарушений было выявлено в Москве, Краснодарском крае и Псковской области.

Правозащитники заявили о нарушении прав кандидатов, а также "аномалиях" в показателях явки на избирательные участки, принуждении к голосованию, проблемах с проведением голосования на дому и попытках вбросов бюллетеней. "Голос" проводит краткосрочное наблюдение за выборами в 19 регионах. По итогам избирательной кампании правозащитники заявили, что предвыборая агитация практически отсутствовала.

Проект команды Алексея Навального "Умное голосование" в этом году проводится только в Москве.

ЦИК рекомендует не подводить итоги раньше 14 сентября

Глава ЦИК Элла Памфилова в единый день голосования сообщила о рекомендации ее ведомства не подводить итоги выборов губернаторов и депутатов законодательных собраний раньше 14 сентября. Данная рекомендация касается 18 регионов. Памфилова объяснила данную рекомендацию необходимостью изучить все поступившие жалобы. "Если у кого-то будут действительно серьезные основания, вполне достаточно этого времени до среды, обратится в комиссию, чтобы все рассмотрели, все подготовили, как следует, и после этого подводите спокойно итоги. Тянуть не надо, но и суеты излишней тоже не надо", - добавила она.

По итогам первых двух дней голосования, явка избирателей в 11 регионах на выборах высших должностных лиц составила от 13 до 44 процентов, наиболее высокие показатели отмечены в Тамбовской и Саратовской областях, самый низкий - в Ярославской области.

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