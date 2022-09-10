Есть ли смысл проводить "Умное голосование" на выборах в РФ

В этом году УмГ проводят только на муниципальных выборах в Москве. Но с включением в списки согласны не все кандидаты. Нужно ли "Умное голосование" в условиях войны в Украине, выясняла DW.

"Выборы как бы есть - и их как бы нет", - к такому выводу пришли в общественном движении в защиту прав избирателей "Голос", подводя итоги предвыборной агитации в России. В этом году в 14 регионах РФ проходят прямые выборы губернаторов, в Адыгее главу республики должны выбрать депутаты госсовета. В шести субъектах РФ проводятся выборы парламентов, в одиннадцати - выборы в местные представительные органы власти. Советы депутатов муниципальных образований избирают и в Москве.

В большинстве регионов, где выбирают только губернаторов и законодательные собрания, избирательная кампания практически отсутствовала, говорится в докладе "Голоса": ее не было в повестке СМИ, а сами кандидаты "не предпринимали даже минимальных усилий, чтобы обозначить свое присутствие". "Власть словно соревнуется с пустотой", - констатируют представители общественного движения.

Среди критериев УмГ - позиция по войне в Украине

Тем не менее сторонники Алексея Навального на этих выборах снова запустили "Умное голосование" (УмГ). Появилось и несколько других списков "альтернативных" кандидатов, рекомендуемых избирателям в российской столице. "Умное голосование" в этом году решили организовать только на муниципальных выборах в Москве. В условиях войны РФ против Украины этот проект - "антивоенное высказывание" и "один из инструментов давления" на российскую власть, поэтому от него решили не отказываться, говорит в беседе с DW сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией" Руслан Шаведдинов.

"Мы в этом году идем только в столице. Изучив социологию, поговорив с местными жителями и наблюдая за кампанией - в Москве, на самом деле, огромное количество людей, которые вели действительно прекрасные предвыборные кампании и достойны поддержки москвичей и "Умного голосования", - поясняет он.

С учетом антивоенной позиции дать рекомендации "Умного голосования" по всем 1417 мандатам в Москве не удалось Фото: Sergey Satanovskiy/DW

Организаторы указывают, что отбирали кандидатов в том числе с учетом их позиции по войне в Украине. Выводы делали на основе изучения страничек в соцсетях, агитационной продукции, анализа публичных выступлений, а также по итогам бесед с московскими экспертами, журналистами, активистам и политиками. По словам Шаведдинова, в списках "Умного голосования" немало тех, кто открыто выступил против войны РФ в Украине. "У меня нет точной цифры, сколько их, но больше сотни людей, которые открыто писали об этом в своих социальных сетях, тех, кто не скрывает свою позицию, дошли до избирательных бюллетеней и до сих пор числятся кандидатами", - уточняет сотрудник ФБК.

С учетом антивоенной позиции дать рекомендации по всем 1417 мандатам, которые разыгрываются в Москве, не удалось. "Просто не нашлось столько кандидатов, которые не поддерживали бы публично специальную военную операцию, то есть войну. Мы взяли тех, кто либо открыто высказывался, либо никак не был замечен в симпатиях ко всему происходящему. У нас набралось около восьмисот кандидатов, но в каждом муниципалитете. Мы во всех 125 муниципалитетах Москвы выставили кандидатов в каждом округе", - поясняет Шаведдинов.

"Нам тоже не нравятся кандидаты"

Не все попавшие в списки "Умного голосования" согласны с тем, что их туда включили. Так, например, партия "Яблоко" выпустила на своем сайте заявление о том, что она выступает против этой стратегии, и попросила тех, кто поддерживает позицию сторонников УмГ, не голосовать за кандидатов от "Яблока".

"Если человек разделяет принципы "Умного голосования", то есть считает, что можно голосовать за кого угодно - за милитариста, за националиста, за сталиниста, за экстремиста - если он согласен с этими принципами, то да, мы предлагаем за нас не голосовать, потому что мы к этим принципам никакого отношения не имеем", - говорит в беседе с DW руководитель фракции "Яблоко" в Мосгордуме Максим Круглов, напоминая, что "Яблоко" - "единственная партия в России, которая выступает против боевых действий на территории Украины и за немедленное соглашение о прекращении огня".

По словам политика, цели "Умного голосования" ему непонятны: "Избрать больше коммунистов, чтобы они еще больше настаивали на применении силы в Украине? Ну хорошо. Только как это вяжется с антивоенной позицией, я, извините, не понимаю".

"Яблоко" попросило тех, кто поддерживает позицию сторонников УмГ, не голосовать за кандидатов от партии Фото: Getty Images/AFP/A. Nemenov

В "Фонде борьбы с коррупцией" в ответ на заявление "Яблока" сообщили, что "Умное голосование" - "это не про избрать хорошего депутата". "Это стратегия именно против монополии "Единой России", стратегия именно объединяющего консолидирующего голосования. Поэтому критикам могу только ответить: да нам тоже не нравятся кандидаты "Умного голосования", но это история про технологический проект по лишению мандатов представителей партии Путина, никакой другой цели "Умное голосование" не преследует", - разъясняет Руслан Шаведдинов.

С осуждением "Умного голосования" выступили "все системные партии, которые зависят от Кремля", отмечает он, упоминая наряду с "Яблоком" КПРФ и ЛДПР. "И все кандидаты из системных партий, конечно, сейчас толкаются локтями, бегут отчитываться в администрацию президента, что они не связаны с "Умным голосованием".

"Апатия очень выгодна власти"

Политолог Александр Кынев в интервью DW высказал мнение, что проводить "Умное голосование" имеет смысл. "Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Вариантов два: либо вы умерли, либо продолжаете жить и делать всё, чтобы ваша жизнь была жизнью. Вы должны бороться за то, чтобы она была насыщенной и чтобы ваши права были защищены", - считает эксперт. Критики же проекта "под умной риторикой камуфлируют собственную политическую импотенцию и полное отсутствие какой бы то ни было поддержки", полагает Кынев.

Алексей Навальный призвал россиян голосовать "против войны, лжи, коррупции и нищеты" Фото: Sefa Karacan/AA/picture alliance

Поскольку нынешняя избирательная кампания оказалась "одной из самых тихих", то явка будет низкой, предвидит он. "А низкая явка означает, что ценят каждый голос. Фактически это кампания мобилизации личных сетей сторонников, просто поименно", - говорит политолог. Высокого интереса к УмГ в России, по его словам, сейчас нет, так как, с одной стороны, есть риск нарушения антикоррупционного законодательства, а с другой - часть общества испытывает апатию. "Причем эта апатия очень выгодна власти, она, на мой взгляд, сознательно ретранслируется", - указывает Александр Кынев.

Сами организаторы "Умного голосования" считают, что на этих выборах - "больше всего шансов нанести урон Путину и его партии разжигателей войны". "Участвуя в "Умном голосовании", вы голосуете против войны, лжи, коррупции и нищеты", - написал в своем Telegram Алексей Навальный.

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