"Яблоко" выдвинуло кандидатов на муниципальные выборы в Москве

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В Москве прошла конференция московского отделения "Яблока". Партия выдвинула 300 кандидатов для участия в муниципальных выборах в сентябре.
В среду, 6 июля, в Москве прошла конференция столичного отделенияпартии "Яблоко". Однопартийцы собрались, чтобы выдвинуть кандидатов для участия в муниципальных выборах в Москве, которые пройдут 11 сентября. В этом году партия отправляет на выборы 224 кандидатов - в четыре раза меньше, чем в 2017-м. Ранее в партии сообщали DW, что поиск кандидатов был затруднен давлением властей, отъездом потенциальных кандидатов и их боязнью.
Конференция по выдвижению кандидатов завершилась поздней ночью. В этом году партия "делает упор на гражданских активистов и людей, которые уже работают в районах в интересах людей", сообщил DW замглавы московского "Яблока" Кирилл Гончаров. Так, "Яблоко" выдвинуло действующих глав районов Татьяну Касимову из Хамовников и Андрея Морева из Якиманки, а также десятки других действующих депутатов.
Известным "яблочникам" мешают выдвигаться
Основатель "Яблока" Григорий Явлинский на конференции заявил, что грядущая кампания будет политической, а не только "о благоустройстве нашего города". "Мы российская демократическая оппозиция, мы не поддерживаем официальный курс. В частности, мы считаем необходимым скорейшее заключение соглашения о прекращения огня в Украине и обмен пленными всех на все, - приводит партия его слова. - Обязан вам прямо сказать: выходить с такой позицией в публичную сферу сейчас очень непросто. Это риск".
Ранее в этом месяце против "яблочников" Юлии Щербаковой и Николая Кавказского завели административные дела о демонстрации экстремистской символики - "Умного голосования". Главу муниципального округа Якиманка Андрея Морева вызвали в суд по административному делу о дискредитации армии. По этим статьям КоАП РФ не грозит долгое лишение свободы, но они могут стать препятствием для регистрации кандидата на выборах.
Проблемы с регистрацией из-за недавно возбужденных административных дел также могут возникнуть у Нодари Хананашвили и Павла Ярилина. "Партия их выдвинула, но по ним решение суда не вступило в силу, - пояснил DW пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев. - Когда вступит, тогда они утратят на год пассивное избирательное право".
На выборах разыграют 1417 мандатов
В сентябре 2022 года пройдет пять лет с тех пор, как либеральные политики из "Яблока" значительно увеличили свое присутствие в муниципальных советах Москвы. Тогда им удалось взять более 170 мандатов. DW рассказывала, что в этом году в партии не ожидают такого же "оптимистичного" результата, как в 2017-м.
С кандидатами на муниципальные выборы ранее определились КПРФ и партия "Новые люди". Их будут представлять 984 и 580 человек соответственно. Всего в муниципальные советы пройдут 1417 депутатов.
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