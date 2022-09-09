В России стартовали выборы различного уровня

Выборы различного уровня стартовали в России. Как сообщил в пятницу, 9 сентября, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, в регионе началось голосование по избранию депутатов Сахалинской областной думы. "С утра первым делом отправился на свой избирательный участок и проголосовал", - написал Лимаренко.

В большинстве регионов России выборы продлятся три дня и завершатся в Единый день голосования, 11 сентября.

В Москве изберут муниципальных депутатов

В Москве, в частности, запланировано избрание муниципальных депутатов в 125 из 146 муниципальных образований.

Между тем за первый час голосования электронным образом в столице проголосовало более 220 тыс. человек, написал в Telegram бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, 110 625 избирателей в семи регионах смогут принять участие в онлайн-голосовании на федеральной платформе. В Москве оно состоится на столичной платформе.

Выборы планируется провести и в Белгородской области - несмотря на "желтый", близкий к максимальному, уровень террористической опасности.

"Участники решают свои тактические задачи"

Нововведением станет, в частности, то, что на этот раз российский гимн будет звучать на избирательных участках при открытии помещений для голосования. Глава Центризбиркома Памфилова утверждала, что это должно придать "особую значимость волеизъявлению россиян".

По словам политолога Михаила Виноградова, нынешние выборы носят скорее технический характер. "В условиях фактического запрета на публичную политику номинальные участники решают свои тактические задачи, напрямую не связанные с решением вопроса о власти", - отметил он.

"Пойдите и проголосуйте по-умному"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный призвал жителей России принять участие в Едином дне голосования. Пост от имени Навального, который находится в колонии строгого режима №6 во Владимирской области, был размещен в Twitter 6 сентября.

"Пойдите и проголосуйте по-умному. 11 сентября более важных дел у вас нет", - подчеркнул оппозиционер. Он добавил, что в этом году его команда дает "рекомендации только в Москве".

Алексей Навальный отметил, что его сторонники проделали "огромную работу, чтобы сломать все путинские системы блокировок и цензуры" и гарантировать "свободный и удобный доступ" к системе "Умного голосования" (УГ). При этом оппозиционер напомнил, что власти РФ считают УГ "экстремистским".

Участвуя в "Умном голосовании", вы голосуете против войны, лжи, коррупции и нищеты", - резюмировал оппозиционер, выразив надежду, что сторонники бойкота выборов нашли для себя более эффективный вариант действий в этот день.

Выборы пройдут в 82 регионах России. В них смогут принять участие более 44 млн избирателей.

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