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Фото: Vasily Krestyaninov/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Движение "Голос": На выборах опускается "железный занавес"

Анастасия Аринушкина
36 мин. назад

Несмотря на возросшее число партий, реальной конкурентной борьбы на выборах в 2022 году практически нет, говорится в докладе движения "Голос".

https://www.dw.com/ru/dvizenie-golos-dla-rossijskih-izbiratelej-opustilsa-zeleznyj-zanaves/a-62918829

Региональные и местные выборы в России в 2022 году проходят в ситуации, когда для крупных групп избирателей опустился "железный занавес" в плане возможностей принять участие в управлении государством через своих представителей. Об этом говорится в докладе, опубликованном в четверг, 25 августа, общероссийским общественным движением в защиту прав избирателей "Голос".

Несмотря на возросшее число политических партий, которые могут выдвигать кандидатов без сбора подписей, реальная конкуренция в этом году - одна из самых низких за десятилетие, отмечают авторы доклада. На снижение конкуренции влияет и то, что решения избирательных комиссий о регистрации или нерегистрации кандидатов часто носят "произвольный, политически мотивированный характер". Сказываются на конкуренции и возросшие для оппозиционных политиков личные риски от участия в выборах, связанные с возможностью административного и уголовного преследования.

В свою очередь, и партии "парламентской оппозиции" переживают непростые времена, считают авторы доклада. ЛДПР вынуждена адаптироваться к потере Владимира Жириновского,"Справедливая Россия" продолжает испытывать проблемы с самоидентификацией, "Новые люди" сталкиваются со сложностями с подбором кандидатов. КПРФ, хотя и участвует во всех значимых выборах этого года, может ухудшить свои результаты из-за дистанционирования от наиболее оппозиционного власти крыла своих членов.

Предпосылок для повторения успехов оппозиции 2017 года нет

Конкурентная борьба на выборах губернаторов 2022 года практически отсутствует: политические партии, как правило, либо вообще отказались от выдвижения в наиболее перспективных для себя регионах, либо выдвинули более слабых кандидатов, чем могли, подчеркивают в "Голосе".

Повышенное внимание к московским выборам 2022 года подпитывается, в первую очередь, воспоминаниями о неожиданных успехах оппозиции в целом ряде районов в 2017 году. Сегодня предпосылок для повторения тех успехов нет, и сравнивать выборы 2017 и 2022 годов нужно с очень большими оговорками, отмечают авторы доклада. 

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