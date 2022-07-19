Как Кремль расправился с независимыми депутатами местных советов в Москве

В этом году завершается срок полномочий столичных муниципальных депутатов, избранных в 2017 году. Тогда почти 20% мандатов взяли тогда представители либерально-демократической оппозиции - самовыдвиженцы и кандидаты от партии "Яблоко". Многие из них не смогут принять участие в муниципальных выборах, намеченных на сентябрь: одних, как Юлию Галямину, лишили возможности избираться; других, например Алексея Горинова, отправили за решетку; третьим, как Елене Котеночкиной, пришлось уехать из страны, чтобы не оказаться в тюрьме.

DW рассказывает, чего добились и в чем разочаровались депутаты, чьи полномочия истекают, и какие оппозиционеры могут прийти им на смену.

Глава Красносельского работает из Литвы

На сайте муниципального совета московского округа Красносельский все еще можно записаться на прием к девяти местным депутатам. Правда, трое из них - члены движения "Солидарность" - уже не смогут очно принять посетителей. Алексея Горинова в начале июля приговорили к семи годам колонии за "распространение фейков о российской армии". Илья Яшин, обвиняемый по той же статье УК, ожидает суда в СИЗО. А Елена Котеночкина успела избежать ареста, уехав в Литву.

Илья Яшин обвиняется в нарушении статьи УК о распространении фейков р российской армии

Пока суд не принял решения по Котеночкиной, она исполняет обязанности главы совета удаленно - через электронную почту и мессенджер реагирует на жалобы жителей и консультирует их по вопросам капремонта и установки шлагбаумов. Чтобы запросить некоторые документы на сайтах российских госведомств, ей приходится использовать VPN - многие из них недоступны из-за рубежа.

Депутаты округа Красносельский Елена Котеночкина и Алексей Горинов оказались фигурантами одного уголовного дела после заседания их совета 15 марта. Горинов на заседании заявил, что обсуждать районный конкурс детских рисунков неуместно во время российской агрессии против Украины, из-за которой гибнут мирные жители. Котеночкина согласилась с ним и назвала Россию фашистским государством.

Депутатов отстраняют от выборов

Теперь, когда Горинов и Яшин находятся за решеткой, а сама Котеночкина не может вернуться в Россию, она говорит, что не жалеет о решении пять лет назад заняться политикой. "Я также не жалею, что выступила против войны, - отмечает депутат в беседе с DW. - Жаль, что Алексей Горинов пострадал, семь лет колонии за слова - это немыслимо! Но если бы я не выступила, испугалась бы и мне пришлось идти на выборы, мое сердце было бы тяжелым".

Алексей Горинов осужден на семь лет колонии за антивоенные высказывания

Уголовное преследование, с которым столкнулись депутаты Красносельского округа, имеет место и в других муниципальных советах Москвы. Приближается к десятку количество дел в отношении депутатов районных советов, которым инкриминируют демонстрацию экстремистской символики - "умного голосования" Алексея Навального. Соответствующая статья содержится в КоАП, обвиняемым в нарушении ее не грозит лишение свободы, но они - в случае признания виновными - могут на три года лишиться права быть избранными в представительские органы власти.

19 июля, например, за демонстрацию запрещенной символики задержали главу округа Якиманка Андрея Морева. Теперь он не сможет участвовать в муниципальных выборах 11 сентября, на которые его выдвинула партия "Яблоко". Еще примерно двадцати муниципальным депутатам Москвы сейчас угрожает уголовное преследование. Среди них бывший кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов. За вывешенный на своем балконе плакат "Нет войне" он отсидел 15 суток ареста в спецприемнике за дискредитацию ВС РФ. Еще одно административное наказание по этой статье может грозить Лобанову возбуждением в отношении него уголовного дела и наказанием вплоть до трех лет лишения свободы.

Новые кандидаты ищут источник надежды

Несмотря на эту угрозу Михаил Лобанов участвует в избирательной нынешней кампании. Он ведет на выборы больше ста кандидатов, в основном самовыдвиженцев, от платформы "ВыДвижение". На ее сайте говорится, что нынешний мэр столицы Сергей Собянин "создает красивую картинку современного мегаполиса, за которой скрывается глубокая отсталость городского хозяйства на уровне районов". В качестве выхода кандидаты предлагают самоуправление и самоорганизацию сообществ.

Сергей Собянин

Лобанову имеющийся риск оказаться в тюрьме кажется оправданным. "В условиях последнего года эти выборы особенно важны как тест - насколько мы деморализованы произошедшим, можем ли преодолеть эту травму и двинуться дальше, - объясняет политик. - Мы либо разбежимся по разным странам и уйдем в личную жизнь, либо найдем в себе источник надежды и запрос на солидарность".

И Лобанов, и Котеночкина признают, что у муниципальных депутатов в Москве мизерные полномочия. Тем не менее и в этих условиях в Красносельском районе депутаты, как они сами считают, многого добились. Например, из своего служебного авто Яшин и Котеночкина сделали соцтакси для нуждающихся жителей - за это их проверяли на нецелевое расходование бюджетных денег. Кроме того, напоминает Елена Котеночкина, им удалось предотвратить уплотнительную застройку, выделить для жителей одного дома места на платной парковке и включить в программу благоустройства дома, которые раньше чиновники игнорировали.

В советах произойдет смена поколений

В этом году оппозиционные движения и партии выдвинули на выборы значительно меньше кандидатов в муниципальные советы, чем в 2017-м. Для сравнения - если от "Единой России" будут баллотироваться 1417 кандидатов (именно столько разыгрывается мандатов), то от "Яблока" - 224, "Новых людей" - 580, КПРФ - 984, а от платформы "ВыДвижение" - чуть больше ста.

Александр Кынев (фото из архива)

Политолог Александр Кынев объясняет это эффективной работой властей по расколу оппозиции, внутренними конфликтами в партии "Яблоко" и отдельных муниципальных советах, а также сменой поколений. "В следующем созыве, скорее всего, оппозиционеров будет меньше, но они будут другими, - прогнозирует Кынев. - На место либеральных активистов приходят люди другого типа - более левые по взглядам, может быть, более патриотические, но все-таки независимые от властей".

К первым в данном случае относится как раз Михаил Лобанов. Сторонник введения прогрессивного налогообложения и достойных минимальных зарплат, на последних выборах в Госдуму он выдвигался от КПРФ, но в последнее время дистанцировался от этой партии. Она сейчас занимает едва ли не более жесткую позицию по войне с Украиной, чем "Единая Россия", что контрастирует с позицией Лобанова. От условных "правых патриотов" на выборы идет Роман Юнеман - тоже экс-кандидат в депутаты Госдумы, а теперь активный волонтер, занимающийся сбором гуманитарной помощи для жителей Донбаса.

Роль депутатов в разгар будущих протестов

Всего в этих выборах могут принять участие до восьми тысяч кандидатов, подсчитал политолог Константин Калачев. По его мнению, предстоящая кампания будет конкурентной, но чисто технически - по количеству кандидатов на место. Причем в отличие от кампании 2017 года эта будет не политической, а больше будет касаться вопросов благоустройства и решения микропроблем, уверен эксперт.

"Эти выборы были бы важны и интересны, если бы кто-то пытался бороться за власть в Москве, то есть составить реальную конкуренцию Собянину на выборах мэра, которые идут сразу после муниципальных, - говорит Калачев. - Но этого нет. А раз так, то трудно представить, что результаты этих выборов могут на что-то серьезно повлиять.

С этим тезисом готов поспорить лидер "ВыДвижения" Михаил Лобанов. Он признает, что существует общее разочарование от возможностей, которые дает работа в муниципальном совете. "Даже если бы не было войны, сейчас нет того ажиотажа, который был 2017-м, - считает Лобанов. - Иллюзии исчезли - у муниципальных депутатов нет полномочий делать даже малые дела".

Вместе с тем он призывает не преуменьшать важность навыков коллективных действий, которые приобретают в ходе выборов кандидаты. "Скорее всего, на период депутатства тех, кто сможет избраться от оппозиции, придется подъем протестных социальных движений, - полагает Лобанов. - Они как депутаты, как политики смогут сыграть в этом важную роль".

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