"Опасный для всех приговор": реакции на 7 лет колонии мундепу Горинову за осуждение войны

Мещанский районный суд Москвы в пятницу, 8 июля, приговорил муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение "фейков" о российской армии во время заседания совета депутатов. Это первый реальный срок по статье, появившейся после российского вторжения в Украину. Юристы и знакомые Горинова отмечают необычайную жестокость приговора, сопоставимого со сроками за убийство, и называют его предупреждением всем, кто выступает против войны.

"Нельзя было молчать"

"Я и Алексей - мы были шокированы действиями Путина в Украине - агрессивной войной. С 24 февраля я не могла спать, не знала, что мне делать. Я не могла молчать, я должна была что-то сделать, заявить свою позицию, и это удалось", - рассказывает DW глава совета депутатов Красносельского района Москвы Елена Котеночкина.

В марте она вместе со своим коллегой Алексеем Гориновым на заседании совета депутатов выступила против организации развлекательных мероприятий в районе из-за войны в Украине. "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал тогда Горинов.

В конце апреля против депутатов возбудили уголовное дело, Горинов был задержан и отправлен в СИЗО за распространение "фейков" про армию, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения - ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Котеночкина к этому моменту уже покинула Россию, опасаясь уголовного преследования. Теперь она уверена, что в случае возвращения в Россию ей незамедлительно вынесут такой же приговор.

"Процесс был очевидно ускорен"

"Представить, что на нем все сойдется, было сложно. Хороший, честный, скромный мужик, убежденный. Это известный московский активист, я его знаю лет 10. Помогал всегда, организовывал акции протеста, был активным", - описывает Горинова бывший депутат Госдумы, оппозиционный политик Дмитрий Гудков, который в июне прошлого года покинул Россию из-за возбужденного против него уголовного дела.

Следствие заняло всего пять дней - уже 1 мая Горинову вручили уведомление об окончании следственных действий. В общей сложности от задержания до приговора прошло чуть больше 40 дней. Дело расследовалось и рассматривалось в рекордные сроки, говорит DW руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. "Нужно понимать, что такая скорость судопроизводства - это исключение из правил. Должны быть задействованы невероятные усилия и ресурсы", - объясняет юрист.

"Для того, чтобы Горинова "прогнать" за месяц от возбуждения дела до приговора, должны быть задействованы несколько десятков, если не сотен человек - оперативники, следователи, начальники, прокуроры, помощники, канцелярия в судах, судьи, - уверен Чиков. - Процесс был очевидно ускорен".

Шок от приговора

"За убийство столько дают, за изнасилование от 3 до 6, за разбойное нападение до 8 лет. Это что, за два слова на заседании муниципального совета 7 лет? Они совсем с ума сошли", - возмущается в разговоре с DW Гудков.

"Я знала, что будет обвинительный приговор, но что по всей суровости, как просил прокурор, - это был для меня шок. Как и для всех, кто следит за этим делом", - признается Котеночкина.

В разговоре с DW она настаивает, что слово "война" использовалось в качестве бытового определения военного конфликта, а на заседании совета звучали лишь оценочные суждения. "Очевидно, что судебного разбирательства в отношении суждений и мнений быть не может, что и пытался доказать адвокат, но суд не принял и не учел экспертизы и заключения, предъявленные защитой, - рассказывает она. - С другой стороны, понятно, что суды зависимы и выносят решения, которые необходимы следствию и государству".

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На оглашении приговора судья Олеся Менделеева заявила, что Горинов называет высказывания "личным мнением", чтобы "избежать уголовной ответственности". Экспертизу защиты она посчитала недопустимой, так как эксперт не был предупрежден об уголовной ответственности, а показания свидетелей защиты назвала "субъективными". Горинова обвинили в том, что он называл спецоперацию в Украине войной, а также рассказывал о гибели детей, что по словам судьи, не соответствует официальным брифингам Минобороны.

Срок за слова, как за убийство

Чиков напоминает, что "вилка" в статье, по которой осудили Горинова, - от 5 до 10 лет, что фактически не дает возможности человеку, находящемуся под стражей, получить наказание менее пяти лет.

"Тот факт, что судья назначила ровно столько, сколько просил прокурор, это не впервые случается. По показательным делам, где создается некий прецедент, на который потом будут ориентироваться другие люди, рассматривающие аналогичные дела, и там, где есть прямая политическая заинтересованность властей, бывает, что суд назначает ровно столько, сколько просило обвинение", - объясняет юрист.

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"Горинов, понятен вам приговор?" - спросила после оглашения судья. "Да, но я удивлен, почему так много", - ответил ей депутат. В своем последнем слове он вновь выступил против войны. "Я в этом убежден, война - самое быстрое средство расчеловечивания. Когда стирается грань между добром и злом. Это всегда смерть, я это не приемлю и отторгаю. Этому учило меня наше прошлое", - сказал он.

"Я полагаю, что Россия исчерпала свой лимит на войны еще в XX веке. Однако наше настоящее - это Буча, Ирпень, Гостомель. Вам говорят что-то эти имена? Вам, обвинение! Поинтересуйтесь и не говорите потом, что ничего не знали", - выступил депутат в зале суда.

Приговор Горинову может стать прецедентом для других дел

Решение суда стало первым реальным сроком по статье о военных фейках. До этого было вынесено два приговора по этой статье: жителя Забайкалья приговорили к штрафу в 1 млн руб, а в Крыму условный срок получил бывший сотрудник МЧС, напоминает Чиков. В общей сложности по всей стране расследуется 68 дел по этой статье, из них 8 находятся в судах. Ближайшее заседание пройдет в Пензе - по делу учительницы Ирины Ген. Приговор Горинову может стать прецедентом для других процессов, считает юрист.

"Это означает, что пензенскому судье будет сложно назначить наказание, не связанное с лишением свободы, в отношении этой учительницы", - предполагает Чиков. Он уверен, что нынешний приговор "опасен, чувствителен и жесток не только для самого Горинова, но для всех людей, которые критически оценивают войну, и для всех обвиняемых по этой статье - нынешних и будущих".

Елена Котеночкина соглашается, что приговор Горинову может стать предвестником других подобных решений: "Очевидно, что это самое громкое на сегодня дело. В отношении должностных лиц обкатывается правоприменительная практика по пунктам статьи: с использованием служебного положения, с предварительным сговором".

Кампания против муниципальных депутатов

И Чиков, и Котеночкина связывают приговор Горинову в том числе с давлением на муниципальных депутатов. "Это им сигнал", - считает глава "Агоры" Павел Чиков. "В сентябре предстоят муниципальные выборы, и многие депутаты, которые собирались избираться, уже получили административные судебные решения, были оштрафованы. Думаю, что непосредственно избиркомы будут решать, кого допускать, а кого нет", - говорит Котеночкина, которая уверена, что все независимые кандидаты находятся теперь под угрозой уголовной ответственности.

"Власти хотели запустить первое уголовное дело. Такое, чтобы напугало всех, чтобы показать: "кто против нашей войны, мы закатаем в асфальт", - согласен Гудков. - Есть еще много непуганых депутатов и активистов, поэтому они решили взять московского депутата в преддверии выборов. Это показательно. Однозначно, испуг немножко стал проходить, они решили добавить".

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"Они избранники народа и от его имени делали политические заявления. Ну, то есть люди смотрели на Яшина и его коллег и говорили: "Такая власть лучше, чем единороссовская". В глазах Кремля это преступление", - прокомментировал аресты Алексея Горинова и Ильи Яшина политик Алексей Навальный.

"Это важный приговор, он станет примером для других процессов по той же статье. Абсолютно людоедский срок за простые и понятные слова. Под которыми, если бы не такие репрессии, подписались бы миллионы. Поэтому и такой срок, чтобы всех запугать, - уверен главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов. - У Горинова точно исторический процесс. Даже если многие из нас это не до конца понимают".

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