Илью Яшина арестовали на 15 суток

Хамовнический районный суд Москвы арестовал политика Илью Яшина на 15 суток, сообщил он в своем Telegram-канале во вторник, 28 июня.

Политика признали виновным в неповиновении требованиям полицейских (статья 19.3 КоАП). Как утверждается в полицейском рапорте, который опубликовал Яшин, его остановили поздно вечером накануне и потребовали показать документы. В ответ политик якобы "ответил грубым отказом в категорической форме", "отталкивал руками" полицейского и тем самым "оказал неповиновение требованиям сотрудников полиции".

"В реальности же обстоятельства моего задержания следующие. Вечером я прогуливался в парке вместе со своей подругой. Когда мы сидели на скамейке, к нам быстрым шагом подошли трое полицейских, которые в категоричной форме потребовали пройти с ними. Несмотря на то, что причины задержания они не пояснили, требование я выполнил (прекрасно зная об ответственности за его невыполнение). Историю, описанную в рапорте, про оскорбления полицейских и отталкивание их руками я расцениваю как анекдот. Я не сумасшедший, чтобы устраивать драку с тремя полицейскими", - описал задержание сам Яшин.

Журналистка Ирина Баблоян, которая была в парке вместе с ним, также рассказала, что полицейские не стали объяснять причину задержания и лишь сказали "пройдемте с нами". После чего Яшина, который не оказывал сопротивления, посадили в машину и доставили в ОВД "Лужники", где на него составили протокол.

Риск уголовного дела

"Очевидно, что такое наглое и демонстративно незаконное задержание - это очередной намек. Типа: "Ну что ж ты такой непонятливый, парень? Уезжай из страны! Как тебе еще объяснить?" Повторю еще раз. Да, я непонятливый. Нет, я никуда не уеду из своей страны", - прокомментировал задержание Яшин.

Задержание политик назвал "способом оказать давление" и попыткой изолировать его, чтобы не допустить до участия в грядущих муниципальных выборах в Москве. "Допускаю, что этот мой арест - пролог к будущему уголовному делу. Так же был ранее арестован мой товарищ Владимир Кара-Мурза, которого прямо из спецприемника отправили в СИЗО по уголовному делу за антивоенные выступления", - написал Яшин после оглашения решения суда.

В мае Тушинский районный суд Москвы оштрафовал политика на 90 тысяч рублей по трем протоколам о "дискредитации" российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). До этого его допросили по делу о распространении "фейков" про военных депутатами Красносельского округа Москвы, который он ранее возглавлял (пункты "а", "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК).

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