Правозащитники подготовили для ООН доклад о репрессиях в РФ с начала войны

После начала войны в Украине в России усилилось давление на гражданское общество и независимые СМИ. Главными направлениями "репрессий военного времени" при этом стали блокировки сайтов и закрытие СМИ, возбуждение уголовных и административных дел в связи с "дискредитацией российской армии", а также ужесточение законодательства об "иноагентах" и расширение их перечня. Такие выводы содержатся в докладе, совместно подготовленном для Комитета по правам человека ООН проектом "ОВД-Инфо", информационно-аналитическим центром "Сова", онлайн-изданием DOXA и Центром защиты прав СМИ в мае 2022 года. На этот документ в понедельник, 13 июня, обратил внимание проект Re-Russia.

Блокировка онлайн-ресурсов

Первое направление репрессий, выделяемое правозащитниками, - блокировка интернет-ресурсов. По наблюдению авторов доклада, этот инструмент особенно часто применяли в первые недели войны. С 24 февраля 181 СМИ было заблокировано Роскомнадзором, еще 21 само прекратило полностью или на время свою работу. Кроме того, 11 СМИ, получив предупреждение ведомства, перестали писать о вторжении России в Украину, говорится в документе.

Впоследствии Роскомнадзор стал также активно блокировать личные страницы известных людей, занимающих антивоенную позицию, в том числе муниципального депутата Ильи Яшина, политолога Екатерины Шульман и предпринимателя Михаила Ходорковского.

Как отмечают правозащитники, резкий рост числа блокировок стал возможен благодаря 84 изменениям, внесенным в закон "Об информации" с 2020 года.

Давление на журналистов

С начала войны России против Украины из-за своей профессиональной деятельности или антивоенной позиции пострадал 101 российский журналист, подсчитали правозащитники. Сотрудников СМИ задерживали, штрафовали, увольняли или лишали доступа к пулам госорганов РФ. Отмечается, что к 1 июня против журналистов было возбуждено не менее десяти дел по новой статье о "фейках" о ВС РФ и госорганах РФ. В двух случаях речь идет о главных редакторах региональных СМИ.

Уголовное преследование за антивоенную позицию

Уголовное и административное преследование противников войны в Украине, по наблюдениям авторов доклада, стали активно применять начиная со второй половины марта, после принятия и вступления в силу ряда соответствующих поправок в законодательство.

"По состоянию на 26 мая, по данным суда, было возбуждено более 2100 дел по статье 20.3.3 КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", - Ред.). Было назначено не менее 1 386 наказаний. В 715 случаях, где сумма штрафов известна, они составили в общей сложности 420 324 доллара США. При этом зачастую людям дополнительно предъявлялись обвинения в нарушение правил проведения собраний, что приводит к дублированию наказания в нарушение принципа non bis in idem", - говорится в докладе.

По новой статье УК РФ, предусматривающей до 15 лет лишения свободы за распространение "фейков" о российской армии, с 24 февраля было возбуждено 52 дела.

На антивоенных митингах с начала войны, по подсчетам правозащитников, произошло как минимум 16 000 задержаний. Пик пришелся на 6 марта: тогда в 77 городах России на антивоенных акциях были задержаны, в том числе с применением полицейского насилия, как минимум 5558 человек.

Расширение списка "иноагентов"

Еще одним направлением репрессий, по оценке авторов, стало расширение списка "иноагентов". "Еще до войны в Украине закон об "иностранных агентах" использовался российскими власти для подавления инициатив гражданского общества и инакомыслия, - говорится в докладе. - Во время войны этот закон также стал инструментом для принуждения к молчанию тех, кто выступал против действий российской армии в Украине. Несколько организаций и частных лиц различных профессий были признаны "иностранными агентами" якобы за их антивоенную позицию, выраженную публично. Среди - них Deutsche Welle, политолог Екатерина Шульман, журналист Юрий Дудь, историк Евгений Понасенков и даже рэперы Face (Иван Дрёмин) и Алишер Моргенштерн".

Особое опасение у правозащитников вызывает при этом новый законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". 7 июня Госдума РФ одобрила его в первом чтении. С одной стороны, этот законопроект вводит понятие "иностранное влияние", которое может трактоваться госорганами максимально широко.

С другой стороны, он закрепляет понятие "лица, аффилированного с "иноагентами". Таким лицом может стать, в частности, любой сотрудник организации-"иноагента".

Смотрите также:

Карикатуристы о войне в Украине Сама смерть баюкает младенца Путина. Война нашла в российском президенте идеального приемного сына. Вокруг летают навозные мухи в ожидании следующих жертв. "Mother War" - работа итальянца Паоло Ломбарди.

Карикатуристы о войне в Украине Смерть за рулем, в руках черта - карта. Они ведут Путина к третьей мировой войне. Голландец Ройярдс оценивает текущую ситуацию как безнадежную. Можно ли еще перепрограммировать навигационную систему?

Карикатуристы о войне в Украине Узбекский художник Махмуд Эшонкулов показывает, что эволюция человечества проявляется не в интеллекте, а лишь - в качестве оружия.

Карикатуристы о войне в Украине Войны сегодня ведутся не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Кубинец Мигель Моралес считает, что именно социальные сети широко используются для распространения фейков.

Карикатуристы о войне в Украине Литовский карикатурист Казис Кястутис не единственный, кто опасается того, что путинская жажда власти может распространиться и на другие страны.

Карикатуристы о войне в Украине В своей карикатуре афганец Шахид Атикулла заимствует известный образ у норвежского художника Эдварда Мунка. "Крик" в данном контексте следует понимать как реакцию на разбомбленные города Украины.

Карикатуристы о войне в Украине Эта карикатура румынского художника Мариана Аврамеску вызывает ассоциации с известным нидерландским художником Эшером. Он рисовал объекты, противоречащие всякой логике. У украинцев тоже вроде бы не было перспектив из-за мнимого превосходства России, но они доказала миру обратное.

Карикатуристы о войне в Украине С тех пор, как российская армия вторглась в Украину, люди во всем мире протестуют против жестокой агрессивной войны. Однако ни деспотов, ни саму смерть не впечатляют старания борцов за мир, считает турчанка Менекше Чам.

Карикатуристы о войне в Украине Для Амера из ОАЭ Россия представляется злой теткой. Маленькая Украина оглядывается в сторону НАТО, но Россия не хочет, чтобы это желание сошло ей с рук.

Карикатуристы о войне в Украине Карикатурист Попа из Танзании смотрит на войну в Украине с точки зрения глобальной безопасности. Россия угрожает западному миру ядерной войной, если он станет вмешиваться в конфликт. Такое заявление США не впечатляет: они могут немедленно нанести ответный удар. Во всем мире существует опасение, что кто-то действительно может нажать на так называемую "красную кнопку".

Карикатуристы о войне в Украине Политики западных стран делают все возможное, чтобы посадить российского президента за стол переговоров. Однако длинный стол Путина, за который он усаживает своих иностранных гостей, вызывает тревогу во всем мире. С точки зрения немецкого карикатуриста Агостино Тале (Agostino Tale), для самовлюбленного Путина имеет значение только его желание: Украина не должна существовать.

Карикатуристы о войне в Украине В переговорах с Западом у Путина есть весомый аргумент: многие европейские страны зависят от российского газа и нефти. "Осьминог Путин" - так его видит Родриго из специального административного китайского района Макао. Несмотря на санкции, Германия и другие европейские страны по-прежнему вынуждены покупать энергоносители в России. Таким образом они финансируют войну в Украине.

Карикатуристы о войне в Украине Украинцы бегут от войны, и Европа встречает их с распростертыми объятиями. Несмотря на всю симпатию к беженцам, филиппинский карикатурист Зак задается вопросом, нет ли в данном случае двойных стандартов. Разрешен ли им въезд в ЕС только лишь из-за цвета кожи?

Карикатуристы о войне в Украине Австралия на протяжении многих лет ощущает угрозу со стороны Китая. По мнению австралийского карикатуриста Брольмана, панда внимательно следит за тем, не подавится ли русский медведь украинским медом? Если нет, может ли он попытать счастья в другой банке с медом... Автор: Сюзанне Кордс, Виктор Вайц

