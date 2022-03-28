 Минюст РФ внес Deutsche Welle в реестр СМИ-″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 28.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Минюст РФ внес Deutsche Welle в реестр СМИ-"иноагентов"

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle, вещание которой в России было запрещено в начале февраля, внесена в список СМИ, выполняющих функции "иностранного агента", на сайте министерства юстиции РФ.

Штаб-квартира DW в Бонне

Штаб-квартира DW в Бонне

Министерство юстиции РФ включило немецкую медиакомпанию Deutsche Welle в реестр СМИ - "иностранных агентов". Соответствующая запись появилась в перечне, размещенном на его сайте. Это решение, как пояснил Минюст, принято "на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти". Каких именно документов и каких органов, не уточняется.

3 февраля российские власти запретили вещание DW в России в качестве ответной меры на ограничение вещания российского госканала RT DE в Германии. На следующий день офис медиакомпании в Москве был закрыт, сотрудники студии должны были сдать свои аккредитации для прессы, что делало невозможным их дальнейшую работу в России. После начала войны против Украины и вступления в РФ в силу закона, предусматривающего уголовное наказание за иное, чем официальная точка зрения освещение военных действий Москвы, работу в России прекратили многие ведущие иностранные СМИ.

В начале марта DW объявила о переносе своего московского офиса в Латвию. В Риге создается инфраструктура для продолжения работы, главой корпункта останется Юрий Решето, ранее возглавлявший московский офис. Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) пояснил, что медиакомпания продолжит делать все возможное в техническом и организационном плане, чтобы обеспечить аудиторию в России и во всем мире важной информацией.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 19:20

МИД РФ запрещает вещание DW в России и закрывает корпункт в Москве. DW Новости (03.02.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Доступ заблокирован: в чем обвинили "ОВД-Инфо" (27.12.2021)  

В России продолжается борьба против "иностранных агентов"? Европа в фокусе  

Реклама

Самые читаемые

Президент Украины дал большое интервью российским журналистам  

Роскомнадзор грозит российским СМИ за интервью с Зеленским  

Президент ФРГ предупредил немцев о "тяжелых временах" из-за войны в Украине  