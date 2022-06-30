"Проект" обнаружил множество нестыковок в отчетах Минобороны РФ

Издание "Проект" обнаружило множество нестыковок в официальных брифингах министерства обороны России, которые касаются количества уничтоженной украинской техники, потерь личного состава и захваченных территорий. Об этом говорится в исследовании "Проекта", опубликованном в четверг, 30 июня.

Журналисты проанализировали все выступления официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова. С начала войны он провел 196 брифингов. По состоянию на 26 июня Конашенков отчитался об уничтожении 215 украинских самолетов, подсчитал "Проект". При этом, по цифрам самого Минобороны, до войны у Украины было 152 самолета. По подсчетам "Проекта", даже с учетом учебных самолетов их общее число в ВСУ не дотягивает до 200.

Уничтожено больше беспилотников, чем было у Украины

Конашенков с начала войны также отчитался об уничтожении 84 турецких беспилотников Bayraktar. Из открытых данных известно, что Украина перед войной закупила 62 таких аппарата, 25 из них должны были доставить в 2022 году. Еще четыре беспилотника турецкий производитель подарил после начала войны. Это на два десятка меньше, чем число уничтоженных Bayraktar, по версии Минобороны.

Если сложить все сообщения Конашенкова о людских потерях в украинской армии, получится, что на начало июня в ВСУ погибли как минимум 40 596 человек. Как указывает "Проект", по статистике крупных военных конфликтов, число раненых обычно в два-три раза выше безвозвратных потерь - убитых, пленных и пропавших без вести. При такой пропорции, если исходить из данных Минобороны, общие потери ВСУ должны составлять до 160 тысяч человек. К началу войны штатная численность армии Украины составляла около 200 тысяч человек, еще 250 тысяч человек были в резерве.

"Скопления живой силы"

В своих брифингах Игорь Конашенков регулярно отчитывается об ударах по "районам скоплениям живой силы и техники" противника, обратил внимание "Проект". За первые сто дней войны Минобороны сообщило, что уничтожило в Украине 39 тысяч таких районов, подсчитали журналисты. При этом МО отчиталось в общей сложности об уничтожении 9715 единиц техники и 40 тысяч человек.

Получается, что каждый удар "по району скопления живой силы и техники" уничтожает в среднем одного человека и "четверть" единицы техники, пришли к выводу авторы исследования.

Захват одних и тех же населенных пунктов

"Проект" подсчитал, что Конашенков отчитывался о взятии 25 населенных пунктов Украины более одного раза. Чаще всего российские силы "захватывали" город Кременная в 95 км северо-западнее Луганска. О его захвате Конашенков заявлял четыре раза, по три раза сообщалось о "захвате" населенных пунктов Новомайорское, Тарамчук и Боровеньки. Еще 21 населенный пункт Минобороны "захватило" по два раза.

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