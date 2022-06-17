Киев намерен добиваться проведения "Евровидения-2023" в Украине

На 114-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 17 июня (время московское).

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Украинские активы российской "Татнефти" переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР). Арестованы 115 объектов недвижимости (нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки), а также 118 бензовозов и автомобилей. Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества, по информации ГБР, составляет около 400 млн гривен. Сотрудники ГБР продолжают досудебное расследование по статье о финансировании действий, совершаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти.

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Офис президента Украины запустил работу информационной системы "Книга палачей" ("Книга катiв"). По словам замруководителя ОП Андрея Смирнова, который провел презентацию проекта, в ней содержатся верифицированные данные российских военнослужащих, совершивших военные преступления против украинцев. Этот список будет постепенно дополняться, а проверенные данные будут использовать правоохранительные органы, международные суды и специальный международный трибунал для расследования преступлений России в Украине.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев. Это его второй визит в украинскую столицу после начала войны. "Господин президент, Владимир, хорошо снова быть в Киеве", - написал он в Twitter. По словам Владимира Зеленского, речь на переговорах с Джонсоном шла о "необходимости увеличения поставок тяжелого вооружения и систем ПВО, экономической помощи, санкционного давления на агрессора, гарантий безопасности для нашего государства".

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В связи с санкциями против России из-за войны в Украине чешский энергетический концерн ČEZ расширяет ядерную энергетику: он полностью покупает пльзеньскую компанию Škoda JS, специализирующуюся на строительстве, модернизации и обслуживании реакторных установок. Компания, на которой работает более 1000 человек, до сих пор принадлежала российскому машиностроительному холдингу "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ), подконтрольному Газпромбанку. Сразу же после подписания контракта Škoda JS больше не будет находиться под угрозой санкций, говорится в сообщении ČEZ. Подробности о цене сделки не сообщаются.

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Балтийский флот РФ проводит учения со стрельбами в Калининградской области, в них принимают участие около 1 тысячи военнослужащих, танки Т-72Б3, БМП-2, самоходные артиллерийские гаубицы "Акация" и "Гвоздика", зенитные артиллерийские комплексы "Тунгуска", РСЗО "Град" и "Ураган" - всего более 70 единиц военной и специальной техники, сообщила пресс-служба флота.

Одновременно малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) "Евгений Кочешков" и "Мордовия" выполнили в ходе учения артиллерийские стрельбы по воздушным и береговым целям в Балтийском море.

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Украина не согласна с решением Европейского вещательного союза провести "Евровидение-2023" в другой стране из соображений безопасности, несмотря на победу украинской группы, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, Киев намерен настаивать на проведении конкурса на своей территории. "Украина не согласна с характером принятия такого решения - когда нас поставили перед фактом без обсуждения возможностей других вариантов. И считает, что имеет все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны, - указал министр. - Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно сообщено Европейскому вещательному союзу. Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении Евровидения – 2023 в Украине".

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Украинский кабинет министров ввел визовый режим для российских граждан с 1 июля 2022 года, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Безопасность сегодня находится в приоритете. На фоне полномасштабной войны, которую начала Россия, необходимо усиление режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины. Также есть запрос общества и власти, это очень важно", - подчеркнул Ермак.

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По предварительным данным украинского Оперативного командования "Юг", в результате поражения в Черном море буксира Черноморского флота РФ "Василий Бех", который обеспечивал доставку на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава, погибли или ранены 70% экипажа, судьба остальных неизвестна.

Экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал "24 каналу", что на борту подбитого буксира было ориентировочно 33 человека.

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Лисичанск подвергся интенсивному обстрелу со стороны российских войск, есть много погибших, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, российским силам до сих пор не удалось захватить Северодонецк, в районах Тошковки и Золотого продолжаются бои.

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Российский военный корабль в ночь на пятницу дважды нарушил территориальные воды Дании к северу от острова Борнхольм в Балтийском море, говорится в заявлении Вооруженных сил Дании. Из-за этого инцидента посол России вызван в МИД Дании.

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Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) намерена из-за войны в Украине прекратить сотрудничество с Россией и Беларусью в 2024 году, после истечения срока действия нынешних соглашений. В заявлении CERN, однако, указывается, совет организации будет и дальше внимательно следить за ситуацией, и "готов принять любое дальнейшее решение в свете развития событий в Украине".

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Европейский суд по правам человека призвал Россию уберечь от смерти марокканца Сааудуна Брахима, признанного сепаратистами "иностранным наемником" и приговоренного к смертной казни. В качестве так называемой обеспечительной меры суд попросил российские власти обеспечить, чтобы смертный приговор, вынесенный "судом" в Донецке, не был приведен в исполнение. Кроме того, ему должны быть гарантированы надлежащие условия содержания в тюрьме и медицинская помощь. В течение двух недель Россия должна проинформировать суд в Страсбурге о предпринятых ею шагах, говорится в сообщении ЕСПЧ.

Зеленский сообщил о введении Украиной визового режима с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 июля для въезда в страну российским гражданам будут требоваться визы. "Украина вводит визовый режим для граждан РФ, - написал он в Telegram, пояснив, что это необходимо для "противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины". - И сегодня Кабмин должен принять это важное решение – постановление "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

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Несмотря на победу в Турине, Украина не сможет провести "Евровидение"-2023. Об этом сообщил организатор конкурса, Европейский вещательный союз (ЕВС), указав, что текущая ситуация в условиях войны не позволит выполнить гарантии безопасного проведения мероприятия. В ближайшее время ЕВС начнет переговоры с британской медиакорпорацией BBC о возможности провести "Евровидение" в Соединенном Королевстве. "Наше твердое намерение - победу Украины необходимо отразить в мероприятиях предстоящих лет. Это будет приоритетом в обсуждениях с возможными странами-"хозяйками", - заверили в ЕВС.

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ООН встревожена гуманитарной ситуацией на востоке Украины. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что ситуация "стремительно ухудшается" по всей Украине и особенно в Донбассе.

"Особую тревогу" вызывает положение в Северодонецке и его окрестностях - по данным ООН, в городе все более сокращается доступ к чистой воде, продуктам питания, санитарно-техническим сооружениям и электричеству. Бои усиливаются, война приводит к "огромным потерям среди гражданского населения и работников гуманитарных организаций", указывают в УКГВ.

Минобороны РФ насчитало в Украине почти 2000 убитых иностранных бойцов

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Иностранцы, воюющие на украинской стороне

Минобороны РФ утверждает, что с начала войны в Украине было убито почти 2 тысячи иностранцев, воюющих на украинской стороне, которых Москва называет "иностранными наемниками". По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, в российских списках на сегодняшний день "числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран". С конца февраля в Украину прибыли 6956 иностранных военных, уехали 1779, заявил Конашенков. По его данным из 1956 убитых в ходе военных действий иностранцев - 101 из Великобритании, 162 - из Канады, 214 - из США. Среди европейских стран лидером в этой статистике является Польша, из которой с начала войны в Украину прибыл 1831 человек, погибли 378, и уехали на родину 272, утверждают в российском военном ведомстве.



Хроника событий 17 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 июня 14.00 - 23.59 >>>

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