Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

На 113-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 16 июня (время московское).

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Росавиация в 19-й раз продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России, сообщила пресс-служба ведомства. Он будет действовать до 24 июня и распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Впервые ограничения ввели 24 февраля, когда началась война с Украиной.

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Министерство иностранных дел РФ закрыло въезд в страну для 121 гражданина Австралии, включая руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов. Это стало "ответом на расширяющиеся санкции правительства Австралии, которые распространяются на все большее число граждан России", говорится в заявлении ведомства. МИД РФ обвинил вошедших в санкционный список австралийцев в "формировании русофобской повестки дня" и сообщил, что этот список будет расширен в будущем.

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Власти Великобритании ввели новые санкции против России в связи с кризисом вокруг Украины, сообщается на сайте правительства страны. Под ограничения, в частности, попала уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, ее обвиняют в "принудительном перемещении и усыновлении украинских детей". В санкционный список также внесен глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл из-за его "активной поддержки российской агрессии". Санкции предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов.

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