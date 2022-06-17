 Организатор: Украина не сможет принять ″Евровидение-2023″ | Новости из Германии о Европе | DW | 17.06.2022

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Европа

Организатор: Украина не сможет принять "Евровидение-2023"

В условиях войны невозможно гарантировать безопасность проведения "Евровидения" в Украине, объяснил Европейский вещательный союз. Площадкой для песенного конкурса может стать Великобритания.

Украинская группа Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 в Турине

Kalush Orchestra после победы на "Евровидении-2022"

Песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году не сможет пройти в Украине, несмотря на ее победу в недавнем состязании в Турине. Об этом организатор конкурса, Европейский вещательный союз (ЕВС), сообщает в пятницу, 17 июня. Текущая ситуация в условиях войны России против Украины не позволит выполнить гарантии безопасного проведения мероприятия, объяснили в ЕВС.

В то же время организатор конкурса в ближайшее время начнет переговоры с британской медиакорпорацией BBC о возможности провести "Евровидение" в Соединенном Королевстве. "Наше твердое намерение - победу Украины необходимо отразить в мероприятиях предстоящих лет. Это будет приоритетом в обсуждениях с возможными странами-"хозяйками", - заверили в ЕВС.

Великобритания принимала "Евровидение" 8 раз, в последний - в 1998 году. Конкурс четырежды проходил в Лондоне и по одному разу в Бирмингеме, Брайтоне, Харрогейте и Эдинбурге.

Третья победа Украины

Финал "Евровидения-2022" в Турине принес победу украинской группе Kalush Orchestra с песней "Stefania". Второе место по итогам конкурса занял Сэм Райдер (Великобритания), третью строчку - Шанель (Испания). Представителю Германии Малику Харрису (Malik Harris) досталось последнее место. Для Украины это уже третья победа в "Евровидении".

Беларусь и Россия ранее были отстранены от участия в музыкальном состязании. Беларусь - в 2021 году из-за нарушения правил: текст песни от этой страны не отвечал требованиям "Евровидения", запрещающим политические послания. Россия была исключена из числа участников конкурса из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Смотрите также:

  • Kalush Orchestra из Украины

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    Kalush Orchestra из Украины - победители "Евровидения-2022" в Турине

    Коллектив Kalush Orchestra считался фаворитом "Евровидения" еще до начала конкурса в Турине. И дело не только в европейской солидарности с Украиной. В песне "Stefania" этой стране вновь удалось стильно соединить современную музыку с народной, а на сцене - украсить номер лаконичной, но выразительной графикой.

  • Сэм Райдер, Великобритания

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    2. Сэм Райдер, Великобритания

    Благодаря Сэму Райдеру Великобритания снова достойно заявила о себе на конкурсе "Евровидение". В композиции "Space Man" много музыкальных цитат, посвященных Элтону Джону, Фредди Меркьюри и Дэвиду Боуи.

  • Шанель, Испания

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    3. Шанель, Испания

    Тверк, исполненный на сцене "Евровидения-2022" Шанель, видимо, сделал свое дело. У представительницы Испании, которую зовут так же, как называется легендарный французский дом моды, много поклонников не только в Турине.

  • Корнелия Якобс, Швеция

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    4. Корнелия Якобс, Швеция

    Песня "Hold me closer" в исполнении Корнелии Якобс и постановка номера на "Евровидении" в Турине - результат кропотливой работы. Стоит и послушать, и посмотреть.

  • Konstrakta, Сербия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    5. Konstrakta, Сербия

    Название песни "In corpore sano" - цитата из выражения "В здоровом теле - здоровый дух". Экспериментальной оказалась не только композиция в жанре инди-поп, но и постановка номера, во время которого Konstrakta постоянно моет в тазике руки. Так певица высмеивает завышенные общественные представления о красоте и здоровье.

  • Mahmood & BLANCO

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    6. Mahmood & BLANCO

    Песня в исполнении популярных в Италии Махмуда и Риккардо Фаббрикони, выступающего под сценическим именем BLANCO, называется "Brividi". Пожалуй, только на итальянском языке можно так красиво назвать мурашки по коже или озноб. Баллада из Италии - одна из самых красивых на "Евровидении-2022". А победители фестиваля в Сан-Ремо - точно самые стильные.

  • Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    7. Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    На "Евровидении-2022" Молдова не стала в очередной раз прибегать к покровительству Филиппа Киркорова. В итоге получилась зажигательная смесь фолка и рок-н-ролла на песню "Trenuletul" про поездку на поезде, идущем из Кишинева в Бухарест.

  • Аманда Георгиади Тенфьорд, Греция

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    8. Аманда Георгиади Тенфьорд, Греция

    В трехминутной мелодраме "Die Together" в исполнении Аманды Георгиади Тенфьорд на сцене в Турине обошлось без сложных технических трюков, которыми известны постановки на конкурсе грека Фокаса Евангелиноса. Новый греческий минимализм?

  • Маро, Португалия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    9. Маро, Португалия

    Название песни "Saudade, saudade" в исполнении Маро лучше всего отражает настроение многих композиций на "Евровидении-2022". В этом португальском слове есть все: тоска, ностальгия, меланхолия. Фаду - пожалуй, самый подходящий музыкальный жанр для таких эмоций.

  • Subwoolfer, Норвегия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    10. Subwoolfer, Норвегия

    Под звуки электро-попа норвежский коллектив предлагает накормить волка бананами: "Give that wolf a banana". Маски волков норвежцы на "Евровидении" не снимают и вовсю троллят публику и журналистов.

  • S10, Нидерланды

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    11. S10, Нидерланды

    Сценическое имя S10 представительницы Нидерландов на конкурсе - производное от ее настоящего имени Стин. Гуглить S10 - зря тратить время: неизбежно попадаешь на описание мобильного телефона. Композиция "De Diepte" (глубина) - это напоминание о трудных временах, когда исполнительница страдала глубокой депрессией.

  • Охман, Польша

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    12. Охман, Польша

    Сильный голос Охману достался, видимо, в наследство. Его дедушка был в Польше знаменитым оперным певцом.

  • Стефан, Эстония

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    13. Стефан, Эстония

    Стефана по праву можно назвать эстонским Джонни Кэшем: за красивый низкий голос и кантри-балладу "Hope" ("Надежда"), исполненную им на "Евровидении-2022" в Турине.

  • Моника Лю, Литва

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    14. Моника Лю, Литва

    Французский шансон на литовском? Это возможно на "Евровидении" - в исполнении Моники Лю. Она буквально загипнотизировала зрителей плавными покачиваниями под песню "Sentimentai" и прической, напоминающей стрижку Мирей Матье.

  • Шелдон Райли, Австралия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    15. Шелдон Райли, Австралия

    Свою любовь к экстравагантной одежде представитель Австралии Шелдон Райли объяснил еще и тем, что в детстве мама не разрешала ему наряжаться. Зато теперь он носит все, что ему нравится, причем не только на сцене.

  • Надир Рустамли, Азербайджан

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    16. Надир Рустамли, Азербайджан

    На "Евровидении" в Турине Азербайджан пошел привычным для этой страны путем и представил композицию, написанную международным коллективом, создавшим не один хит "Евровидения". Баллада "Fade to black" в исполнении Надира Рустамли сгодилась бы и для прогноза погоды: в ней часто и пронзительно звучит слово "the weather".

  • Мариус Беар, Швейцария

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    17. Мариус Беар, Швейцария

    С голосом легендарного Луи Армстронга сравнивают низкий голос Мариуса Беара. Он исполнил в Турине джазовую балладу "Boys do cry". Но не все парни могут плакать так красиво, как спел представитель Швейцарии.

  • WRS, Румыния

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    18. WRS, Румыния

    Композиция "Llamame" ("Позвони мне") - пример еще одного неожиданного микса на "Евровидении" в Турине: балканский фольклор и сальса. За Урса (так произносится имя исполнителя) проголосовало достаточно зрителей.

  • Джереми Макизе, Бельгия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    19. Джереми Макизе, Бельгия

    Пение для представителя Бельгии на "Евровидении-2022" в Турине - хобби. Основной вид деятельности Джереми Макизе - игра в футбол. Он вратарь одного из клубов второй лиги в Бельгии.

  • Роза Линн, Армения

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    20. Роза Линн, Армения

    В 2021 году из-за войны за Нагорный Карабах Армения пропустила конкурс, но достойно вернулась с песней "Snap" в исполнении Розы Линн. Расстаться с любимым человеком далеко не так просто, как оборвать листки бумаги, которыми были оклеены декорации на сцене "Евровидения" во время исполнения ее песни.

  • The Rasmus, Финляндия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    21. The Rasmus, Финляндия

    На "Евровидении-2022" Финляндия, казалось бы, сделала ставку на беспроигрышный вариант и отправила в Турин известную рок-группу The Rasmus. Но зачем солисту дали с собой в дорогу желтый дождевик? Дождь шел в Италии только на церемонии отрытия.

  • We are domi, Чехия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    22. We are domi, Чехия

    В составе электропоп-трио - солистка Доминика и два музыканта из… Норвегии, живущие в Чехии. Чем не символ новой объединенной Европы!

  • Systur, Исландия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    23. Systur, Исландия

    Сестры из Исландии исполнили в Турине кантри-балладу в стиле 1970-х на родном языке. Было совсем не понятно, но очень красиво. Без знания исландского написать название песни можно, только используя функцию copy & paste, поэтому ограничимся переводом: "С солнцем, которое с каждым днем все выше". Это - про надежду на лучшее.

  • Alvan & Ahez, Франция

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    24. Alvan & Ahez, Франция

    Франция в Турине отказалась от традиционного шансона (его на "Евровидении-2022" исполнила участница из Литвы), но вновь продемонстрировала свое культурное разнообразие. Впервые после 1996 года на конкурсе прозвучала песня на бретонском языке.

  • Малик, Харрис, Германия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    25. Малик, Харрис, Германия

    Малик Харрис родом из американо-немецкой семьи. Но с вице-президентом США Камилой Харрис он только однофамилец. Хотя против такого родства Малик бы ничего против не имел, признался певец в интервью DW. Представитель Германии занял на конкурсе в Турине последнее место.

    Автор: Андрей Бреннер


Смотреть видео 02:20

Евровидение-2022: участники группы Kalush Orchestra собирают деньги для украинских беженцев (17.04.2022)

Контекст

Комментарий: "Евровидение" - еще и политический конкурс

Победа Kalush Orchestra из Украины на конкурсе в Турине вновь показала, что "Евровидение" не чуждо политике. И это хорошо, считает спецкорреспондент DW Андрей Бреннер.  

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