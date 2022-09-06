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Алексей Навальный
Алексей Навальный (фото из архива)Фото: Denis Kaminev/AP Photo/picture alliance
ПолитикаРоссия

Навальный призвал голосовать "против войны, лжи, коррупции"

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Алексей Навальный считает, что 11 сентября следует "пойти и проголосовать по-умному". Рекомендации команда оппозиционера в этом году дает только по Москве.

https://www.dw.com/ru/navalnyj-prizval-rossian-golosovat-protiv-vojny-lzi-korrupcii-i-nisety/a-63032543

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный призвал жителей России принять участие в Едином дне голосования, запланированном на 11 сентября. Пост от имени Навального, который находится в колонии строгого режима №6 во Владимирской области, был размещен в Twitter во вторник, 6 сентября.

"Пойдите и проголосуйте по-умному. 11 сентября более важных дел у вас нет", - подчеркнул оппозиционер. Он добавил, что в этом году его команда дает "рекомендации только в Москве, на муниципальных выборах".

Алексей Навальный отметил, что его сторонники проделали "огромную работу, чтобы сломать все путинские системы блокировок и цензуры" и гарантировать "свободный и удобный доступ" к системе "Умного голосования" (УГ). При этом оппозиционер напомнил, что власти РФ считают УГ "экстремистским".

"Мы добились от Apple и Google, чтобы они восстановили наше приложение, которое они снесли год назад, уступив шантажу Кремля", - отметил Навальный.

"Путин и "Единая Россия" - это война, ложь, коррупция"

По мнению Навального, лучшую оценку эффективности УГ, "как обычно, дает сама власть, в дикой истерике отстраняющая неугодных кандидатов последние два месяца". "Путин и "Единая Россия" - это война, ложь, коррупция и нищета. Участвуя в "Умном голосовании", вы голосуете против войны, лжи, коррупции и нищеты", - резюмировал оппозиционер, выразив надежду, что сторонники бойкота выборов нашли для себя более эффективный вариант действий в этот день.

С 9 по 11 сентября в 82 регионах России будут проведены более 4600 выборов разных уровней, в том числе высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний и муниципальных политиков. Регионы сами решали, проводить голосование в течение одного, двух или трех дней.

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