Россия отрицает задержание ее учителей в Харьковской области

На 202-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии, ВСУ проводят контрнаступление на востоке и юге страны. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 13 сентября (время московское).





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Контрнаступление ВСУ в Херсонской области продвигается медленнее, чем в Харьковской, поскольку это сельскохозяйственный регион с многочисленными ирригационными каналами, которые россияне используют как оборонительные траншеи. Об этом заявил британской газете Financial Times министр обороны Украины Алексей Резников. Он добавил, что в Харьковской области контрнаступление было похоже на "снежный ком" и прошло значительно "лучше, чем ожидалось".

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов публично назвал происходящее в Украине войной. "Чем специальная военная операция отличается от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мысли, что идет война и проиграть ее мы не имеем права", цитирует Telegram-канал интернет-издания Sota слова Зюганова на заседании фракции коммунистов в Госдуме.



Власти России официально называют действия ВС РФ в Украине "специальной военной операцией" (СВО). Слово "война", употребленное в этом же контексте, квалифицируется как фейк и даже "дискредитация вооруженных сил". За это человеку, как правило, грозит судебное преследование.

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В Луганской области войска РФ полностью покинули город Кременная, оккупированный ими еще 18 апреля, однако части и подразделения ВСУ туда пока не вошли, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, в Кременной партизаны уже подняли украинский флаг, "несколько похожая ситуация" и в Старобельске. В то же время, как считает Гайдай, масштабное освобождение Луганской области начнется с Кременной и Сватово. "Россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там", - добавил он.



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Министр просвещения России Сергей Кравцов отрицает, что в освобожденной украинской армией части Харьковской области были задержаны учителя из РФ. По его утверждению, все российские учителя, которые ранее отправились преподавать на оккупированные территории "сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные", а также военные "ДНР" и "ЛНР".

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что на освобожденных в ходе контрнаступления ВСУ украинских территориях были задержаны российские учителя, приехавшие преподавать в школах Украины, и что теперь их будут судить по уголовной статье о нарушении законов и обычаев войны. "Они совершили преступление против нашего государства. Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины и осуществлять здесь запрещенную законом деятельность", - сказала Верещук изданию "Страна.ua".

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Сразу несколько украинских Telegram-каналов сообщили, что в районе Купянска ВСУ впервые сбили один из ударных беспилотных летательных аппаратов, переданных России Ираном. Сообщения проиллюстрированы фотоснимками сбитого БПЛА. Речь идет о дальнобойном дроне-камикадзе Shahed-136. Разместивший эти снимки украинский военный журналист Андрей Цаплиенко пишет, что россияне пытались замаскировать дрон-камикадзе, написав на нем по-русски "М214 "Герань-2", но форма обломков и детали указывают на то, что это иранский Shahed-136.



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Армия России в войне против Украины потеряла убитыми уже более 53 тысяч человек, утверждают в Генштабе ВСУ. Кроме того, согласно его данным, ВС РФ потеряли 2175 танков, 1279 артиллерийских систем и 904 беспилотника. Максимальные потери россияне понесли на Харьковском и Донецком направлениях, сообщили в Киеве.



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В школах оккупированного Россией Мариуполя учителя рассказывают первоклассникам, что они - "часть России" и что украинцы - "выдуманная нацистами нация", сообщил в своем Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко. "Мариуполь. Промывание мозгов детям стартовало. Первоклассникам рассказывают учителя, что они часть России. Домашнее задание - выучить гимн России", - написал Андрющенко.



Харьковская область снова осталась без света

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Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что Харьковская область вновь осталась без света. "Вышла из строя резервная линия, которая питала населенные пункты. Сейчас все силы направлены на устранение проблемы. О результатах сообщу позже. Это последствия коварных российских обстрелов, которые были накануне", - заявил Тимошенко.

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В Харькове снова пропал свет, имеются перебои со связью, в некоторых районах нет воды, передает агентство УНИАН. Кроме того, приостановлено движение поездов метро - как сообщили в пресс-службе предприятия, по техническим причинам.

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В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли пять мирных жителей, еще 10 человек получили ранения. "За 12 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 3 в Угледаре, 1 в Георгиевке и 1 в Славянске", - сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Российские войска в ночь на 13 сентября продолжили обстрелы Днепропетровской области. В Никопольском районе зафиксировано шесть ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и тяжелой артиллерии. Как сообщил губернатор региона Валентин Резниченко, обстрелам подверглись город Никополь, а также Червоногригоровская и Марганецкая громады. Люди не пострадали, однако повреждены 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы разрушений уточняются.

В свою очередь глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что по городу были применены кассетные боеприпасы из РСЗО "Ураган". Он попросил жителей города не подходить к подозрительным объектам.

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Контрнаступление Украины на юге страны "продолжает оказывать значительное влияние на боевой дух и военный потенциал России", утверждают аналитики из американского Института изучения войны (ISW) .

Эксперты обращают внимание на спутниковые снимки известных российских позиций в Киселевке, в 15 км от города Херсон. На них видно, что почти все машины российской армии покинули свои позиции, хотя поселок "является важным с оперативной точки зрения пунктом для российских войск вокруг Херсона", подчеркивают в ISW. "Очевидный вывод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защищать северо-западные окраины Херсона и предполагает, что российские войска в этом районе ощущают непосредственную угрозу своим позициям", - констатируют аналитики.

Кроме того, ISW комментирует сообщение украинского Генштаба о вероятной приостановке Россией отправки новых, уже сформированных частей в Украину. Недавние потери и "широко распространенное недоверие к российскому военному командованию" подталкивает большое количество добровольцев "категорически отказаться" от участия в боевых действиях, считают в ВСУ. "Эта оценка до сих пор не подтверждена, но низкий моральный дух из-за успеха украинского контрнаступления может оказаться разрушительным для и без того слабой возможности Кремля создать значимую боеспособность", - пишет ISW.

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Украинские войска в Харьковской области (фото из архива) Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

В Белом доме назвали успехи ВСУ в контрнаступлении "впечатляющими", отметив, что пока рано говорить, станет ли это событие поворотным моментом в войне. "Очевидно, что это впечатляющие военные отчеты. Что мы собираемся делать, так это продолжать обеспечивать их (Украину. - Ред.) инструментами и возможностями, которые им необходимы для развития успеха", - сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

В интервью CNN он подчеркнул, что в российской армии и раньше "не было сплоченности", "хорошего руководства и морального духа", теперь же Владимиру Путину будет "все труднее и труднее скрывать от российского народа размер, масштабы и размах своих неудач внутри Украины".

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Замминистра обороны Болгарии Теодора Генчовска во время встречи с послом Украины Виталием Москаленко сообщила, что болгарское правительство "находится в процессе согласования" передачи 350 медицинских наборов для 35 тысяч украинских военных. Генчовска подчеркнула, что Болгария обучает украинских военнослужащих, и добавила, что официальная София изучает вопрос возможного расширения сотрудничества в сфере военной подготовки и обучения.

Госсекретарь США навал методичным контрнаступление ВСУ

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Украинские силы добились "значительного прогресса" в своем контрнаступлении в последние дни, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "То, что они сделали, было очень методично спланировано, и, конечно же, это (контрнаступление. - Ред.) выиграло от значительной поддержки со стороны США и многих других стран" в вопросе снабжения Украины "оборудованием, необходимым для проведения этого контрнаступления", - сказал Блинкен.

По его словам, война, вероятно, будет продолжаться "еще какое-то время", поскольку у России все еще есть "очень значительные силы и вооружения", которые она использует "без разбора" в отношении мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

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Запорожская АЭС Фото: Maxar Technologies/AP/picture alliance

Вторая резервная линия электропередач, ведущая к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), восстановлена, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). "Это позволяет оператору оставить одну линию в резерве, в то время как другая обеспечивает станцию внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций безопасности во время работы", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

В агентстве также рассказали, что остановленный накануне шестой энергоблок перешел в режим холодной остановки, как и остальные пять блоков. Это означает, что ему теперь потребуется меньше энергии для охлаждения.

Зеленский: В сентябре освобождены уже 6000 кв. км Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении рассказал, что армия с начала сентября освободила более 6000 квадратных километров территории страны на востоке и на юге. "Движение наших войск продолжается", - добавил глава государства.

Кроме того, украинский лидер вновь призвал мировое сообщество усилить давление на Россию, а Евросоюз - ввести восьмой пакет санкций. Действия российских военных на Запорожской АЭС поставили Европу на грань радиоактивной катастрофы, одновременно Кремль занимается "энергетическим террором" и "террором голодом", настаивает Зеленский, призывая официально признать Россию "государством - спонсором терроризма".

Хроника событий 12 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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