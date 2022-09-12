ООН: Россия преследует противников войны против Украины

Власти РФ преследуют и запугивают противников войны России с Украиной и принимают дальнейшие меры по ограничению свободы слова и собраний и слова, заявила исполняющая обязанности верховного комиссара ООН по правам человека Нада ан-Нашиф на открытии в Женеве заседания Совета ОО по правам человека в понедельник, 12 сентября.

"В Российской Федерации преследования, ограничительные меры и репрессии против людей, выражающих несогласие с войной в Украине, подрывают конституционно гарантированные основные свободы, включая право на свободу слова, собраний и объединений", - сказала ан-Нашиф. Она также отметила, что российские власти нарушают право на свободный доступ к информации, оказывая давление на журналистов, вводя цензуру и блокируя доступ к интернету.

Нарушения прав человека в России

Россия была исключена из Совета ООН по правам человека после начала вооруженного вторжения в Украину 24 февраля. Целый ряд правозащитных организаций призвали Совет принять резолюцию с требованием создать независимый орган по расследованию предполагаемых нарушений прав человека в России.

С начала вторжения в Украину в России задержано уже более 16 тысяч участников антивоенных протестов, составлено более трех тысяч протоколов по административной статье о дискредитации армии, возбуждено более ста уголовных дел по статье о "фейках" против российской армии.

Под арестом оказались десятки людей, в том числе такие известные политики, как Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин. Заблокированы тысячи сайтов.

Смотрите также: