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Задержание антивоенной активистки в Москве, март 2022Фото: Vyacheslav Prokofyev/Tass/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

ООН: Россия преследует противников войны против Украины

Сергей Ромашенко
50 мин. назад

Преследование противников войны подрывает гарантированные Конституцией РФ свободы, заявил Совет ООН по правам человека. Правозащитники призвали создать независимый орган для расследования нарушений прав человека в РФ.

https://www.dw.com/ru/oon-rossia-presleduet-protivnikov-vojny-protiv-ukrainy/a-63093276

Власти РФ преследуют и запугивают противников войны России с Украиной и принимают дальнейшие меры по ограничению свободы слова и собраний и слова, заявила исполняющая обязанности верховного комиссара ООН по правам человека Нада ан-Нашиф на открытии в Женеве заседания Совета ОО по правам человека в понедельник, 12 сентября.

"В Российской Федерации преследования, ограничительные меры и репрессии против людей, выражающих несогласие с войной в Украине, подрывают конституционно гарантированные основные свободы, включая право на свободу слова, собраний и объединений", - сказала ан-Нашиф. Она также отметила, что российские власти нарушают право на свободный доступ к информации, оказывая давление на журналистов, вводя цензуру и блокируя доступ к интернету.

Нарушения прав человека в России

Россия была исключена из Совета ООН по правам человека после начала вооруженного вторжения в Украину 24 февраля. Целый ряд правозащитных организаций призвали Совет принять резолюцию с требованием создать независимый орган по расследованию предполагаемых нарушений прав человека в России.

С начала вторжения в Украину в России задержано уже более 16 тысяч участников антивоенных протестов, составлено более трех тысяч протоколов по административной статье о дискредитации армии, возбуждено более ста уголовных дел по статье о "фейках" против российской армии.

Под арестом оказались десятки людей, в том числе такие известные политики, как Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин. Заблокированы тысячи сайтов.

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