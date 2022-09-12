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Разрушенный школьный класс в Николаевской областиФото: Vincenzo Circo/IMAGO
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Вице-премьер Верещук: Задержанных учителей из РФ - под суд

Даниил Сотников
1 ч. назад

Учителей из РФ, приехавших преподавать в оккупированные районы Украины, будут судить по статье о нарушении законов и обычаев войны, рассказала Ирина Верещук. Их не будут рассматривать как пленных для обмена.

https://www.dw.com/ru/vicepremer-veresuk-zaderzannyh-ucitelej-iz-rf-budut-sudit/a-63098747

На освобожденных в ходе контрнаступления ВСУ украинских территориях были задержаны российские учителя, приехавшие преподавать в школах Украины. Теперь их будут судить по уголовной статье о нарушении законов и обычаев войны, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в понедельник, 12 сентября.

"Они совершили преступление против нашего государства. Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины и осуществлять здесь запрещенную законом деятельность", -  сказала Верещук изданию "Страна.ua", подчеркнув, что теперь суд должен назначить задержанным учителям меру пресечения. Никаких подробностей о задержанных педагогах издание не приводит. По статье о нарушении законов и обычаев войны предусмотрено наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, наказание за коллаборационную деятельность должны понести и украинские учителя, которые согласились преподавать по российской программе, заявила вице-премьер. "Там серьезные сроки наказания, и я еще раз призываю всех педагогов на временно оккупированных территориях: ни в коем случае не идти на сотрудничество с врагом и оккупантом, как можно быстрее эвакуироваться и тем самым сохранить свои жизнь и здоровье", - подчеркнула Верещук.

Киев не будет считать учителей пленными для обмена

Верещук подчеркнула, что украинские власти не будут рассматривать российских учителей как пленных для обмена. "Как пленных их никто не будет рассматривать, потому что они не комбатанты, Женевские конвенции не предусматривают обменов невоеннопленных", - отметила она.

По словам вице-премьера, в Украине по-прежнему находится "определенное количество российских граждан, которые приехали на временно оккупированные территории и точно понесут наказание", если не покинут эти районы.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что в Купянске Харьковской области задержали учителей, приехавших из России учить украинских детей. В июле издание "Медиазона" сообщило, что "желание преподавать в оккупированных городах" высказали уже более 200 человек из 30 российских регионов. По его данным, таблицу со списком преподавателей по ошибке опубликовало министерство образования Дагестана.

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