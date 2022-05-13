Без связи, или Что происходит на оккупированной территории Херсонской области?

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Новые власти отсоединили Херсонскую область от связи с остальной территорией Украины. Что происходит сейчас в регионе? Интервью DW с депутатом Херсонского облсовета Сергеем Хланем.
С Херсонской областью уже несколько дней нет никакой связи. Россия оккупировала территорию области еще в начале марта, с тех пор местные жители регулярно выходили на мирные акции протеста, демонстрируя сопротивление российской оккупации. Что сейчас происходит в регионе? Об этом DW поговорила с советником главы Херсонской областной военной администрации, депутатом Херсонского облсовета Сергеем Хланем, ныне находящимся за пределами области.
DW: С Херсонской областью уже несколько дней нет телефонной связи, ни через стационарную связь, ни через мобильные операторы, ни через интернет. Российские оккупанты его заблокировали? В Госспецсвязи Украины заявили, что быстро восстановить связь в области не удастся. Вы можете рассказать, в чем проблема и решается ли она?
Сергей Хлань: Да, действительно, нет украинского оператора, провайдера нет. Связь и интернет отсутствуют по всей территории области. Российские оккупанты отключили от питания на оптоволоконном кабеле системы, принимавшие сигнал. На сегодняшний день сигнала в области нет. Мобильная связь заблокирована полностью по всей области. Есть только российский интернет-провайдер и он как раз работает. Россия тянула оптоволоконный кабель из Крыма с первых дней оккупации Херсонской области, вот два дня назад запустили и сразу выключили мобильную связь и интернет.
- Насколько есть покрытие этого российского интернет-провайдера, и что вообще людям делать сейчас без связи с внешним миром?
- Покрытие этого российского оператора находится в самом городе Херсоне, в Каховке и Новой Каховке. В маленьких селах нет. Только к нему сейчас можно подключиться. А что касается мобильного оператора, то отключив связь оккупанты начинают раздавать жителям Херсонской области сим-карты с кодом России в обмен на паспортные данные людей. Фактически таким образом оккупанты делают перепись населения, которое осталось в области и потеряло доступ к мобильной связи. Это делается для того, чтобы контролировать интернет-трафик, что читают и смотрят жители Херсонской области и прослушивать разговоры граждан.
- Есть ли какое-либо решение сейчас для восстановления связи с людьми в регионе? Может быть, современные технологии, спутниковая связь?
- Пока решения, как можно восстановить связь, нет. Поэтому банковская система зависла. Поэтому ни начислять платежи, ни производить платежи, ни рассчитываться картой в Херсонской области сейчас нет возможности.
- Каким образом производятся расчеты? В какой валюте? И есть ли вообще возможность купить людям самое необходимое?
- У них есть решение коллаборанта, так называемого руководителя оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо об обороте в Херсонской области двух валют - российского рубля и украинской гривны. Они назначили курс 1 к 2, то есть за одну гривну дают два российских рубля и заставляют предпринимателей ставить на товар два ценника – один в рублях, один в гривне. Предприниматели не берут рубль, поскольку он никому не нужен, потому что это слабо конвертируемая валюта и курс непонятен, почему именно так, а не иначе. Поэтому гривна находится в обращении. К тому времени, когда отключили связь, украинская банковская система работала в области и можно было рассчитываться безналичным способом. Именно поэтому оккупанты и выключили связь, чтобы заблокировать электронный банкинг гривны.
- Есть ли у вас информация о том, что сейчас отнимают у херсонских фермеров и вывозят в Россию зерно и овощи?
- Оккупанты продолжают вывозить из Херсонской области зерно. Если раньше они просто отбирали его у людей, то сегодня формально выкупают у фермеров, но за смешные деньги - дают 100 долларов США за тонну пшеницы, а это даже ниже его себестоимости. То же с овощами и ягодами: клубнику сейчас выкупают по 10 гривен за килограмм, огурцы и помидоры по 3 гривны за килограмм. Такова ценовая политика у оккупантов, а на самом деле скрытая кража у людей их ресурсов. Вроде бы платят деньги, но это фактически обкрадывание.
- А кто это закупает и в какой валюте происходят расчеты?
- Это приезжают из Крыма перекупщики и под дулами автоматов выкупают по заниженным ценам выращенное херсонскими фермерами.
- С самого начала херсонцы демонстрировали мирное сопротивление российскому оккупационному режиму. Какое настроение у херсонцев сейчас?
- Ну, какое может быть настроение в оккупации, в искусственно созданном гуманитарном кризисе? У людей нет лекарства. Люди умирают, потому что не могут получить жизненно необходимый инсулин, которого нигде нет на оккупированной территории. Единственное, что у людей сейчас есть молоко, выращенные овощи, и они могут хоть как-то прожить. Но ситуация обостряется в гуманитарном плане. Каждый день оккупации несет уныние, и российские пропагандисты этим пользуются.
- В Херсонской области сейчас полностью отключено украинское телевидение?
- Оккупанты отключили украинское вещание сразу после оккупации области. Местная региональная компания ВТВ начала работать на оккупанта, была захвачена и местная телерадиокомпания общественного вещателя, откуда ведется пропагандистское российское вещание сейчас. Сейчас с отключением интернета у людей нет доступа к новостям, никто не знает, что происходит, о наших победах на фронте, а оккупанты продолжают использовать свою пропагандистскую машину по полной. Это время вакуума они используют для того, чтобы усилить уныние у людей.
- Можно ли хоть как-нибудь уехать с территории Херсонской области?
- Выезда нет. Формальных зеленых коридоров никогда не было, неформальные были, когда люди пытались уехать по разным маршрутам. Последние колонны на выезд были по 20-30 километров, а оккупанты то пропускали, то не пропускали, люди выезжали через минные поля и подрывались. Три дня назад оккупанты вообще официально сообщили, что любая возможность выезда на подконтрольную территорию Украины прекращается и все перекрыли. Сегодня можно выехать в сторону Крыма в Россию и оттуда людей выпускают на территорию Грузии.
Смотрите также: