 Оккупационные власти Херсона попросят Путина включить регион в состав РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 11.05.2022

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Украина

Оккупационные власти Херсона попросят Путина включить регион в состав РФ

В области не планируют проводить референдум о "присоединении" к России, а хотят оформить это через единый указ.

Въезд в Херсонскую область

Въезд в Херсонскую область

Оккупационные власти Херсонской области собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой "включить" регион в состав России, сообщают российские агентства со ссылкой на "замглавы военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова.

Херсонскую область Украины, которая находится под контролем российских военных, планируется присоединить к России без референдума, сказал Стремоусов. "Никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации", - приводят его слова агентства.

В планах оккупационных властей "с нуля" создать пенсионную и банковскую систему. "Украинская сторона не даст реестр пенсионеров. Выстроим банковскую систему. Тогда перейдем, когда сможем наделять людей гражданством РФ. Никого заставлять не будем", - сказал Кирилл Стремоусов.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "решение об обращении к России с просьбой принять Херсонскую область в состав РФ должны принимать жители этого региона". "Это вопрос, который должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками. Потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными так, как это было в случае с Крымом". На уточняющий вопрос о референдуме Песков ответил: "Я сказал то, что я хотел сказать. Я не говорил ничего про референдум".

Оккупационные власти в Херсона

С конца апреля Россия, контролирующая Херсон, начала назначать на руководящие должности в городе и области своих людей. Полномочия председателя области россияне передали Владимиру Сальдо - бывшему члену пророссийской Партии регионов и до 2012 года трижды мэру Херсона, рассказал глава военной администрации области Геннадий Лагута, покинувший область в марте. 

Председателем Херсонской городской администрации российские военные сделали депутата херсонского Горсовета Александра Кобца. В Офисе генерального прокурора Украины назвали захват Горсовета и смену руководства области и города "нарушением методов и обычаев войны". Сальдо и Кобцу угрожают обвинения в коллаборационизме и государственной измене.

Объявляя 24 февраля о вторжении в Украину, Владимир Путин утверждал, что в планы России "не входит оккупация украинских территорий".

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