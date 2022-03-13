РФ пытается создать так называемую "ХНР". Пока безуспешно

Заняв Херсонскую область в начале марта, Россия, судя по всему, пытается создать там самопровозглашенную республику - подобно тем, что были созданы в Луганской и Донецкой областях в 2014 году. РФ сейчас использует такой же сценарий - проведение референдума и легитимизация так называемой "Херсонской народной республики" (ХНР) через решение местных властей. Об этом сообщают депутаты Херсонского облсовета, которым представители России звонят по телефону с "предложениями о сотрудничестве", чтобы они согласились проголосовать на сессии о создании "ХНР".

Херсонская область - неотъемлемая часть Украины

"Те, кто нам звонят, называют себя "новая администрация Херсонской области", - рассказал DW глава депутатской фракции Херсонской областной организации партии "Европейская солидарность" Сергей Хлань. По его словам, эти люди сначала обзвонили руководителей фракций политических сил, представленных в облсовете.

"Я сразу проинформировал офис президента Украины об этом, мы сразу созвали внеочередную сессию Херсонского облсовета и подготовили обращение ко всем украинским госорганам о том, что Херсонская область - это неотъемлемая часть Украины, чтобы исключить любую трактовку оккупантов о возможном созыве бутафорского "референдума" за "народную республику" под дулами автоматов", - говорит Хлань.

К обращению депутатов облсовета присоединились и их коллеги из Херсонского горсовета. "Херсонский горсовет функционирует. Председатель, исполком, депутаты из разных партий единодушно не поддерживают никаких квазиреспублик. Мы работаем по украинскому законодательству и любим свою родину. Мы из разных партий, но сейчас у нас одна партия - партия украинцев, и мы все против всевозможных ХНР", - заявил DW глава фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Херсонском горсовете Юрий Стельмашенко.

Сразу после этого Херсонская областная прокуратура открыла уголовное дело по факту подготовки к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Как отмечается в сообщении прокуратуры, на территории Херсонской области оккупанты готовят проведение незаконного референдума и создание квазиреспублики - "ХНР": "Для этого они пытаются склонить и уговорить депутатов Херсонского областного совета сотрудничать с оккупационными войсками РФ".

Устрашение за мирное сопротивление

Пока никакого референдума провести не удалось, поскольку херсонцы, а также жители других городов и райцентров области вышли на многотысячные проукраинские митинги, протестуя против создания любого фейкового образования. "У митингов нет какого-то лидера. Люди просто выходят на улицу и протестуют - несмотря на то, что на них нацелены автоматы российских военных - и таким образом доказывают, что все попытки создать в Херсонской области какие-то "ХНР" незаконны и бесполезны", - пояснил DW херсонский правозащитник, имя которого редакция не указывает по соображений его безопасности.

Жители Херсона протестуют против российского вторжения в Украину, 5 марта 2022 года

По выражению собеседника, из-за неудачи быстро по утвержденному плану провести фейковый референдум, российские оккупационные войска начали применять террор в отношении общественных активистов, правозащитников и представителей местной власти, оказывающих мирное сопротивление попыткам навязать жителям Херсонской области новое псевдообразование. Накануне дом секретаря Херсонского городского совета Галины Луговой сожгли неизвестные. "Я осталась без дома. Думаю, я в списке на физическое уничтожение", - сказала Галина Луговая в комментарии интернет-порталу "Суспильный".

Кроме того, в Каховке исчез известный журналист Херсонской областной газеты "Новый день" Олег Батурин. Местные журналисты из-за запугивания и угроз стали закрывать свои издания и удалять ранее опубликованные статьи и сообщения. Закрылось одно из влиятельных изданий города Геническ. Городские власти во главе с мэром Александром Тулуповым не захотели сотрудничать с российскими войсками и проводить в городе референдум, поэтому в полном составе сложили полномочия.

"Сложный день в моей жизни и жизни моей команды, - написал 12 марта на сайте Генического городского совета Тулупов. - Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления. Поэтому мною, заместителями, секретарем совета и управляющим делами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку".

"Это фактически психологическое давление на людей"

Кстати, Тулупов тоже является членом "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая считается в Украине пророссийской политической силой. "Оккупанты увидели, что в Херсонской области никто не хочет "ХНР", что их привычные методы здесь не действуют, поэтому начали прибегать к запугиванию, арестам, обыскам квартир активистов, к террору и пыткам всех, кто не согласен", - говорит херсонский правозащитник.

Российская гуманитарная помощь прибывает в Херсон, 8 марта 2022 года

Именно путем такого силового давления и осады Херсонской области Россия может "принудить херсонцев к "ХНР", считает глава фракции ОПЗЖ в Херсонском горсовете Стельмашенко. По его словам, в области назревает гуманитарный кризис, поскольку в регион уже две недели не поставляются лекарства, топливо, промышленная продукция, продукты питания. Гуманитарную помощь, которую привозят российские военные, пока берут в Херсоне немногие, однако с ухудшением ситуации за ней могут выстроиться очереди и людей просто заставят пойти на псевдореферендум "за "ХНР", предполагает депутат Херсонского горсовета.

"Мы делаем все, чтобы этого не допустить, но город изолирован уже две недели: не работает экономика региона, стоит бизнес, у нас нет сообщения с другими регионами Украины, гуманитарные конвои не пропускают, хотя мы постоянно коммуницируем по поводу предоставления "зеленых коридоров". Есть гуманитарные грузы, которые могут быть отправлены в Херсон, но физически нет возможности их отправить. Мы будем держаться до последнего, но сколько смогут люди выживать в таких условиях? Это фактически психологическое давление на людей", - резюмировал Юрий Стельмашенко.

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