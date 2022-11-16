Падение ракеты в Польше: реакция Запада и последствия

Инцидент с падением в Польше ракеты, выпущенной, вероятно, ПВО Украины, должен заставить Запад активнее помогать Киеву, но вряд ли подтолкнет НАТО к более решительным действиям в отношении РФ, считают эксперты.

Heсмотря на то, что официальное расследование обстоятельств инцидента с падением 15 ноября ракеты на востоке Польши еще продолжается, мировые лидеры уже заявили о том, что, вероятнее всего, ракета была запущена украинскими силами ПВО. Первым об этом после консультации со странами-членами НАТО и G7 сообщил президент США Джо Байден, отметив, что траектория полета ракеты делает "маловероятным то, что она была выпущена из России".

Джо Байден Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Впоследствии это предположение подтвердил президент Польши Анджей Дуда, добавивший, что нет "никаких доказательств того, что это была ракета, запущенная российской стороной". "Есть много признаков того, что это была ракета противовоздушной обороны, которая, к сожалению, упала на польскую территорию", - написал Дуда в Twitter.

Министр обороны Бельгии Людин Дедондер также сказала, что, вероятнее всего, причиной взрыва в Польше стала работа украинской ПВО. "По имеющейся предварительной информации, удары, скорее всего, являются результатом работы украинских противовоздушных сил, задействованных для того, чтобы сбить российские ракеты", - цитирует ее AFP.

"Этого не произошло бы, если бы не агрессивная война России"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал не делать преждевременных выводов и тщательно расследовать все обстоятельства падения ракеты на польскую территорию. "Понятно одно: ничего бы этого не произошло без агрессивной войны России против Украины", - написал он в Twitter.

Йенс Столтенберг Фото: John Thys/AFP/Getty Images

Такого же мнения придерживается и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, считающая, что ответственность за этот инцидент лежит на Москве, которая наносит ракетные удары по Украине. "Гипотеза о том, что украинская зенитная ракета упала на Польшу, мало что меняет. Ответственность за случившееся несут россияне. Мы с союзниками осудили ракетные удары Москвы", - заявила Мелони, сообщает агентство Ansa.

Все эти высказывания подытожило выступление перед журналистами генсека НАТО Йенса Столтенберга, который отметил, что "спокойствие и ответственность", а также скоординированные действия позволили союзникам установить более или менее четко картину инцидента с падением ракеты в Польше. По его словам, союзники не увидели доказательств того, что это "был результат умышленного нападения" России на альянс. Он также озвучил предварительные выводы расследования, согласно которым инцидент в Польше, "вероятно, был вызван ракетой украинской ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

"Война в любую минуту может распространиться на территорию Европы"

Напряженная ситуация, возникшая после появления сообщений о падении ракеты в Польше, напомнила о присутствии фактора войны в Украине в европейской и глобальной безопасности. "Ракета украинского ПВО упала на польскую территорию, когда Украина пыталась перехватить российскую ракету, и это показывает, насколько близка опасность того, что война может в любой момент разрастись в более широкий контекст", - пояснил в комментарии DW Никлас Новаки, старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса.

Упавшая в Польше ракета, вероятно, была выпущена ЗРК С-300 Украины (на фото С-300 армии РФ) Фото: Sergei Savostyanov/ITAR/TASS/imago

Этот инцидент еще больше обострил и без того напряженную ситуацию в Украине, однако, вряд ли он подтолкнет НАТО к более решительным действиям. Такого мнения придерживается научный сотрудник словацкого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон: "В течение всего этого конфликта администрация Байдена сосредотачивалась на том, чтобы в отношениях с Россией балансировать на туго натянутом канате, в частности, предоставляя Украине только системы HIMARS, а не ATACMS, поэтому было бы довольно странно, если бы сейчас этот курс изменился".

НАТО усовершенствует собственную ПВО

Хилтон ожидает, что после консультаций страны-члены НАТО пересмотрят состояние собственных систем ПВО и обсудят возможности предоставления Украине дополнительно военной техники, чтобы помочь ей защищаться и перейти в наступление. "Такой вариант создаст определенный буфер для союзников по НАТО и позволит Украине продолжать наносить удары России и в то же время минимизировать последствия новых атак (со стороны Москвы. - Ред.)", - прогнозирует аналитик.

Украина запустила свою ракету, ошибочно упавшую в Польше и повлекшую человеческие жертвы, потому что защищалась от атаковавших ее российских ракет; поэтому очевидным выводом из этой ситуации должно стать усиление возможностей систем ПВО Украины, полагает Никлас Новаки.

"Во избежание в будущем подобных ситуаций Запад должен сделать две вещи. Во-первых, предоставить Украине дополнительные средства ПВО. Во-вторых, для НАТО критически важен пересмотр работы систем противовоздушной обороны стран-членов, граничащих с Украиной, чтобы исключить инциденты, когда ракеты случайно попадают с украинской территории на территорию государств альянса", - подвел итог Новаки.

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