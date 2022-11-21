"Херсон чей?": все о высылке из ФРГ россиянки Прохоровой

Девушку, похожую на жившую в Баварии россиянку Прохорову, высказывавшуюся в соцсетях в поддержку войны против Украины, заметили в аэропорту Берлина в сопровождении полиции. Ее выслали из ФРГ или нет?

Девушку, внешне очень напоминающую россиянку Юлию Прохорову, скандально прославившуюся в соцсетях благодаря высказываниям в поддержку войны в Украине и выпадам в адрес украинских беженцев в Германии и Австрии, 20 ноября заметил в аэропорту Берлина корреспондент издания The Insider. На опубликованном им видео она снята в сопровождении полиции. Девушку посадили на рейс в Стамбул, отмечается в публикации .

На следующий день, однако, издание уточнило со ссылкой на источник в правоохранительных органах Германии, что Прохорова все еще находится на территории ФРГ. DW обратилась в прокуратуру баварского города Ландсхут, где россиянка проживала вместе со своим немецким другом Кевином Л. (Kevin L.), а также в федеральную полицию Германии с просьбой подтвердить или опровергнуть факт ее депортации, однако к моменту публикации материала ответа получено не было.

Что известно о стороннице "русского мира" Юлии Прохоровой и ее жизни в Германии - у DW.

Танцы под звуки разрывающихся снарядов

Провластные российские СМИ называют Юлию Прохорову "блогером, которая снимала видео в поддержку России и специальной военной операции", и заявляют, что депортировать из ФРГ ее решили за танец "Калинка" "перед толпой украинцев в Германии". Однако это, по оценкам наблюдателей, мягко говоря, не совсем так.

Они указывают на контент, которым Прохорова до недавнего времени заполняла свои страницы в соцсетях, отмечая, что во многом он находится за гранью допустимого законом, откровенно пропагандируя ненависть и насилие.

Так, в апреле 2022 года девушка написала в своем Telegram-канале , что побывала в "апартаментах для беженцев" из Украины и ее "до сих пор тошнит от невероятной вони внутри". Вскоре после этого, 9 мая, завернувшись в российский триколор, Прохорова станцевала "Калинку" перед участниками демонстрации в поддержку Украины в Мюнхене, заявив, что хочет противостоять "усиливающейся в Германии русофобии".

На другом видео, снятом уже в Австрии, Прохорова пристает на улице к украинкам со словами: "Девчонки, слава России! Россия победит! Чей Херсон? Да, да, Украина? Уже референдум проводят! На х... вашу Украину!" Вскоре в Twitter появилась запись , на которой девушка, сидя на унитазе, объясняет, "что надо делать, если из полиции вам пришла какая-то х...та по поводу украинцев". Соответствующее письмо она использует при этом в качестве туалетной бумаги.

А 10 октября - в день, когда Россия произвела масштабный ракетный удар по ряду городов Украины, в том числе Днепру, в результате которого, по данным украинских властей, погибли 14 человек и пострадали еще 97, - Прохорова выложила в соцсети TikTok видеоколлаж, где она весело танцует под звуки разрывающихся снарядов.

Также она советовала сторонникам Кремля в Германии активнее расходовать электроэнергию, чтобы "поддержать российскую армию".

В чем обвиняют Юлию Прохорову

14 октября полиция Нижней Баварии и прокуратура Ландсхута опубликовали совместное заявление для прессы , где сообщалось - без упоминания имени девушки - о проведении обыска в квартире 30-летней россиянки в Ландсхуте, в ходе которого были изъяты три смартфона и ноутбук.

Основание для обыска: подозрения, что предположительно с мая 2022 года девушка выражала одобрение агрессивной войны против Украины и восхваляла ее в интернете. Кроме того, предположительно в начале августа 2022 года она оскорбила в одном из мессенджеров другую пользовательницу Сети, полагают следователи. При этом подчеркивалось, что россиянка находится в Германии нелегально.

После обыска Прохорова публиковать новые материалы в соцсетях перестала.

Работа кассиром и услуги эскорта

Журналисты немецкого телеканала RTL и журнала Stern , заинтересовавшиеся личностью Юлии Прохоровой, выяснили, что до переезда в Германию уроженка Самары работала на родине кассиром в "Пятерочке". Другим источником ее дохода, судя по всему, были эскорт-услуги: немецкие журналисты обнаружили фото Прохоровой на соответствующих сайтах. Кроме того, в интернете опубликовано множество фотографий, показывающих обнаженную Юлию в откровенных позах, сообщили они.

В мае 2021 года Прохорова приняла участие в российском телешоу "Давай поженимся!", где заявила, что не считает зазорным соблазнить чужого мужа, "если тот ответит ей взаимностью", и не стала возражать, когда ведущая Лариса Гузеева констатировала, что Прохорова "выбрала быть дрянью".

Внезапный рост популярности Прохоровой

Канал Юлии Прохоровой в Telegram существует с марта 2021 года, однако, по данным немецких расследователей, за первый год там было опубликовано лишь 19 постов. Сегодня они все удалены. Ожил канал лишь 9 марта 2022 года, когда Прохорова впервые опубликовала там пост, высмеивающий президента Украины Владимира Зеленского. С тех пор высказывания в поддержку войны против Украины, а также пассажи о том, что Запад намерен "уничтожить Россию", а в Германии русским жить опасно, стали основными темами ее онлайн-выступлений.

При этом особой популярностью канал не пользовался до середины мая, когда, спустя три дня после исполнения "Калинки" в Мюнхене, число его подписчиков внезапно увеличилось с полутора до почти 110 тысяч.

По оценке немецких журналистов, причиной такого скачка, вероятно, стала "покупка" подписчиков. В пользу этого предположения говорит и то, что к сентябрю 2022 года их число, по данным тула Telemetrio, снизилось до 40 тысяч.

В марте 2022 года Прохорова заявляла в своем Telegram-канале, что Германия "в третий раз" хочет войны с Россией. "Я хочу вернуться в Россию…. Мне реально тут страшно. Самолеты тут не летают, поезда не ходят", - жаловалась она. Возможно, германские власти незадолго до Рождества пошли навстречу ее желанию.

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